יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: "השוק חוזר לירוק, אבל התנודתיות עדיין גבוהה"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר בבורסה:
"תל אביב חוזרת לירוק: יום של עליות שערים נרשם היום בבורסת תל אביב, בהובלת מניות סקטור הפיננסים. מדד ת"א 125 עלה ב-0.8% ומדד ת"א 35 עלה בכ-1%, בעוד שמדד ת"א 90 נותר כמעט ללא שינוי. מדד מניות הבנקים עלה בכ-3%, ואילו מדד הביטוח עלה בכ-1.5% ובכך צימצם בכמחצית את הירידות שלו מתחילת אוקטובר. מדד ת"א-דואליות עלה בכ-0.5%, על רקע הפתיחה החיובית בוול סטריט היום. חוץ ממניות הבנקים הגדולים, בין מניות ת"א-125 בלטה היום בעלייה של כ-5% מניית חברת השבבים טאואר. לפי נתוני הבורסה, נרשם היום מחזור מסחר של כ-3.2 מיליארד שקל בשוק המניות, ובשוק האג"ח הממשלתי כולל מק"מ מחזור של כ-4.3 מיליארד שקל. באג"ח קונצרניות התנהל מחזור יומי של כ-812 מיליון שקל, ובאופציות על מדד ת"א-35 נרשם מחזור של כ-115 אלף יחידות.
בשוק האג"ח הממשלתיות, באג"ח השקליות הצמודות נרשם יום מסחר רגוע למדי, עם ירידות קלות בלבד, וזאת בתגובה להנפקות אג"ח פושרות שבוצעו היום בשעות הצהריים, ולאחר יום של ירידות חדות יחסית אתמול. השקל חזר להתחזק משמעותית היום, והוא נסחר ברמה של כ-3.29 שקלים לדולר, כאשר היורו נסחר ברמה של 3.84 שקלים לדולר - כלומר, השקל מתחזק מול שני המטבעות בכחצי אחוז. התנודתיות בשוק המקומי נשארת גבוהה, והרגישות לכל התפתחות ביטחונית ניכרת בבורסה.
השבוע תימשך בארה"ב עונת הדוחות הכספיים, שיש לה השפעה משמעותית על המגמה בשוק האמריקאי, והיא משליכה גם על המניות הדואליות שנסחרות בתל אביב. ביום חמישי הקרוב, לאחר סגירת יום המסחר, תפרסם בורסת תל אביב את עדכון הרכבי ומשקלות מדדי המניות, במסגרת העדכון החצי-שנתי של המדדים. השוק מצפה לעדכון זה כדי לדעת אילו מניות נכנסו למדדים ואילו יצאו מהם. העדכון בפועל יחול ב-6 בנובמבר וצפוי לרכז עניין רב בשוק".