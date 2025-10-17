סלברייט משיקה פלטפורמת חקירות AI חדשה ומשלבת את טכנולוגיית Corellium

חברת סלברייט (Cellebrite- נאסד"ק: CLBT), מובילה עולמית בפתרונות לחקירות דיגיטליות למגזר הציבורי והפרטי, הכריזה על השקת סתיו 2025, שמפתחת ומקדמת את פלטפורמת החקירה הדיגיטלית שלה עם אינטגרציות חדשות ויכולות חדשות וחזקות, החל באיסוף וסקירה ועד לניתוח מתקדם מונע בינה מלאכותית.

אחת מנקודות השיא בהשקת סתיו 2025 של סלברייט היא שילוב הטכנולוגיה של Corellium הזמינה כעת באמצעות הסכם הפצה שנחתם בעת שסלברייט מקדמת את תהליך רכישת החברה. כתוצאה מכך, החברה מציעה כעת פתרונות וירטואליזציה מתקדמים למכשירים ניידים המבוססים על מעבדי Arm, המרחיבים ומחזקים עוד יותר את הערך שמספקת סלברייט לפתרונות מודיעין דיגיטלי. קורליום מביאה עמה יכולות ניתוח מתקדמות וייחודיות עבור מכשירי iOS, Android ו-IoT המשמשות למחקר ובדיקות אבטחה בקרב גופי ביטחון, מודיעין, משרדי ממשלה וארגונים עסקיים.

סלברייט מציגה את החידושים הבאים במסגרת השקת סתיו 2025, שכולם ילוו בתמיכה של שירותי ההכשרה והייעוץ המקצועיים של החברה:

הרחבה ועיצוב מחודש של חבילת Guardian כוללת שירותי SaaS לחקירה דיגיטלית, ניתוח ופורנזיקה דיגיטלית, המיועדים למגזר הציבורי והפרטי כאחד.

הפתרון החדש Guardian Investigate נועד לשנות את אופן הפעולה של צוותי חקירה. הפתרון, המשתמש בסוכני AI לניתוח סוגים רבים של ראיות כגון נתוני מובייל, רשומות פרטי שיחות, מודיעין ממקורות פתוחים ותיקי חקירה, יחד עם תזרימי העבודה הנדרשים לתמיכה בשיתוף פעולה חלק, מאחד את כל המידע הרלוונטי על חקירה במקום אחד. Guardian Investigate, שנמצא כעת בייצור מוגבל עם שותפי עיצוב נבחרים של סלברייט, צפוי להיות זמין לכלל המשתמשים בתחילת 2026.

יכולות חדשות של חבילת Guardian כוללות הרחבה של יכולות קליטת קבצי נתוני מובייל מצד שלישי, ואזור חדש לתמיכה בלקוחות באיחוד האירופי כדי לעמוד בדרישות אחסון הנתונים. סלברייט השיקה בנוסף את Guardian עבור ארגונים וספקיות שירותים כדי לתמוך בחקירות פנים-ארגוניות באמצעות סקירה יעילה של נתונים שנאספו וזיהוי ראיות ראשוניות מהר יותר כדי להפחית את התלות בצוותי פורנזיקה.

הרחבת הגישה למכשירי אנדרואיד ו-iOS וגרסאותיהם השונות באמצעות Inseyets לשיפור יכולות האיסוף והבחינה של ראיות דיגיטליות, ותוספות חדשות של תזרימי עבודה שמוכנים לשימוש בשטח. פתרון הדגל של סלברייט לזיהוי פלילי דיגיטלי תומך כעת באינטגרציה ישירה עם חבילת Guardian המאפשרת קבלת ראיות ושיתוף פעולה מהירים ובטוחים יותר.

אפשרות פריסה חדשה ב-AWS GovCloud זמינה כעת עבור Pathfinder, פתרון ניתוח הנתונים החקירתי הרב-מכשירי של סלברייט, המעניק למשתמשים מגוון תצורות עלויות מיטביות שמותאמות לדרישות המוגדרות שלהם בסביבת ענן פרטי וירטואלית.

הפתרונות החדשים של Corellium מספקים מחקר פרצות אבטחה למכשירים ניידים ובדיקות אבטחת אפליקציות, במטרה למזער סיכונים תוך עמידה בדרישות הרגולטוריות. מאז שנחתם הסכם ההפצה, מספר לקוחות של סלברייט במגזר הביטחוני והמודיעיני באזור EMEA וגם באסיה פסיפיק נרשמו כמנויים לפתרונות של קורליום, המאפשרים מחקר אבטחה מקיף, בדיקות חדירה וניתוח תוכנות זדוניות.

"השקת סתיו 2025 של סלברייט ממחישה את מנוע החדשנות שלנו במלוא העוצמה, ואנו אסירי תודה לשותפי העיצוב שלנו שעוזרים לנו לעצב את Guardian Investigate כפתרון אחד מקיף לכל מה שקשור לחקירות דיגיטליות המונעות על ידי Agentic AI", אמר רונן ערמון, סמנכ"ל המוצרים והטכנולוגיות של סלברייט. "בנוסף, אנו מציעים גם את פתרונות הווירטואליזציה מבוססי Arm הטובים ביותר בתעשייה עם שילוב טכנולוגיית Corellium - יכולות שמעוררות עניין רב בקרב בסיס הלקוחות הגלובלי שלנו".

הטכנולוגיה של סלברייט משמשת ביותר מ-1.5 מיליון חקירות ברחבי העולם מדי שנה, ומציידת יותר מ-7,000 לקוחות ברחבי העולם כדי לפתור חקירות חוקיות בתחומים של ניצול ילדים, רצח, טרור, בקרת גבולות, פשעי מין, סמים ופשע מאורגן אחר, סחר בבני אדם, הונאה, גניבת קניין רוחני, פשעים פיננסיים, חקירות פנים-ארגוניות, מקרי eDiscovery ועוד, תוך הקפדה על עמידה בתקנים של כל סוכנות ובדרישות רגולטוריות נרחבות.