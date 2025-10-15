דרמה במדד: מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בספטמבר; שיעור שנתי מתייצב על 2.5%

מדדי המחירים לצרכן – ספטמבר 2025
מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר 2025, בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 והגיע לרמת המדד של 103.6 נקודות (הבסיס: ממוצע 2024=100.0 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה מדד ירדו אף הם ב-0.6% והגיעו לרמת המדד של 103.8 נקודות, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.8% והגיע לרמת המדד של 102.9 נקודות.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-3.2%, תרבות ובידור שירד ב-2.4%, תחבורה ותקשורת שירד ב-2.2%, מזון שירד ב-0.5%, הלבשה והנעלה שירד ב-0.3%, שירותי דיור בבעלות הדיירים ותחזוקת הדירה שירדו ב-0.2%, כל אחד.
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלו ב-3.5%, שכר דירה ובריאות שעלו ב-0.3%, כל אחד.
מתחילת השנה, מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.6%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-2.7%, כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.2%.
בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-2.9%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.6% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-1.9%.
מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה
בחודש ספטמבר 2025, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ירד ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ירד ב-0.5% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות ירד ב-0.2%.
על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין יוני 2025 - ספטמבר 2025, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן וקצב העלייה השנתי מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור קצב הגיעו ל-2.1, כל אחד. קצב העלייה השנתי מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיעו ל-0.9%. ?
מדד מחירי תשומות - ספטמבר-2025
אין שינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ספטמבר 2025.
ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים ספטמבר 2025.
ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ספטמבר 2025.
ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה בחקלאות ספטמבר 2025.
ירידה של 0.1% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה ספטמבר 2025.
ירידה של %0.1 במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים ספטמבר 2025.
ירידה של %0.1 במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ספטמבר 2025.
שינוי במחירי שוק הדירות - ספטמבר-2025
1. מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.6%[1].
[1] הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.
מדד מחירי יצרן - ספטמבר-2025
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.1% בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).
המדד ללא דלקים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).
ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-1.9%, והמדד ללא דלקים ירד ב-0.7%.
החודש ירדו מחירי הדלקים ב-3.3%. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) ירדו מחירי הדלקים ב-11.8%.
מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-0.9% בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) ירד המדד ב-5.4%. ?