תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

דרמה במדד: מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בספטמבר; שיעור שנתי מתייצב על 2.5%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מפרסמת היום כי מדד המחירים לצרכן (CPI) ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר 2025, בהשוואה לחודש אוגוסט. זוהי ירידה חדה שמשקפת בעיקר השפעות של מחירי מטבע (שקל חזק) וסעיפי תרבות ותחבורה

 

 
מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% / תמונה: Dreamstimeמדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% / תמונה: Dreamstime
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2025

מדדי המחירים לצרכן – ספטמבר 2025

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר 2025, בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 והגיע לרמת המדד של 103.6 נקודות (הבסיס: ממוצע 2024=100.0 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה מדד ירדו אף הם ב-0.6% והגיעו לרמת המדד של 103.8 נקודות, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.8% והגיע לרמת המדד של 102.9 נקודות.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-3.2%, תרבות ובידור שירד ב-2.4%, תחבורה ותקשורת שירד ב-2.2%, מזון שירד ב-0.5%, הלבשה והנעלה שירד ב-0.3%, שירותי דיור בבעלות הדיירים ותחזוקת הדירה שירדו ב-0.2%, כל אחד.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלו ב-3.5%, שכר דירה ובריאות שעלו ב-0.3%, כל אחד.

מתחילת השנה, מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.6%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-2.7%, כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.2%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-2.9%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.6% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-1.9%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

בחודש ספטמבר 2025, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ירד ב-0.3%,  מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ירד ב-0.5% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות ירד ב-0.2%.

על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין יוני 2025 - ספטמבר 2025, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן וקצב העלייה השנתי מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור קצב הגיעו ל-2.1, כל אחד. קצב העלייה השנתי מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיעו ל-0.9%. ?

להמשך לחצו כאן

 

מדד מחירי תשומות - ספטמבר-2025

אין שינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ספטמבר 2025.

ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים ספטמבר 2025.

ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ספטמבר 2025.

ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה בחקלאות ספטמבר 2025.

ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה ספטמבר 2025.

ירידה של %0.1 במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים ספטמבר 2025.

ירידה של %0.1 במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ספטמבר 2025.

להמשך לחצו כאן


שינוי במחירי שוק הדירות - ספטמבר-2025

1. מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.6%[1].


[1] הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.
 

להמשך לחצו כאן


מדד מחירי יצרן - ספטמבר-2025

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.1% בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

המדד ללא דלקים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-1.9%, והמדד ללא דלקים ירד ב-0.7%.

החודש ירדו מחירי הדלקים ב-3.3%. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) ירדו מחירי הדלקים ב-11.8%.

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-0.9% בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) ירד המדד ב-5.4%. ?

להמשך לחצו כאן

x