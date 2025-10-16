בלייד ריינג׳ר רוכשת שליטה (51%) בחברת ניקוי הפאנלים הסולאריים איי.וואי סולאר קלין

חברת בלייד ריינג׳ר (הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב) הודיעה על חתימת הסכם מפורט לרכישת שליטה (51%) בחברת איי.וואי סולאר קלין, חברה פרטית ישראלית המתמחה בתכנון, ייצור, התקנה ותחזוקה של מערכות ניקוי אוטומטיות לפאנלים סולאריים.
העסקה, שנעשית בכפוף למספר תנאים מתלים, משתלבת באסטרטגיית הצמיחה של בלייד ריינג׳ר להרחבת פעילותה בתחום השירותים והפתרונות לתחזוקה רובוטית במתקני אנרגיה סולארית.
במסגרת ההסכם תשלם בלייד ריינג׳ר לבעלי המניות של איי.וואי סולאר קלין תמורה כוללת של עד 1.5 מיליון ש״ח במזומן, שתשולם בשלבים ובהתאם לעמידה ביעדי EBITDA בשנים 2026–2027. בנוסף, יוקצו למוכרים עד 4 מיליון כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) הניתנים להמרה למניות החברה, במחיר מימוש של 50 אגורות למניה, בכפוף לעמידה ביעדים פיננסיים ותפעוליים.
בנוסף, תעמיד בלייד ריינג׳ר לחברת איי.וואי סולאר קלין מסגרת אשראי של עד 2 מיליון ש״ח לשימוש כהון חוזר, למימון פעילות שוטפת, מכירה והחכרה של מערכות ניקוי רובוטיות. עוד נקבעה למוכרים אופציית PUT למכירת יתרת מניותיהם (49%) לבלייד ריינג׳ר, בהתאם לביצועי החברה בשנים הקרובות.
שמוליק ינאי, בעל השליטה בבלייד ריינג'ר: ״רכשנו שליטה בחברה שפעילה מאוד בשוק ניקיון הפנאלים, במיוחד בשוק למערכות על גגות, עם חדשנות אדירה בדמותו של מוצר הדגל שלהם ארנון 1. מוצר שלהערכתי יתפוס נתח משמעותי מאוד במערכות גדולות. Ay באה עם צוות חזק ועם חוזים משמעותיים להתקנות במיליוני שקלים ובחזון שלי היא מוצר משלים לרחפנים שאותם מתפעלת חברת פרופלור דרונס ברחבי הארץ. אנחנו מתכוונים לתפוס נתח שוק משמעותי בשוק השטיפות הישראלי שעומד על יותר מ-150 מיליון שקלים בשנה".