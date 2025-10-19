פאוול מאותת על הפחתת ריבית והזהב מזנק לשיא מאז שנות ה־70; תקוות להסכם סחר חדש בין ארה"ב לסין

שווקים דרוכים: הפד מאותת על ריכוך, זהב בשיא של עשרות שנים – ותקוות להסכם סחר מחודש בין ארה"ב לסין

בעוד יו"ר הפד ג'רום פאוול מאותת על כיוון מרוכך יותר במדיניות הריבית, הזהב מזנק לשיא של כמעט חמישה עשורים, והעולם עוקב בדריכות אחר ניסיון מחודש לגבש הסכם סחר בין וושינגטון ובייג'ין. בשוק ההון מדווחים על זהירות גוברת — אך גם על ניצני אופטימיות.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מציינת כי דבריו האחרונים של פאוול חיזקו את הציפיות להפחתות ריבית נוספות עוד השנה. לדבריה, "פאוול הדגיש שהבנק הפדרלי מתמקד בשמירה על הצמיחה הכלכלית, תוך גמישות במדיניות — מסר שהעניק למשקיעים תחושת ביטחון זמנית".

עם זאת, טודורובה מזהירה מפני סיכון לתיקון חד בשוקי המניות: "פאוול עצמו הודה שהשוק מתומחר גבוה יחסית להיסטוריה. מדד המכפיל של S&P 500 עומד סביב 22 – לעומת ממוצע ארוך טווח של 18. המשמעות היא שהשווקים פגיעים לכל אכזבה".

ביחס לעונת הדוחות הנוכחית בארה"ב, טודורובה מוסיפה כי הבנקים האמריקאיים הציגו פתיחה חזקה במיוחד, עם עלייה ברווחי המסחר וההשקעות. "למעלה מ 70% מהחברות שפרסמו עד כה עקפו את התחזיות, ואם הצמיחה ברווחי S&P 500 אכן תעמוד על 8% ברבעון השלישי – זה יהיה הרבעון התשיעי ברציפות של צמיחה ברווחים. זה נתון מרשים שמעיד על עמידות הכלכלה האמריקאית גם בעיצומו של קיפאון פוליטי".

לצד זאת, היא מציינת כי השבתת הממשל האמריקאי יוצרת "ערפל נתונים" שמשפיע על סנטימנט המשקיעים. "היעדר נתונים רשמיים מאלץ את המשקיעים להסתמך כמעט רק על תוצאות החברות ועל אמירות של בכירי הפד. זה מצב שמגביר תנודתיות, כי כל רמז קטן מקבל משקל מופרז".

פול מרינו: “הסערה בין סין לארה"ב – רק רעש רגעי; מאחוריה נרקם הסכם שיטיב עם השווקים”

לדברי פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETFs, למרות הרטוריקה החריפה בין וושינגטון ובייג'ין – מאחורי הקלעים מתגבשת מגמה של פיוס.

"כולם יודעים שסין נמצאת בעמדה חלשה במשא ומתן מול ארה"ב", אומר מרינו. "טראמפ רוצה להשיג יציבות בשווקים לקראת סוף כהונתו, והבין ששלום כלכלי חשוב למורשתו. לכן, מאחורי ההצהרות הרועמות, מתנהלות שיחות אמיתיות שיכולות להביא להסכם מאוזן שייטיב עם שני הצדדים — ועם המשקיעים".

לדבריו, הצוות הכלכלי האמריקאי צפוי להתחיל את שלב ההכנה לשיחות רשמיות כבר בשבוע הקרוב, עם פגישות במלזיה ובמהלך ועידת APEC. "ברגע שהשיחות יבשילו, השווקים יגיבו בראלי. המשקיעים צריכים להתעלם מהרעש – ולהבין שהגשם הזה יכול להצמיח את הצמיחה המחודשת".

הזהב בשיא מאז 1979, הדולר נחלש – והמשקיעים מחפשים עוגן יציב

על רקע התנודתיות הגיאו פוליטית, הזהב שוב הופך למקלט מבוקש. מרינו מציין כי "המתכת היקרה חצתה את רף 4,200 דולר לאונקיה – הזינוק החד ביותר זה עשרות שנים".

לדבריו, העלייה החדה מוסברת בצירוף של כמה גורמים: חששות מהיחלשות הדולר, קניות מאסיביות מצד בנקים מרכזיים, וחשש ממשבר אמון בשווקים שמונעים על ידי בועת בינה מלאכותית.

"מה שמעניין הוא שהזהב עולה במקביל למניות, תופעה לא שגרתית שמעידה על תערובת של פחד ותיאבון לסיכון", הוא מסביר. "כשמשקיעים מחפשים גם ביטחון וגם תשואה, הם נעים בין שני העולמות – הזהב והטכנולוגיה".

מרינו מוסיף כי התחזקות המחיר נתמכת גם בביקושים עונתיים מאסיה, אך מעריך כי מגמת העלייה עלולה להתמתן אם תושג רגיעה בין ארה"ב לסין. "אם הפד יישאר מרוכך והגיאו־פוליטיקה תירגע, הזהב עשוי להתייצב. במקביל, מניות כורי הזהב צפויות להמשיך ליהנות מסביבת רווחיות גבוהה".

מבט קדימה: כל העיניים על נתוני התעסוקה והאינפלציה בארה"ב

השבוע הקרוב צפוי להיות מהעמוסים השנה מבחינת נתוני מקרו. המשקיעים יעקבו אחרי דו"ח המשרות, נתוני השכר, מדד ה- CPI ודו"ח ה- JOLTS , כולם עשויים להשפיע על תוואי הריבית והערכת הסיכונים בשווקים.

"הדו"חות הללו יבהירו אם הלחצים האינפלציוניים נובעים מהביקוש או מהמגבלות בצד ההיצע", אומר מרינו. "אם יתברר שהאינפלציה מתמתנת, זה עשוי לחזק את הסנטימנט החיובי לקראת סוף השנה".