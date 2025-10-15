וואן טכנולוגיות (ONE) רוכשת את השליטה בחברת PractiProject

קבוצת ONE (וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ), מפתחת וספקית מובילה של פתרונות מחשוב וחדשנות לארגונים, מודיעה היום (ד') על רכישת השליטה בחברת PractiProject, המובילה במתן שירותי ייעוץ ורישוי תוכנה לניהול תהליכי פיתוח מורכבים.
במסגרת ההסכם, ONE רוכשת 51% ממניות PractiProject לפי שווי חברה של כ 17 מיליון ש"ח. השלמת העסקה מותנית בקבלת אישורים רגולטוריים מרשות התחרות. הרכישה תסייע לקבוצת ONE לבסס את מעמדה כמובילת תחום הפתרונות לניהול ידע ותהליכי פיתוח מבוססי AI וחדשנות, בדגש על מוצרי Atlassian.
חברת PractiProject הוקמה בשנת 2010 על ידי הילי בלזר. החברה מונה 20 עובדים ומובילה את שוק מוצרי Atlassian כשותפת פלטינום גלובלית, עם מחזור מכירות שנתי של כ- 40 מיליון ₪. לחברה בסיס לקוחות של מאות ארגונים בישראל וברחבי העולם, ומשרדים בפריסה עולמית. עובדי החברה מתמחים במתן שירותים, תמיכה, ליווי ורישוי של סל מוצרי חברת Atlassian כולל מוצרי הדגל Jira, Confluence ועוד.
לאחר השלמת הרכישה, המנכ"ל הילי בלזר ימשיך לנהל את החברה ולהוביל אותה להישגים חדשים כחלק מקבוצת ONE. המומחיות והניסיון של PractiProject והמוצרים שהיא מייצגת, יצטרפו לסל הפתרונות הטכנולוגיים והעסקיים שקבוצת ONE מספקת לארגונים בארץ ובחו"ל.
עדי שיין, משנה למנכ"ל קבוצת ONE: "אנו רואים פוטנציאל ועניין רב בקרב הלקוחות בתחומים בהם פועלת PractiProject. רכישתה תאפשר לנו להרחיב את מאגר הלקוחות, וכן להעמיק את מגוון הפתרונות הטכנולוגיים והמקצועיים שלנו בתחום צומח זה, המשתלב עם פתרונות קיימים של ONE. כך אנו ממשיכים לפעול להגדלת הערך העסקי ולהתאמת הפתרונות שלנו לצרכי לקוחותינו, בארץ ובחו"ל".
הילי בלזר, מנכ"ל PractiProject: "השילוב עם קבוצת ONE יעניק לנו מכפיל כוח ויאפשר לנו להגיע לכיסוי נרחב ביותר של השוק בישראל. בכוונתנו להעמיק את בסיס הלקוחות בשוק האנטרפרייז, להרחיב את פעילותנו בחו"ל, וכמובן להגדיל את הערך ללקוחותינו הקיימים. יחד נביא בשורה חדשה לשוק ה-ALM, עם המתודולוגיה והניסיון שצברנו כשותף מוביל של Atlassian, בשילוב עם העוצמה והגישה הרחבה של קבוצת ONE לשוק הארגוני. עם ONE כשותפה, נצליח לסייע ליותר לקוחות לקצר את זמני ההגעה לשוק עם אינטגרציה עמוקה ואקוסיסטם שלם מבית Atlassian, תמיכה ב-Agile ו-DevOps, וניהול ידע ותהליכי עבודה משותפים בעזרת כלי AI וחדשנות".