הבהלה חוזרת לשווקים: הבנקים האזוריים בארה"ב מובילים את הירידות החדות

מדד ראסל 2000 צולל בכמעט 2%, גם אירופה פותחת באדום כבד. גולדמן זאקס: קצב הרווחים של "שבעת המופלאים" נחתך בחצי. מגמה מדאיגה: שימוש ברשתות חברתיות יורד לראשונה בהיסטוריה

 

 
הבנקים האזוריים בארהב מובילים את הירידות החדות / תמונה: Dreamstimeהבנקים האזוריים בארהב מובילים את הירידות החדות / תמונה: Dreamstime
 
אנטולי זיימן מחלקת מסחר בבורסה לני״ע
17/10/2025

שקשוקה רצינית בשווקים, מלא שאלות סביב הבנקים האזוריים בארה״ב (אתמול ירדו מעל 6%).

כרגע חוזים העתידיים על S&P 500 יורדים 1.25%

חוזה על ראסל 2000 יורד הכי הרבה כמעט 2% (רוב הבנקים האזוריים בארה״ב נסחרים במדד הזה).

מדדים באירופה פתחו בירידה חדה, דקס יורד עוד 2%.

זהב מוסיף עוד 1%.

ביטקוין ממשיך לרדת עוד 4%.

אעדכן אותכם בהמשך אם יהיו התפתחויות מעניינות.

נכתב פה הרבה על זה שהגיע זמן ״לגדר״ את התיקים.

מסביב לעולם:

FT:

זמן השימוש ברשתות החברתיות מצטמצם לראשונה בהיסטוריה והצעירים הם אלה שמובילים את המגמה.

“תכני ה-AI הירודים הם המסמר האחרון בארון”.

GS:

הקונצנזוס כעת מצביע על האטה חדה בקצב הרווחים של “שבעת המופלאים”: עלייה של 14% בלבד ברבעון השלישי ביחס לשנה שעברה כחצי מהקצב של הרבעון הקודם, ונמוך משמעותית מהממוצע של כ-30% בארבעת הרבעונים האחרונים.

בבנק Barclays מעריכים כי “תקופת הבזבוזים עשויה להיות מאחורינו”, בעוד שב-Deutsche Bank צופים דעיכה בהוצאות הצרכנים על ChatGPT.

עוד משהו מעניין:

תסתכלו מה קורה במדדים הבטחוניים האירופאים שהיה להיט  עד לא מזמן וכנגד מדד luxury שהפגין חולשה ופתאום הכל מתהפך .

