ליגת 30-70 של FUNDER - חודש תנודתי עם סיום מדהים, שבו אלטשולר שחם מנצחת - ספטמבר 25

בסופו של דבר, חודש ספטמבר 2025 היה חודש מופלא עבור קרנות ה-30-70. הסיבה? החשיפה המנייתית הגדולה יחסית בסוג זה של קרנות ניצלה היטב את מה שקרה בשוק המניות שלנו: הפתעה גדולה לגבי המלחמה בעזה. כאשר המבצע הצבאי לכיבוש הרצועה החל, רבים מאוד היו תחת הרושם שאנו נכנסים לסוג של בוץ. איך יוחזרו החטופים? האם באמת נחסל את החמאס כאשר אנו מוגבלים כל כך בהפעלת הכוח? והמצב התדמיתי של ישראל המתדרדר בעולם? והנה, בעקבות המתקפה הכושלת בקטאר, האמריקאיים ראו לנכון לשים קץ ל"שיגעון הישראלי" ולהציע עסקה "שלא היה ניתן לסרב לה".

על החמאס הובאה שלישיה לוחצת בלתי עבירה: מצרים-קטאר-טורקיה, ואת היד של ראש הממשלה היה כבר קל יותר לכופף כאשר החטופים היו האייטם הראשון לביצוע. בכל אופן, שוק ההון ממש אהב את המבצע, ובמיוחד את מה שקרה בעקבותיו, וחודש ספטמבר הניב תשואות מדהימות של 1.45% בקרן הטובה ביותר (אלטשולר שחם) ואפילו בקרן הגרועה ביותר עם 0.85% (אי-בי-אי). אין צורך לומר שכרגע כל התשואות של כל הטווחים חיוביות וזה משהו דרמטי שלא רואים כל חודש. האם אוקטובר יהיה חודש חיוב גם כן? הוא מגיע בזנב של המהלך העולה המדהים כאשר ההפרות של החמאס קצת קיררו את ההתלהבות בדבר סיום אמיתי של המלחמה. נחכה ונראה...

תשואות הקרנות





כאמור, היה זה חודש נהדר בחזית התשואות. חודשים של 1.45% לחודש לא מגיעים בצורה שגרתית וגם אם ניקח את התשואה הגרועה של 0.85% נוכל לומר שתשואה כזו הייתה נחשבת למופלאה ברבים מהחודשים. 4 קרנות נמצאות מעל הממוצע של הטבלה (1.20%) כאשר 5 נמצאים תחתיו. והמנעד בין הטובה של אלטשולר שחם והגרועה של אי-בי-אי די גדול: יותר מ-50%.

יש לציין אבל שאי-בי-אי ממשיכה להיות מצוינת מתחילת השנה (13.29% מול ממוצע של 11.35%) וזה הישג לא מבוטל אם לוקחים בחשבון את כל האירועים המדהימים שקרו מאז אותה תחילת שנה. אחרי טווחים אלו, המציינים את הטווח הקצר יחסית, אנו מגיעים לטווחים הבינוניים-ארוכים. והנה, שלושתם מובלים על ידי קרן אחת: של מגדל. שנתית (20.25% מול ממוצע של 17.61%), שנתיים (32.43% מול 30.14%) ושלוש שנים עם 38.24% מול 35.49%. הובלה כזו דורשת ציון לשבח מיוחד בהחלט.

הנה גרפים של התקופות המתועדות בטבלה:







נתוני החשיפות





כמו תמיד, נזכיר שהחשיפות האלו מעודכנות כחודשיים לפני ההווה וזה אומר שאנו מקבלים חלון קצת מעוכב של המצב. בכל אופן, נאמר: רוב הקרנות חשופות בכמעט המקסימום למניות (30%) כאשר הממוצע של הקרנות כאן נמצא ב-28.55%. חמש קרנות נמצאות מעל הממוצע הזה כאשר המובילה הינה פסטרנק שהם עם 29.87% ו-4 מתחת לממוצע כאשר הקרן של מגדל מחזיקה רק 26.38% חשיפה מנייתית. נציין כאן שאלטשולר שחם מחזיקה 29.23% והייתה המובילה החודש בתשואות. בחזית החשיפות לדולר (חו"ל) נציין את הראל אייל כקרן עם הכי הרבה מבט החוצה עם 9.60% מול 4.88% בלבד אצל מיטב מול ממוצע של 6.42%. לבסוף: החשיפה לאג"ח הרבה פחות נוקשה ומסודרת. המנעד שם די גדול כאשר החשופה ביותר הינה הקרן של אלטשולר שחם עם 70.83% מול ממוצע של 60.46% כאשר הקרן של ילין לפידות מחזיקה רק 47.41% אג"ח (!).



לסיכום נאמר:

היה זה חודש מופלא אחרי שרובו היה תנודתי וחלקו היה של ירידות די חדות. העסקה הגדולה, שנתנה סיכוי טוב לסיום הקרבות, הביאה את המפנה ואת הקפיצות האדירות בסוף החודש התנודתי הזה. בסופו של דבר היתה זו תצוגה של חיוב גדול ונדיר. כאמור, אוקטובר כבר נמצא אחרי העובדה המדינית הזו וזה אומר שייתכן שנראה התמוגגות של ההתלהבות הגדולה. אם ההסכם יקוים כלשונו, נראה המשך דרמטי לחיוב, אחרת.... כמו כן, יש לקחת בחשבון שוול-סטריט "מגמגמת" יכולה להיות מזיקה מאוד.



כמו כל חודש נאמר מחדש:

הבה נרחיב במקצת על הכללים שעל פיהם אנו החלטנו על אוסף הקרנות הספציפי. ראשית, נציין שאנו עוסקים במעקב אחרי הקרנות האלו, קרנות ה-30-70, מאז נובמבר 2021, עם השינויים שצייננו מעלה, והנה ההיגיון לשואלים על כללי הבחירה:

1) דרגנו את החברות המנהלות על פי היקף הנכסים הגדול ביותר בקרנות מסורתיות.

2) בחרנו קרן אחת מכל חברה, בקטגוריה עד 30% מניות באג״ח כללי בארץ.

3) הקרן הייתה צריכה להיות עם וותק של לפחות שנה, כאשר רצוי יותר משנתיים.

4) ניהול התיק בקרן הוא "נטו" של 30-70, ולא כעוקב תיק בנקאי, או אחר.

5) אנו מנסים לעקוב אחרי קרנות עם מעל 100 מיליון שקלים בהון המנוהל.

לידיעת הקוראים:

