יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של בורסת תל אביב: "כסף חדש נכנס לשוק במחזורים גדולים מאוד"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר בבורסה:
״המסחר בבורסה התנהל היום בציפייה לקראת מדד המחירים לצרכן שיתפרסם ב-18:30 הערב. על רקע ההסכם לסיום המלחמה ושחרור החטופים, ניתן לראות שכסף חדש נכנס לשוק במחזורים גדולים מאוד, עם נזילות גבוהה במיוחד. היום נרשם בבורסה מחזור מסחר עצום של כ-4.7 מיליארד שקל בשוק המניות. בשוק האג"ח הממשלתיות כולל מק"מ, נרשם מחזור של כ- 6.7 מיליארד שקל, באג"ח קונצרניות מחזור של כ- 882 מיליון שקל, ובשוק הנגזרים כ-132 מיליון שקל באופציות על מדד ת"א-35. הדולר נסחר באזור ה- 3.28 שקלים לדולר, בדומה לרמה שלפני שמחת תורה.
היקפי המסחר מעידים על עומק ובריאות שוק ההון המקומי. אנו ממשיכים להיות עדים לכך שניירות ערך מחליפים ידיים בין משקיעים תוך כדי שוק יציב ועולה. שימור המגמה החיובית תלוי גם בהורדות ריבית ויש ציפייה לתהליך מתמשך של הורדת ריבית בישראל. כל ירידה במדד המחירים לצרכן תומכת באפשרות של הורדת ריבית. חשוב לבחון לא רק את השינוי במדד, אלא גם את הרכבו, שכן לשינויים בענפים שונים תהיה השפעה על החלטת בנק ישראל הצפויה בסוף נובמבר.
היום היה יום מסחר תנודתי, בדומה לימים האחרונים. מדד ת"א-125 נסגר ביציבות, מדד ת"א-35 עלה בכ-0.5%, ומדד ת"א-90 ירד בכ-1.6%. זה היה יום של 'מימושים דלוקס' תוך כדי עליות שערים. מי שהובילו את המימושים היו מניות שעלו חזק בתקופה האחרונה, ובראשן מניות הביטוח, כאשר מדד ת"א-ביטוח ירד ביותר מ-3%. במגזר הנדל"ן נרשמו ירידות גם כן: מדד נדל"ן מניב ירד 2.1% ומדד ת"א-נדל"ן ירד 1.7%. מנגד, מניות הטכנולוגיה, בעיקר מניות השבבים, רשמו עליות נאות. מדד ת"א-טכנולוגיה עלה ב- 2.9%, בהובלת מניות קמטק, נובה וטאואר. מדד הבנקים שמר על יציבות יחסית ונסגר בירידה קלה. מדד המניות הדואליות עלה 2.3%, ומדד SME60 של המניות הקטנות עלה 0.4%.
בשוק איגרות החוב השקליות, האג"ח הממשלתי ל-10 שנים עלה ב-0.28%, ומדדי תל בונד המרכזיים עלו גם הם והשלימו עליות משמעותיות מתחילת השנה״.