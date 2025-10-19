LEGO בוחרת בטכנולוגיה כחול-לבן

חברת טכנולוגיות גילוי אש וגזים, מהמובילות בישראל בתחום פיתוח וייצור מערכות מתקדמות לגילוי אש וגזים, נבחרה לספק לחברת לגו (LEGO) העולמית 150 גלאי להבה חכמים מתקדמים למפעל החדש של החברה בצ'סטרפילד, וירג'יניה - אחד ממפעלי הייצור הגדולים והחדשניים של קבוצת LEGO הצפוי להיפתח בשנת 2027. היקף העסקה נאמד בכ-360 אלף דולר.
הגלאים שיסופקו כוללים מצלמת וידאו מובנית המאפשרת תיעוד והקלטת אירועים בזמן אמת במקרה של התלקחות אש, מה שמעניק שכבת אבטחה ובקרה מתקדמת למתקנים תעשייתיים עתירי סיכון. מדובר בטכנולוגיה ייחודית שפותחה בישראל, המשלבת חיישני אינפרה-אדום מדויקים עם מצלמת HD וממשק ניהול מרחוק.
עסקת המכירה בוצעה באמצעות חברת Fike האמריקאית, המשמשת כשותף אסטרטגי וחתומה על הסכם OEM עם טכנולוגיות גילוי אש וגזים, במסגרתו משווקים הגלאים תחת מותג פרטי (Private Label) של Fike.
ב- LEGO הביעו עניין בשילוב מערכת ההגנה המתקדמת גם במתקני אחסון נוספים של החברה, תוך אינטגרציה בין גלאי הלהבה עם המצלמה של החברה לבין מערכת הבינה המלאכותית של Fike לזיהוי מוקדם של עשן.
לדברי חביב פרלמן, מנכ"ל טכנולוגיות גילוי אש וגזים: "העובדה שחברה גלובלית כמו LEGO בחרה בפתרונות שלנו היא הבעת אמון משמעותית בחדשנות ובאמינות של הטכנולוגיה של החברה. היכולת לשלב זיהוי מדויק של להבה עם תיעוד חזותי בזמן אמת מעניקה לאנשי בטיחות שליטה מלאה על מצבי חירום ומאפשרת תגובה מהירה שמצילה חיים ורכוש. אנו גאים להיות חלק מהחזון של LEGO להקים מפעל ירוק, מתקדם ובטוח במיוחד בארצות הברית".
מפעל ה-LEGO החדש בווירג'יניה צפוי להיות מתקן ייצור מודרני שישתרע על שטח של כ-160 אלף מ"ר הכולל 13 מבנים ולמעלה מ-1,700 עובדים. מדובר בהשקעה של כ-1.5 מיליארד דולר מצד LEGO, שנועדה לחזק את מערך הייצור וההפצה בצפון אמריקה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של קיימות ובטיחות תעשייתית.