גולדמן מזהיר: נגמר הראלי של הזרים בארה"ב; BofA מתקרבים לאיתות מכירה

בתי ההשקעות הגדולים בעולם:
Goldman Hedge Funds Desk:
“משקיעים זרים היו מקור הביקוש המרכזי למניות האמריקאיות מתחילת השנה. *תיהנו מזה כל עוד אפשר, שכן אנו צופים ירידה משמעותית בשנה הבאה *(250 מיליארד דולר, ירידה של 56%)״.
Goldman TD:
תקופת השקט (Blackout) מסתיימת בעוד 7 ימי מסחר. נובמבר הוא החודש השני בגודלו מבחינת רכישות עצמיות. שנת 2025 צפויה להיות שנת שיא באישורי רכישות עצמיות.
DB:
ההוצאות באירופה על ChatGPT נעצרו מאז חודש מאי.
BofA:
קרובים לאיתות מכירה חזק:
מדד רמות המזומן של BofA עומד על 3.8%. אות המכירה החזק (Contrarian Hard Sell) מופעל ברמה של 3.7%.
DB:
ראסל 2000 הוא ״החריג״ המרכזי בכל הנוגע לפוזיציות במניות בארה״ב מצד מנהלי נכסים וקרנות ממונפות.
הפוזיציה בחוזים העתידיים על מדד ראסל 2000 נותרה מדוכאת יחסית, במיוחד בהתחשב בעלייה החדה במדד עצמו.
החשיפה למניות בעלות שווי שוק קטן רחוקה מלהיות שורית , יש כאן פוטנציאל גדול לסקוויז.
Citadel:
“*הסיכונים לירידה נותרו מתומחרים בחסר” *, אסטרטג המאקרו של Citadel טוען כי יום שישי חשף את פגיעות שוק המניות ברמות שווי אלו.
BofA , Hartnett:
זהב ב-6,000 דולר באביב הקרוב ?
“…העלייה הממוצעת בזהב בארבעת שווקים השורים הקודמים עמדה על כ-300% תוך 43 חודשים.”
קרנות סל מגובות זהב פיזי ברחבי העולם רשמו את זרימת ההון החודשית הגדולה ביותר בספטמבר, מה שהוביל לרבעון החזק ביותר שנרשם עד כה ,26 מיליארד דולר.