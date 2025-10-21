קרן נאמנות במוקד || הראל איתן - זהירות מלכודת שיעור הוספה 5%

כאשר בדקתי את שוק הקרנות הגמישות, בלטה מיד הקרן הראל איתן. וזאת משתי סיבות: ראשית, היא מובילה בביצועים בצורה מרשימה למדי, כאשר היא עושה זאת שנתית וגם בטווח הארוך של השלוש שנים. אבל, זה לא הכול: היא בעלת מבנה עלויות מעניין ומיוחד: דמי ניהול 0% (נהדר!) אבל עם שיעור הוספה של 5% (!). מבנה עלויות שלא רואים כמעט באף קרן חוץ מאלו של הראל, דהיינו, דמי ניהול נמוכים ושיעור הוספה מכובד.

אני משער שהמבנה הזה נועד למנוע ממשקיעים להיכנס ולצאת בתזזיתיות נמרצת ולגרום לכך שאין למנהל הכספים תמונה ברורה ויציבה של ההון המנוהל. הבעיה היא שהמשקיע הממוצע אינו יודע כל כך לחפש את פרמטר שיעור ההוספה וכאשר הוא מתפתה על ידי דמי הניהול של 0% זה יכול להיות די מסוכן... בכל אופן, בחרתי את הקרן בגלל ביצועיה היפים בקטגוריה שבה הכישרון הוא הדבר הקונקרטי והדומיננטי, כאשר היה חשוב לציין גם את הנקודה המיוחדת הזו.

כמה מילים על הקטגוריה: כאמור, הגמישות מצליחות להביע את מקסימום היכולות של מנהלי הכספים שלהן. למשל: החשיפות של הקרן שלפנינו מראות על התמקדות מוחלטת במניות מקומיות, ולא כל כך הרבה מהן. וזה, מול חשיפות אחרות שיכולות להצביע על אג"ח, מניות, מקומיות או בחו"ל, נגזרים, וכו... הדרך הבטוחה להשקיע בגמישות הוא לפזר ולגוון אבל לבנות קבוצה מנצחת שמוכיחה עצמה לאורך זמן. הבה נתחיל.



פרטי הקרן





כאמור, הקרן מגיעה מבית הראל, והיא כבר מספיק וותיקה עם תאריך הקמה של סוף 2019. היא מנהלת סכום של 293 מיליוני שקלים וזה ממקם אותה במקום השמיני מבין 45 הקרנות הגמישות שיש לנו אצלנו. כמו כן, היא גובה 0% דמי ניהול כך שהמיקום ברור אבל נחזור כאן על האזהרה שהעליתי בהקדמה: 5% שעור הוספה! זהירות... סטיית התקן עומדת על 2.52%, וזה הרבה מאוד. גם עבור קרן מנייתית בלבד.

זו כנראה הנקודה הבעייתית היחידה הרצינית בקרן הזו כאשר משקללים את כל תכונותיה ונתוניה. למרות זאת, היא גייסה הכי הרבה בחודש הדיווח האחרון (אוגוסט) עם 16.31 מיליוני שקלים וזה אומר שהציבור מאמין ומוקיר את ביצועי המנהלים. ויש על מה להתגאות: 79.335 שנתיים מול 33.60% תשואה שנתית ממוצעת של כל הקטגוריה (!), ו-49.36% ממוצע שנתי של ת"א 125. מן החשיפות אנו למדים את מה שציינתי לעיל: לפנינו חבורה של מומחי מניות ישראליים! התיק כולו כזה (101.65%) בלי מט"ח (0.08%) או אג"ח (0.23%).



ביצועי הקרן





הגרף השנתי מראה היטב את היכולות של הניהול כאשר הכיוונים הכלליים הינם אלו של הבורסה הישראלית בהחלט. אבל, המבט (מטה) על הרצף התשואתי מראה שאין זה עניין של מקריות שנתית בלבד אלא שיש המשך לוגי בין הטווחים השונים. וזה די מרשים, במיוחד בטווחים הארוכים יותר.





על מנת להתרשם מן היכולות של הקרן, עשיתי כאן שתי השוואות: הראשונה מראה את ביצועי הקרן מול שלושה מדדי מניות מקומיים חשובים: ת"א 35, 90, והמניות הקטנות. וזאת בטווחים של שלוש שנים, שנה, ושלושה חודשים. רואים מיד שהקרן מובילה מאוד בטווחים הארוכים כאשר בשלושה חודשים היא מתמודדת יפה עם המדדים השונים.





ההשוואה השנייה מציגה את הקרן של הראל מול קרנות גמישות מובילות אחרות: אינווסטור 360, אנליסט, סיגמא, וקרן שנייה של הראל (אודם). וזאת בטווחים הזהים לאלו של ההשוואה הראשונה. גם כאן, הטווחים הארוכים עושים טוב להראל איתן כאשר השלושה חודשים מציגים את אינווסטור כמוצלחת יותר:







גיוסים ופדיונות





אנו מגיעים עכשיו לחלק המציג את האמון של המשקיעים בקרן: הגיוסים. אין ספק שהייתה מהפכה בתחום הזה בקרן של הראל. למרות שלא היה שינוי מדיניות מאז ההקמה, קרה משהו בניהול או בשיווק מאז סוף 2014. מפדיונות ואחר כך שקט ראינו גיוסים מאוד גדולים. אין כמו עקומת שווי נכסי הקרן כדי להציג זאת. זה מעורר מחשבה ואומר לנו שיש כנראה קורלציה בין הביצועים הטובים ומה שראינו בגידול של הקרן. הנה הגיוסים של כל הקרנות שבהשוואה השנייה:





למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

