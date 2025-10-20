סינרג׳י כבלים נבחרה לספק כבלים ייעודיים למפעלי אינטל בישראל

סינרג’י כבלים נבחרה לספק כבלים חשמליים ייעודיים למפעלי אינטל בקריית גת - המפעל הקיים והמפעל החדש שבבנייה. הכבלים שסופקו פותחו לאחר תהליך אפיון מדוקדק מול צוותי ההנדסה של אינטל, על מנת לעמוד בדרישות מחמירות של הולכת חשמל בתנאי סביבה תעשייתיים מורכבים, ואפשרו חיבור בטוח ויעיל של מערכות עתירות אנרגיה במתח גבוה. ההסכם מבסס את סינרג’י כספקית מובילה עם תו תקן בינלאומי.
במקביל, הודיעה סינרג'י על מיזוג אסטרטגי עם חברת יונירום אלקטרוניק, במסגרתו תוקם קבוצת תשתיות חשמל ואנרגיה חדשה - קבוצת סינרג'י שתאגד לראשונה בישראל את כלל שרשרת הערך של תחום האנרגיה: מהייצור וההולכה, דרך תשתיות דאטה סנטרים ואנרגיה מתחדשת, ועד פתרונות אגירה ורציפות תפעולית. המיזוג נועד לחזק את היכולת לתת מענה לצרכים הגדלים של שוק האנרגיה המקומי והעולמי, בעידן של רכב חשמלי, בינה מלאכותית והקמת תשתיות מחודשות בדרום ובכלל הארץ.
המהלך הוא חלק ממגמת התרחבות של החברה, אשר כוללת גם שיתופי פעולה עם גופים ביטחוניים, צבאות זרים ותאגידי תשתית בינלאומיים.
סינרג'י פועלת ממפעל ייצור בשדרות - היחיד בישראל שמייצר את כל סוגי כבלי החשמל, ממתח נמוך ועד גבוה, עבור כלל ענפי המשק.
מנכ"ל סינרג'י, עידן בן-ארי: "ההסכמים החדשים הם תו איכות בינלאומי למוצרינו והוכחה ליכולת של תעשייה ישראלית מהפריפריה להגיע לשווקים המובילים בעולם. אנו גאים בעובדנו המסורים המוכיחים כי, תחת מציאות ביטחונית מורכבת, אפשר לייצר מוצרים ברמה הגבוהה ביותר, שמוערכים על ידי חברות ותאגידים בינלאומיים מהגדולים בעולם. עם ישראל חי".