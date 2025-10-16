יוחננוף חתמה על הסכם שיתוף פעולה להקמת פרויקט נדל"ן אסטרטגי

רשת יוחננוף מודיעה על התקשרות בהסכם קומבינציה עם שותף קבלני לצורך ייזום, תכנון והקמה של פרויקט נדל"ן אסטרטגי בעיר אור יהודה. הפרויקט יוקם על שטח של כ-18.5 דונם מתוך מקרקעין שבבעלות החברה, ויכלול מרכז מסחרי ושטחים לוגיסטיים בהיקף בנוי מוערך של כ-69 אלף מ"ר – מתוכם כ-49 אלף מ"ר שטחי השכרה.
בהתאם להסכם, השותף יממן את מרבית עלויות ההקמה, המוערכות בכ-280 מיליון ש"ח, עד להשלמת הבנייה, כאשר מחציתם מהוות את התמורה לחברה בעסקה בגין מחצית מהקרקע. עם סיום הפרויקט, תחזיק יוחננוף ב-50% ממנו ותיהנה מחלקה היחסי בהכנסות ובתוצאות התפעוליות.הפרויקט עתיד לכלול חנות מכר גדולה של יוחננוף בשטח של כ-6,000 מ"ר, וכן מרכז לוגיסטי חדיש ורב-קומתי בשטח של כ-29 אלף מ"ר .החברה תשכור את מרבית שטחי ההשכרה לתקופה של כ-25 שנה ותנהל את המתחם לאחר השלמתו, בתמורה לדמי ניהול שישולמו על ידי השוכרים.
בנוסף, יוחננוף תוסיף להחזיק בזכויות הבנייה שלא נוצלו בגין בניית הפרויקט כאמור, כ-35 אלפי מ"ר, וכן ביתרת הקרקע אשר בבעלותה באור יהודה – כ-13 דונם נוספים, לרבות כלל זכויות הבנייה הצמודות לה. הצדדים החלו בהליכי תכנון לצורך קבלת היתר בנייה, כאשר תקופת ההקמה הצפויה לאחר קבלת ההיתרים נאמדת בכ-4 שנים.
מנכ"ל הרשת, איתן יוחננוף: "הפרויקט באור יהודה הוא חלק מרכזי מאסטרטגיית הצמיחה של הרשת, בדומה לעסקאות ביבנה ופתח תקווה, ויאפשר הקמת מרכז לוגיסטי ברמה הגבוהה ביותר במרכז הארץ. העסקה מביאה לידי מימוש והשבחה, את אחד משטחי הקרקע מני רבים שהרשת מחזיקה. אנו ממשיכים לפתח נכסים איכותיים שיתמכו בהתרחבות פעילות יוחננוף ברחבי הארץ, ויתרמו לחיזוק מעמדה של הרשת."