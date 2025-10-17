הבהלה חוזרת לשווקים: הבנקים האזוריים בארה"ב מובילים את הירידות החדות

שקשוקה רצינית בשווקים, מלא שאלות סביב הבנקים האזוריים בארה״ב (אתמול ירדו מעל 6%).
כרגע חוזים העתידיים על S&P 500 יורדים 1.25%
חוזה על ראסל 2000 יורד הכי הרבה כמעט 2% (רוב הבנקים האזוריים בארה״ב נסחרים במדד הזה).
מדדים באירופה פתחו בירידה חדה, דקס יורד עוד 2%.
זהב מוסיף עוד 1%.
ביטקוין ממשיך לרדת עוד 4%.
אעדכן אותכם בהמשך אם יהיו התפתחויות מעניינות.
נכתב פה הרבה על זה שהגיע זמן ״לגדר״ את התיקים.
מסביב לעולם:
FT:
זמן השימוש ברשתות החברתיות מצטמצם לראשונה בהיסטוריה והצעירים הם אלה שמובילים את המגמה.
“תכני ה-AI הירודים הם המסמר האחרון בארון”.
GS:
הקונצנזוס כעת מצביע על האטה חדה בקצב הרווחים של “שבעת המופלאים”: עלייה של 14% בלבד ברבעון השלישי ביחס לשנה שעברה כחצי מהקצב של הרבעון הקודם, ונמוך משמעותית מהממוצע של כ-30% בארבעת הרבעונים האחרונים.
בבנק Barclays מעריכים כי “תקופת הבזבוזים עשויה להיות מאחורינו”, בעוד שב-Deutsche Bank צופים דעיכה בהוצאות הצרכנים על ChatGPT.
עוד משהו מעניין:
תסתכלו מה קורה במדדים הבטחוניים האירופאים שהיה להיט עד לא מזמן וכנגד מדד luxury שהפגין חולשה ופתאום הכל מתהפך .