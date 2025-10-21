ההשבתה הגלובלית של AWS מדגישה את הצורך הדחוף בביטוח השבתת ענן לעסקים

בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני, חוותה Amazon Web Services) AWS) תקלה חמורה באזור השירות שלה us-east-1 (צפון וירג’יניה, ארה"ב), שהינו האזור הגדול והמשמעותי ביותר בעולם בתחום שירותי הענן. התקלה החלה בסביבות 09:50 לפי שעון ישראל ונמשכה שעות ארוכות, ופגעה במגוון רחב של שירותים, בהם DynamoDB, EC2 ו-APIGateway.
חברות ישראליות רבות הושפעו מהתקלה, מאחר שהן מאחסנות מערכות קריטיות ונתונים באזור זה. התקלה גרמה לשיבושים תפעוליים נרחבים ברחבי העולם ובנוסף פגעה בפעילות של פלטפורמות גלובליות רבות ממגוון תעשיות, בין היתר: Zoom, Robinhood, Fortnite, Lyft ו-Snapchat.
זהו בדיוק סוג החשיפה שהמוצר המשותף של מנורה מבטחים ו-פרמטריקס נועד לכסות. פוליסת ביטוח השבתת ענן (Cloud Outage Insurance) מספקת למבוטח פיצוי מהיר ומוסכם מראש, המופעל בעת השבתה מדידה של שירותי ענן, ללא תלות בסיבה, בין אם מדובר בתקלה ב- AWS, Google Cloud או Microsoft Azure וזאת באמצעות תהליך חיתום פשוט, שקוף ויעיל.
בשונה מביטוח סייבר מסורתי, המתמקד בעיקר בפרצות אבטחה, חדירות למערכות ובנזק שנגרם למבוטח לאחר אירוע שארך זמן ממושך יחסית, ביטוח זה תוכנן במיוחד כדי להגן מפני ההשלכות הכלכליות של חוסר זמינות בשירותי ענן. באמצעות ניטור בזמן אמת והפעלת טריגרים אובייקטיביים, המבוטחים מקבלים פיצוי תוך ימים ספורים המאפשר להם התאוששות מהירה מהפסדים תפעוליים ופגיעה בהכנסות.
"תשתיות הענן הן עמוד השדרה של הכלכלה הגלובלית,” אמר שרון חרן, הסמנכ"ל המסחרי של פרמטריקס. “כאשר אזור הענן הגדול בעולם מושבת, אפילו למספר שעות, ההשפעה מורגשת בכל תעשייה. ביטוחי הסייבר המסורתיים אינם מספקים מענה אפקטיבי למקרים מסוג זה. השותפות שלנו עם מנורה מבטחים נועדה לסגור את הפער הזה, ולהעניק לחברות את ההגנה הפיננסית שהן זקוקות לה כאשר שירותי הענן קורסים.”
"ככל שתלותם של ארגונים בשירותי ענן ממשיכה להעמיק, תקלות מסוג זה הופכות לתכופות יותר בעלות השפעה כלכלית גוברת. הפתרון הביטוחי של פרמטריקס ומנורה מבטחים מאפשר לחברות להבטיח כיסוי ביטוחי המתאים לסיכונים הדיגיטליים של ימינו, ולשמור על רציפות עסקית גם כאשר המערכות הקריטיות ביותר שלהן מושבתות." הוסיף עו״ד עומר קרפט, מנהל סיכונים מיוחדים וחיתום ראשי במנורה מבטחים.