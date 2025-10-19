הנפקת אג"ח מוצלחת לקבוצת מבנה נדל״ן

קבוצת מבנה, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרת אגח כ״ו'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-1.55 מיליארד שקל, כאשר לאור הביקושים והמחיר שנקבע, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס השלב המוסדי לכ-970 מיליון שקל, לעומת כוונה מקורית לגייס כך כולל של עד 500 מיליון שקל ע.נ. איגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע המחיר בהנפקה על 1,072 ליחידה, המשקף תשואה של 2.78% צמוד למדד (מרווח של 1.10 מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית). איגרות החוב במסגרת ההנפקה הינן במח"מ של כ-6.8 שנים הנפרעות בתשלומים ועומדת לפדיון סופי ב-2034. אגרות החוב צמודות למדד, ומדורגות על ידי חברת S&P מעלות בדירוג liAA.

את ההנפקה הובילו ברק לאומי חתמים, לידר חיתום ואיביאי חיתום. מטעם החברה ריכז והוביל את ההנפקה סמנכ"ל הכספים איתי ואקנין.

פוטנציאל הייזום של החברה (בהתאם לדוחות הרבעון השני של 2025):

לקבוצה קרקעות וזכויות בנייה בישראל ובחו"ל בסכום כולל של כ-1.84 מיליארד שקל.

ייזום נדל"ן מניב בטווח הקצר - לחברה 3 פרויקטים בייזום בטווח הקצר בהיקף של כ-107 אלף מ"ר הצפויים להניב לחברה תוספת NOI בטווח של 156-166 מיליון שקל. הבולט שבהם הוא פרויקט 'הסוללים' בת"א, אשר יכלול שטח בנוי כולל של כ-68 אלף מ"ר משרדים ומסחר הצפוי להניב NOI שנתי באכלוס מלא בטווח של 109-115 מיליון שקל כאשר שיעור השיווק עומד על כ-44% ואכלוסו לראשונה צפוי להתבצע בחודש ינואר 2026.

ייזום נדל"ן למגורים בטווח הקצר – לחברה מלאי זמין למכירה בהיקף של כ-271 יחידות דיור והחברה צפויה להכיר ברווח גולמי ממכירת דירות בסך של כ-227 מיליון שקל עם מכירת כל יחידות הדיור והשלמת ביצוע הקמת הפרויקטים.

ייזום נדל"ן מניב בטווח הבינוני-ארוך – לחברה 14 פרויקטים בתכנון לקראת קידום היתרי בניה הצפויים למנות כ-571 אלף מ"ר שטח בנוי ורשומים בספרי החברה בשווי של כ-1.62 מיליארד שקל. בנוסף, לחברה 6 פרויקטים נוספים בשלבי תכנון במסגרת קידום תב"ע בהיקף של כ-358 אלף מ"ר ורשומים בספרי החברה בשווי של כ-697 מיליון שקל.

עוזי לוי מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "ההנפקה המוצלחת שביצענו מעידה על אמון השוק בחברה, וביכולותיה. תמורת ההנפקה תשמש לטובת מיחזור חוב ומימון פעילות שוטפת וזאת בדגש על פעילות הייזום קדימה. לקבוצת מבנה נדל"ן פוטנציאל ייזום אדיר אותו בכוונתנו לפתח בשנים הבאות ולייצר ערך רב. אנו פועלים להשבחת הקרקעות והנכסים שבבעלותנו וליצירת צמיחה משמעותית ביחס לפעילות המניבה כיום, זאת בעיקר על בסיס פעילות השבחה פנימית. אנו מקדמים באופן אינטנסיבי את המטרות העסקיות של החברה ונמשיך לפעול במלוא המרץ על מנת לייצר ערך משמעותי לכלל בעלי העניין בחברה"