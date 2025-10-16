התחלה מקומית טובה שנמוגה במהירות - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום תנודתי למדי הביא לנו תמונה מעניינת בקרנות הנאמנות: בחזית החיוב היומי נמצא את הטכנולוגיה בבלעדיות כאשר ת"א 90 ומניות הבנייה מדגישות את החיוב החודשי. שנתית, הטוב נמצא בבנקים ובת"א 125. לעומת זאת, השלילה היומית בולטת בת"א 90 ובמניות הביטוח כאשר הבנקים זועקים בשלילה החודשית. שנתית: דולר ואג"ח קונצרני דולרי. בקיצור, אין הרבה שינוי...



הבורסה

ארה"ב: אחרי שהעסקים הקטנים ניבאו אתמול טווח קצר שלילי בכלכלה האמריקאית, באו הנתונים של הפעילות הכלכלית באזור ניו-יורק ודווקא הראו עלייה די דרמטית (10.7 מול צפי של 1.8-). אבל, השמחה ההתחלתית התחלפה לה לעוגמת נפש קלה כאשר פורסם ה-Beige Bookהיום (15-10). ספר זה, המגיע מן הפדרל רזרב, מציג את תמונת המצב של הכלכלה בעיני הבנק המרכזי והתמונה הנוכחית אינה טובה ומכוונת להאטה.

והנה, לקראת סוף המסחר, המדדים עלו חזרה וסיימו ברובם הגדול בצד החיובי. נזכיר כאן שהממשל עדיין סובל מן השיתוק של חלק מן התפקוד שלו וזה יחמיר כל עוד המצב הזה נמשך ולא מגיעים לפשרה פוליטית בנושא. בינתיים, השיתוק הזה אינו מהווה גורם מדאיג במיוחד עבור השוק שנשאר גבוה, צמוד לממוצע הנע 20 שלו, ומעל קו המגמה התומך בכל העלייה מאז יוני השנה. הטריגר לתיקון העמוק ("ברבור שחור" תורן) עוד לא מגיע ומתמהמה בעונתיות האופיינית לו. סיום היום:







תל-אביב: תחילת היום (15-10) הייתה נהדרת. עדיין עפנו על כנפי העובדה המדהימה של החזרת כל החטופים החיים, בדיוק שנתיים (עבריות) מאז חטיפתם. גם הביקור של טראמפ הוריד כמה ספקות בנושא מימוש ההסכם הגדול והמרווח הנקרא "תוכנית 21 הנקודות לבניית שלום במזרח התיכון". ואז, מה שקרה הוא, שרוב יום המסחר שנותר היה הרבה פחות חיובי והירוק הפך לאדום בחלק מוכבד למדי של מדדים וסקטורים. מה קרה? הטווח! כאמור, החזון ארוך הטווח נשאר די יציב במחנה החיובי של הדברים.

אבל, כאשר החמאס מפר בבוטות כזו את השלב הראשון של העסקה (אי החזרת כל החללים) וכאשר העימות הפוליטי הפנימי אינו נמוג אלא רק משנה פאזה ונושא (מהחטופים להקמת ועדת חקירה ממלכתית), הטווח הקצר נראה הרבה פחות מבטיח. בכל אופן, יש בהחלט סיכוי שמה שראינו היום היה מימוש רווחים אגרסיבי כאשר זה נראה כאפשרי עם הפתיחה הטובה כל כך. האם המדד הנמוך יביא לבשורה חיובית חדשה? עקב התקווה להורדת ריבית? נדע זאת כבר בקרוב...

יש לציין שרוב הנזק התוך יומי הגיע מהסקטורים הפיננסיים-השקעתיים: נדל"ן (1.74%-), ביטוח ובתי השקעות (1.45%-), בנקים (0.06%-), כאשר הטכנולוגיה (2.89%) והביומד (1.13%) ממשיכים את מסעם צפונה בחדווה לא מוסתרת. הנה עיקר הנתונים הסופיים: ת"א 90 (1.57%-), ת"א 35 (0.51%), מניות קטנות (0.43%).



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-12-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): עבור יום מסחר מקוצר, מחזור כללי של 863.3 מיליוני שקלים מכובד למדי. וזאת, עבור כל מניות ת"א 35. אבל, כאשר מסתכלים על הפעילות של המוסדיים, התמונה נהיית הרבה פחות וורודה: קניות: 222.8, מכירות: 168.1 => נטו של 54.7. נטו חיובי תמיד טוב אבל הפעילות ממש מצומצמת. מה כל זה אומר? שהציבור הכללי ממשיך להיות אופטימי אבל המוסדיים קצת עולים הגדר כדי לראות אם אין לפנינו סערה באופק... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: או פי סי אנרגיה (5.2-) ומזרחי טפחות (5.6-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו טבע (7.9) והפניקס (17.3).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה





לידיעת הקוראים:

