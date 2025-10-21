רנט איט ומגדל רוכשות 75% מפרויקט המגורים להשכרה של רמי שבירו באשדוד

הפרויקט כולל שמונה בניינים עם סך של 341 יח"ד, מתוכן 171 יח"ד להשכרה במחיר מפוקח לזכאים ו-170 יח"ד להשכרה בשוק החופשי

ריט המגורים רנט איט, יחד עם חברת מגדל ביטוח ופיננסים, חתמו על הסכם לרכישת פרויקט מגורים להשכרה באשדוד. ההסכם נחתם עם חברת רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות, על פיו ירכשו רנט איט ומגדל ביטוח ופיננסים זכויות בפרויקט מגורים ייעודי להשכרה ארוכת טווח, במסגרת יוזמת "דירה להשכיר", הממוקם בשכונת לכיש באשדוד. הפרויקט כולל שמונה בניינים, עם סך של 341 יח"ד, מתוכן 171 יח"ד להשכרה במחיר מפוקח לזכאים ו-170 יח"ד להשכרה במחיר שוק חופשי. בגין חמישה מהבניינים התקבלו תעודות גמר מותנות המאפשרות אכלוס, ובגין שלושת הבניינים הנוספים צפויה להתקבל תעודת גמר עד תחילת מרץ 2026.

על פי תנאי ההסכם, לאחר השלמת ההתקשרות (כפוף למספר תנאים מתלים) תחזיק רנט איט ב-25% מזכויות החכירה המהוונות בנכס, מגדל ביטוח ופיננסים תחזיק ב-50% מהזכויות ו-25% מהזכויות יוותרו בידי חברת שבירו. התמורה בגין הזכויות הנרכשות על ידי רנט איט הינה בסך כולל של 147.5 מיליון שקל, והיא תשולם בשני שלבים. בכוונת החברה לממן את תשלום כ-70% מהתמורה באמצעות מימון בנקאי ואת היתרה ממקורותיה העצמיים. תהליך השכרת הדירות בחמשת הבניינים החל, ונכון למועד זה נחתמו 128 הסכמי שכירות

במסגרת ההסכם הוענקה לרנט איט תקופת אופציה לרכישת 25% מהזכויות שנותרו בידי שבירו, אשר תגדיל את החזקתה בפרויקט ל-50%. תקופת האופציה הינה 360 ימים ממועד חתימת ההסכם ומחיר מימוש האופציה הינו החל מסך של 150 מיליון שקל.

כמו כן, סוכם בין הצדדים, כי שבירו תשקיע 15 מיליון שקל במניותיה של רנט איט, ובמקביל היא תעמיד לרשות רנט איט הלוואה בסך של כ-15 מיליון שקל נוספים.

שרון תוסייה-כהן, מייסד ומנכ"ל רנט איט: "העסקה הנוכחית באשדוד הינה מהלך משמעותי נוסף במסגרת יישום אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה ארוכת הטווח בישראל ומיצובה כאחת מקרנות הריט המובילות בתחום. רכישת הזכויות בפרויקט באשדוד מצטרפת לשורת מהלכים שאנו מקדמים, במטרה להגדיל את כמות יחידות הדיור שבבעלותנו ואת פיזורן באזורים שונים בארץ, ולמעשה אנו שואפים לתת לציבור המשקיעים באמצעות מניות החברה הזדמנות להשקיע בנייר ערך המייצג את שוק המגורים בישראל בכלל ואת השוק המתפתח של דיור להשכרה ארוכת טווח בפרט. היתרון אותו מציעה קרן רנט איט לשוכרי הדירות הוא שאנו מאפשרים להם השכרת דירה לטווח ארוך ובביטחון לגבי מיקום מגוריהם לאורך זמן ובמחיר ידוע מראש. שיתוף הפעולה עם מגדל נעשה במקצועיות ובאמון מלא, תוך חזון משותף לקידום תחום הדיור להשכרה ארוכת הטווח, ואני מבקש להודות לשותפים על תרומתם המשמעותית לעסקה ולברך אותם ואת חברת שבירו עם תחילת דרכנו המשותפת."

ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח ופיננסים, מסר: "רכישת הזכויות בפרויקט באשדוד היא צעד נוסף באסטרטגיה ארוכת הטווח של מגדל בחיזוק שוק הדיור להשכרה בישראל, שוק צומח שאנו ממשיכים להעמיק בו את פעילותנו. מדובר בהשקעה משמעותית עם שותפים מובילים כרנט איט ושבירו, המהווה הזדמנות ליצירת ערך עבור החוסכים שלנו. נמשיך לפעול במשותף לקידום פתרונות מגורים איכותיים וארוכי טווח".

את מגדל ביטוח ופיננסים ייצגו בעסקה עורכי הדין גילי ריזל וליאור דרימר-יוגב ממשרד עורכי הדין פירון ואת רנט איט ייצג עו"ד גדעון חתוכה ממשרד עורכי דין פירון, את רמי שבירו ייצגה עו״ד עידית אייזדורפר ממשרד עורכי הדין רונית שבירו. מתווך העסקה הוא יובל נעימי.





רנט איט אשדוד דיור להשכרה, באדיבות שבירו