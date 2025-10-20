מהפכה בשירות לנזקי מים: שיתוף פעולה חדש מכשיר את הדור הבא של האינסטלטורים

לשכת סוכני הביטוח חתמה היום (ב') על הסכם שיתוף פעולה ייחודי עם המכללה הארצית למקצועות האינסטלציה, שיתמקד בהכשרת אינסטלטורים עם התמחות בעבודה מול חברות ביטוח. ההסכם בין הצדדים הוא לתקופה של 10 שנים.
הקורס, שייפתח בדצמבר 2025 בתל אביב, הינו יוזמה של נשיא לשכת סוכני הביטוח, סו"ב שלמה אייזיק במטרה לשפר את השירות לציבור ולהעלות רמת המקצועיות בענף נזקי הצנרת.
במסגרת שיתוף הפעולה, יושם דגש על הכרת תנאי הפוליסות, הבנת עולם הביטוח ושיפור השירות לציבור המבוטחים.
הקורס יעניק למשתתפים ידע מקצועי בתחום האינסטלציה, לצד כלים מעשיים לעבודה נכונה מול סוכני ביטוח וחברות הביטוח, לטובת צמצום פערים ושיפור חוויית השירות ללקוחות. שליטה בנושאים אלו יסייעו רבות לבעל המקצוע במסגרת הענקת השירות למבוטחים במסגרת ההסדר.
נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק מדגיש כי: "הגעתי למסקנה שהדרך היחידה לשנות ולשפר את רמת השירות בענף נזקי המים, להפחית עומסים מיותרים במשרדי הסוכנים, ולתקן את חוסר שביעות רצון לקוחות - הינה במהלך אסטרטגי אותו אנו מובילים ליצירת סטנדרט חדש של שירות בתחום. מטרתנו היא להעלות את רמת השירות והמקצועיות בענף נזקי הצנרת, לצמצם את הפערים מול חברות הביטוח ולהסדיר את התחום כולו לטובת כלל המבוטחים".
עוד ציין נשיא לשכת סוכני הביטוח אייזיק: "לראשונה בישראל אנו מחברים בין עולם הביטוח לעולם האינסטלציה, שילוב שיביא לשיפור אמיתי בשירות לציבור ולחיזוק מעמדו של סוכן הביטוח כמקצוען שמוביל את תחום השירות ללקוח".
מור סייג ממייסדי ומנכ״ל המכללה הארצית למקצועות האינסטלציה: ״כמכללה ללמודי אינסטלציה, החזון שלנו הוא לענות על צורך עז לשיפור השירות והמקצועיות והחדשנות שניתנים ללקוחות הקצה וכמובן לסוכני הביטוח חברי הלשכה וחברות הביטוח עצמן. כמו כן, לפתוח את הענף למגזרים נוספים ולחבר בין המקצוע לתחום הביטוחי. אני סמוך ובטוח שבעזרת שיתוף הפעולה בין לשכת סוכני הביטוח למכללה והחיבור בין העולמות של השרברבות והביטוח - הדבר יוביל לשיפור דרמטי בשירות שיינתן למבוטחים לסוכני הביטוח חברי הלשכה, ולחברות הביטוח, ובכך להסדרת התחום כולו״.
כיום קיימים פערים משמעותיים ברמת המקצועיות, בהבנה הביטוחית ובשירות הניתן למבוטחים בתחום נזקי המים. הקורס החדש נועד להכשיר כמות גדולה של אינסטלטורים מיומנים, בעלי ידע מקצועי וביטוחי משולב, אשר יספקו שירות איכותי, אמין ומבוסס הבנה של צרכי הלקוח והפוליסה.
הלימודים ייפתחו לראשונה בדצמבר 2025 בתל אביב, בצמוד למשרדי לשכת סוכני הביטוח, ובהמשך ייפרסו ברחבי הארץ.
קהלי היעד הינם: חיילים משוחררים, אינסטלטורים פעילים, מועמדים להסבת מקצוע וכל המעוניינים לרכוש מקצוע מניב ומבוקש. תנאי קבלה הינם - גיל 18 ומעלה, ידע טכני בסיסי ומעבר ראיון אישי. ההכשרה תיערך במשך כחודש וחצי (כ-110 שעות לימוד), בעלות של 11,800 כולל מע"מ.
לבוגרים שיעמדו במבחני הגמר ינתן סיוע במציאת עבודה באמצעות חברות השמה ייעודיות בתחום.