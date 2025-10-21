בוטלה השתתפותו של השר דודי אמסלם בכנס איגוד הדירקטורים - בעקבות אמירותיו כלפי ח״כ מירב בן ארי

השר דודי אמסלם אמור היה לפתוח את האירוע המיוחד של "איגוד הדירקטורים" מחר, בו תוצג "תכנית ההנהגה הכלכלית של ישראל" שנהגתה בחודשים האחרונים על ידי כמה עשרות מבכירי המשק.
באירוע אמור היה השר אמסלם להתייצב בפני מאות הדירקטורים ולענות על השאלות הקשות סביב ביטול נבחרת הדירקטורים וההחלטה להפוך את המינויים לפוליטיים.
לאחר שבחר להתבטא היום בדיון בכנסת כנגד ח"כ מירב בן ארי ולהטיח בה "די לקרקר, מצחצחת נעליים ללפיד" באיגוד הדירקטורים בחרו שלא לעבור על האירוע בשתיקה.
מאות מחברות האיגוד פנו למנכ"לית הדר צופיוף בדרישה לבטל את השתתפותו של אמסלם וזו התקשרה אליו ודרשה שיפתח את השיחה איתו מחר בהתנצלות על ההתבטאות.
משסרב השר להתנצל הוחלט לבטל את השתתפותו באירוע.
הדר צופיוף, מנכ"לית איגוד הדירקטורים: "הייתה כוונה לדבר דירקטורית וממשל תאגידי, רצינו להשפיע על תהליך הדירקטורים בחברות קריטיות למשק ולהסביר את החשיבות במינויים מקצועיים וכך הראיון תוכנן לפרטיו. לצערי, לא יכולנו לפסוח על האמירות היום והזלזול בחברת כנסת. היא זכאית לכבוד, גם אם 'רק' בגלל שהיא אישה. ביקשתי מיועצת השר שהראיון ייפתח בהתנצלות, בתגובה קיבלתי תשובה שאני לא אחנך את השר ונסכם שהוא לא יבוא. לא נרשה דיבור כזה כלפי נשים, כל אישה באשר היא".