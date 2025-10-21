התמתנות כללית בסביבת האינפלציה בישראל

המשך המגמה הזאת יתמוך בהפחתת ריבית ב"י בשתי ההחלטות הבאות שלו.

יציבות בגרעון הממשלתי וירידה מרשימה בפרמיית סיכון המדינה של ישראל.

גוברות ההערכות שארה"ב וסין יגיעו להסכם סחר שיספק את שני הצדדים.

שאלות מרכזיות העומדות עתה בפני משקיעים בישראל בנוגע ליישום תוכנית טראמפ להסדר ברצועת עזה הן: (א) האם וכיצד יושלם השלב הראשון בהסכם, שהתחיל ברגל ימין עם החזרתם בשלום של 20 חטופים חיים, תוך כניסה להפסקת אש ונמשך בינתיים באיחור בהחזרת החטופים החללים מהרצועה? ו- (ב) מתי ותחת איזה תנאים יקודם השלב השני בהסכם? הממשל אמריקאי לוחץ על הצדדים להגיע להסכמות בהקדם. ביטוי ברור לכך הם הביקורים הצפויים של סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די ואנס ביחד עם השליח המיוחד סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא, ג'ארד קושנר. אמנם הפסקת האש לא קויימה באופן מלא, והיו תקריות ירי, אך ההערכה הרווחת היא שלא צפויה הסלמה לעימות בעצימות גבוהה. סביר לקבוע שבטווח הקצר החזרת החטופים החיים תורמת לירידה בסיכון הגיאופוליטי של ישראל.

התוכניות והציפיות לסיום המלחמה הובילו לירידה מרשימה בפרמיית סיכון המדינה של ישראל. בתחילת אוקטובר 2023, לפני פרוץ המלחמה, ה- CDS של ישראל ל- 5 שנים עמד על 57 נקודות בסיס. לקראת סוף אותו חודש הפרמייה קפצה ל- 141 נקודות בסיס, והשיא נרשם ב- 14.10.24 ברמה של 159 נקודות בסיס. פרמיית סיכון המדינה ירדה לאחרונה ל- 68 נקודות בסיס. אמנם התפתחות זאת עשוייה להשפיע על דרוג האשראי של המדינה, אך נראה כי סוכנויות הדרוג יעדיפו להמתין להתפתחויות בקידום יישום ההסדר המדיני מול החמאס.

שינוי בולט במשק: התמתנות כללית בסביבת האינפלציה. מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר הפתיע עם ירידה של 0.6% לעומת תחזית לירידה של 0.3%. תרמו מאד לעוצמת הירידה במדד הירידה של 16.2% במחירי הטיסות וההתמתנות בעלייה במחירי השכירות, מ- 4.3% באוגוסט בחישוב שנתי ל- 3.9% בספטמבר. גם הייסוף של השקל תרם לירידת האינפלציה. שיעור האינפלציה בשניים עשר החודשים שהסתיימו בספטמבר ירד ל- 2.5%, שיעור הנמצא בתוך תחום היעד של הממשלה ובנק ישראל. במבט כולל, חלה התמתנות בקצב עליית המחירים בכל סעיפי המדד, כולל מחירי השירותים המאופיינים בדרך כלל בקשיחות רבה כלפי מטה. ההתפתחויות לעיל הובילו להפחתת תחזיות האינפלציה לשנה קדימה על ידי מרבית החזאים, במקביל להימצאות יציבה של הציפיות לאינפלציה משוק ההון לשנים הבאות סביב 2% לשנה, שהוא אמצע תחום יעד האינפלציה. כמוכן, גוברות ההערכות שבנק ישראל יפחית את הריבית בהחלטותיו ב- 24.11 וב- 5.1.26, זאת תחת ההנחה שהנתונים שיתפרסמו עד למועדים אלה לא ישנו משמעותית את התמונה שתוארה לעיל.

המצב הפיסקלי: יציבות בגרעון הממשלתי כאחוז מהתוצר. הגירעון ב- 12 החודשים האחרונים נותר ברמה של 4.7 אחוזים מהתוצר. הכנסות המדינה עלו בספטמבר בשיעור נאה ומתחילת השנה הן גבוהות 6% לעומת אותה התקופה בשנה החולפת. זאת, במונחים ריאליים ובניכוי שינויי חקיקה. רוב העלייה נובעת מעלייה בתקבולים ממיסים ישירים על רקע המיסוי על רווחים שלא חולקו ואי-עדכון של מדרגות המס. במבט קדימה, מעניין יהיה לראות האם הממשלה תתקדם בגיבוש ואישור הצעה לתקציב המדינה לשנה הבאה, שהיא שנת בחירות.

וול סטריט: ירידות בתשואות לפדיון על אג"ח ממשלה. התשואה ל- 10 שנים עומדת על 3.98% לשנה. גורמים רבים תרמו להתפתחות הזאת, בראשם התגברות ההערכות להפחתות בריבית הפד בישיבותיו ב- 29.10 וב- 10.12 וגם לאחר מכן. במקביל, נתונים עקיפים מצביעים על חולשה בשוק העבודה והאטה בצמיחת הפעילות. נזכיר שהתשואה הנ"ל עמדה לפני 5 חודשים על שיעור של 4.60% לשנה. עקום התשואות האמריקאי הנו בעל שיפוע חיובי כעת, כאשר התשואה לשנתיים עומדת על 3.47% וזאת ל- 20 שנה על 4.54%.

דריכות תוך אופטימיות מסויימת לגבי המשך השבוע בבורסות בארה"ב. זאת על רקע התגברות הציפיות להשגת הסכם סחר בין ארה"ב לסין. השבוע צפויה פגישה של שר האוצר בסנט עם סגן נשיא סין, וטראמפ הודיע שברצונו לקיים את הפגישה המתוכננת עם מנהיג סין בסוף החודש בדרום קוריאה. בנוסף לכך, ייתכן ובמועד קרוב יושגו ההסכמות בוושינגטון שיאפשרו סיום של 4 שבועות עם השבתת הממשל. עניין רב השבוע יופנה לפרסום הדוחות הרבעוניים של שורה ארוכה של חברות גדולות, כגון טסלה, נטפליקס, קוקה קולה, ג'נרל מוטורס, ג'נרל אלקטריק ועוד. ביום שישי צפוי להתפרסם (באיחור) .מדד המחירי לצרכן לחודש ספטמבר. מרבית התחזיות מצביעות על עלייה חודשית בשיעור של כ- 0.25% ועל עלייה של רכיב הליבה של כ- 0.3%.

בשוק מט"ח העולמי, מתחילת חודש יוני הדולר מראה יציבות מסויימת ביחס לסל של מטבעות חוץ אחרים. לעומת זאת, אצלנו תהליך ההתחזקות של השקל ביחס לדולר נמשך, והשער עומד כעת על 3.28 שקל לדולר.





הסקירה הוכנה ע"י פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר

