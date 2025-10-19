הבעת אמון משמעותית ברני צים מרכזי קניות: ביקושי יתר בהנפקת אג"ח של הקבוצה

חברת רני צים מרכזי קניות בע"מ, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח מסדרה ה' (סדרה חדשה, ללא בטחונות), ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-377 מיליון שקל, כאשר לאור הביקושים והמחיר שנקבע בהנפקה, בחרה החברה להגדיל משמעותית את היקף הגיוס בשלב זה לכ-246 מיליון שקל, לעומת כוונה מקורית לגייס כ-150 מיליון שקל ע.נ, כאשר בנוסף הנפיקה החברה גם כ- 18,750,000 כתבי אופציה אשר במימוש מלא יכניסו לחברה כ-130 מיליון ש"ח.

כל אחת מהיחידות שהנפיקה החברה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ו-75 כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח שקל נקוב, במחיר של 7 שקל לכל כתב אופציה, עד ליום 22 באוקטובר 2028.

בעקבות הביקושים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר היחידה (אג"ח + אופציות) בשלב המוסדי על 985 שקל, המשקף ריבית של 2.81% ועמלת התחייבות מוקדמת של 0.6%.

איגרות חוב במסגרת ההנפקה הינן במח"מ של כ-5.26 שנים כאשר 20% מקרן האג"ח תיפרע ביום 30/06/2030 ו-80% ממנה תיפרע ביום 30/06/2031. אגרות החוב צמודות למדד, ללא בטוחות, ומדורגות על ידי חברת S&P מעלות בדירוג iIBBB+.

את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, דיסקונט קפיטל וווליו בייס.

במאי 2025 השיקה החברה את המרכז המסחרי בטמרה, שגודלו כ-8 אלף מ"ר, זאת לאחר שבחודש ינואר השיקה החברה את המרכז המסחרי ברהט (בשלב א') בשטח של כ-6.4 אלף מ"ר כאשר שלב ב' בפרויקט צפויה להיות מושלם עד סוף שנת 2025 ולהביא את סך הפרויקט ברהט להשתרע על פני כ-11.7 אלף מ"ר. לאחר פתיחת מרכזים אלה, לחברה 14 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-127 אלף מ"ר (חלק החברה).

חברת 'רני צים מרכזי קניות' פועלת בתחום ההקמה והניהול של מרכזים מסחריים, רכישה, ייזום והשבחת קרקעות בישראל. הקבוצה פועלת מתוך אמונה בפריפריה והבנת שינוי תרבות הצריכה והצורך בחוויית קנייה. הקבוצה מונה 14 מרכזים מסחריים פעילים, בערד, נתיבות, בית שאן, מעלות, נוף הגליל, אום אל פחם, ירכא, גני תקווה, טירה, טייבה, ים המלח, שלב הראשון בכפר סבא ,רהט (שלב א') וטמרה שנפתח לאחרונה. החברה ממשיכה לקדם את פרויקט כפר סבא ופרויקטים מסחריים נוספים ובהם טירה (שלב ב'), אום אל פאחם (שלב ב'), בקעת אונו, ראש העין, דליית אל כרמל, גני תקווה 2 ופרויקט אלבוואדי. כמו כן, החברה מתפעלת ומקימה מתקני PV, אגירה וגנרציה בהיקפים של עשרות מגה וואט. רני צים, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, הינו יזם ותיק בשוק הישראלי, ובין היתר הקים את רשת חנויות המזון "כמעט חינם" שנמכרה בשנת 2012 לפי שווי של כ-350 מיליון שקל.

אבישי אברהם, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות בהנפקה המוצלחת ורואים בכך הבעת אמון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובחזון העסקי שלה. בשנה האחרונה, במקביל להמשך פיתוח עסקי משמעותי, פעלנו להורדת המינוף הפיננסי של החברה, כאשר תמורת ההנפקה תשמש להחלפת חוב יקר יותר, תחזק את הגמישות הפיננסית של החברה ותתמוך בהמשך התפתחותה. מתחילת השנה השקנו עוד שני מרכזי קניות חדשים, ברהט ובטמרה, והגענו ל-14 נכסים מניבים, כאשר בשנים הקרובות החברה צפויה לסיים את הקמתם של עוד 7 פרויקטים, כששלושה מהם כבר נמצאים בהקמה. צבר פרויקטים משמעותי זה יבסס את מעמדה של רני צים מרכזי קניות כחברה מובילה בתחומה."