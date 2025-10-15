מבט חודשי על הקרנות הכספיות: שתי קרנות מתחלקות בתהילה

אין ספק שכמות ההון המנוהל כאן הוא אסטרונומי. ואם תוסיפו לכך את הכספים הנמצאים בעו"ש, ובפיקדונות הבנקאיים, נגיע באמת לכמות אדירה של "דמוי מזומנים" בטוחים לחלוטין. בכל מקרה, ובמצב הטוב, הריביות המתקבלות כאן כתשואות ממש מגוחכות ביחס למה שניתן לקבל במקומות מסוכנים יותר. למשל שוק המניות, אבל גם שוק האג"ח הקונצרני.

יש לומר מיד: אין שום רע בלהיות סולידי וליהנות מתשואה בטוחה. השאלה היא אם האלטרנטיבה נמצאת ביחס סיכון-סיכוי מתאים ומעורר תיאבון. כמו שראינו בשנה האחרונה, ובמיוחד מאז אפריל 2025 ועד העסקה הגדולה האחרונה, שוק המניות הישראלי היה בבחינת נס בעל סיכוי טוב יותר מן הסיכון. וזאת, כאשר מסתכלים לטווח הבינוני-ארוך.

לכן, כאשר בוחנים את החלק ה"בונקרי" של שוק ההון, מתפלאים שוב מן הכמויות ומגיעים למסקנה המיידית: מעבר לצורך של חניה זמנית, שוק ה"דמוי מזומנים" (שבו שוק הקרנות הכספיות נמצא בהחלט) מצביע על השמרנות הגדולה של המשקיע הממוצע בארץ. רגע, הסתייגות: יש לזכור שחלק מכובד מאוד מן המחזיקים בכספיות האלו חשופים לשווקים המסוכנים יותר (בארץ ובחו"ל) על ידי כספי הפרישה שלהם. נקודה למחשבה נוספת...

בכל אופן, פעם בחודש, החלטנו להביא בפניכם את המצב של הקרנות האלו כאשר נציג את המצב הרגעי של 10 הקרנות הטובות שנתית באותה נקודת זמן. והנה הטבלה של הפעם.

פרטי הקרנות

בפעם הקודמת ציינתי את ילין לפידות כקרן הטובה ביותר בכל הטווחים. הפעם, היא נשארת אחת מן הטובות ביותר אבל מסתמנת לה קרן מיטב כספית כמתחרה (זמנית? קבועה?) בטווחים מסוימים. מעניין, ושווה בהחלט את המעקב שנעשה. כמו תמיד נתחיל בגדלים: הקרן הגדולה ביותר הינה איילון כספית עם 7.698 מיליארדי שקלים. כאשר האחרונה בטבלה מכילה "רק" 2.356 מיליארדים (קסם אקטיב כספית).

הזולה מבן הקרנות הטובות מגיעה מבית דולפין עם 0.09% בלבד מול ה-0.25% בקרן מיטב כספית שהיא היקרה מכולן. ועכשיו לתשואות: מתחילת החודש: מיטב כספית מצליחה להוביל עם 0.14% מול 0.13% בשני הממוצעים (קטגוריה וטבלה). זו אותה הקרן המתחרה ב-ילין לפידות עם ההובלה בחלק של "תשואה חודשית" המראה לנו מיצוע של ביצועי חודשים. ושם היא מצביעה על 0.41% כממוצע חודשי.

בשני הטווחים האחרים ילין לפידות שומרת על הגחלת של ההובלה: מתחילת השנה (3.66% מול 3.60% -3.53%) ושנתית עם 4.60% מול 4.56% ו-4.48% בממוצעים. נדגיש נקודה חשובה: כל התשואות מכילות כבר את ההשפעה של דמי הניהול. כל הנתונים נכונים ל-12-10-2025. נציין שההבדל השנתי בין הטובה ביותר (4.60%) והגרועה בטבלה (4.52%) קטן מאוד. אבל, זה יכול להתבטא בהרבה מאוד כסף כאשר מדברים על סכומים של מיליונים ומיליארדים... בהצלחה ושנה טובה לכולם!

למי שמעוניין, ניתן להגיע לקטגוריה כולה בעזרת לינק באתר. המון הצלחה לכולם!

