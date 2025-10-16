שיכון ובינוי מודיעה על מינוי סמנכ"ל כספים חדש

קבוצת שיכון ובינוי, קבוצת התשתיות, הנדל"ן והאנרגיה המובילה בישראל, מודיעה היום על מינויו של רן קרקובסקי לסמנכ"ל הכספים במקום אבי גולדה אשר מסיים את תפקידו.
רן קרקובסקי הינו רו"ח ועו"ד, בעל ניסיון עשיר במספר תפקידים משמעותיים בתחום הפיננסים, מתוכם משמש מזה כשנה וחצי כראש המטה של קבוצת שיכון ובינוי וכיד ימינו של מנכ"ל הקבוצה. קרקובסקי מוביל עם מנכ"ל הקבוצה את פרויקט הטרנספורמציה למצוינות, ובכלל זה לוקח חלק משמעותי בפיתוח העסקי של הקבוצה.
רן כיהן כסמנכ״ל אסטרטגיה בלאומי טק, הזרוע הפיננסית והבנקאית של בנק לאומי, כראש מטה של יו״ר דירקטוריון בנק לאומי, סאמר חאג׳ יחיא, וכמנהל במחלקה הכלכלית של KPMG סומך חייקין, שם עסק בייעוץ אסטרטגי ופיננסי.
עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי מסר: "אני מברך את רני קרקובסקי על מינויו לסמנכ"ל הכספים. רני עובד איתי כבר כשנה וחצי באופן מאוד אינטנסיבי והינו שותף מוביל בכל תהליכי העומק שעוברת קבוצת שיכון ובינוי. רני מביא ידע וניסיון במגוון עולמות התוכן הנדרשים לתפקיד, ואני בטוח שהוא האיש הנכון במקום הנכון. אני מבקש להודות לאבי גולדה על פעילותו בקבוצה".
רן קרקובסקי מסר: "אני מודה לעמית ולדירקטוריון על ההזדמנות והאמון. זו זכות וגאווה עבורי להיות מנהל בכיר בקבוצה שעשייתה שזורה בהיסטוריה של המדינה. אני מבין לגמרי את גודל האחריות בשמירה וחיזוק האיתנות הפיננסית, כמו גם ייעול התהליכים הפנים ארגוניים להגברת יכולת התחרות וזאת תוך ניהול סיכונים מושכל".