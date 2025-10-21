סיוה מובילה את ה-Smart Edge: הראשונה עם הסמכת Bluetooth 6.0 ומשיקה פתרון Wi-Fi 7 למכשירי AI

שתי ההכרזות מחזקות את מעמדה של סיוה כספקית IP מרכזית לעולם ה-Smart Edge - עם פתרונות מתקדמים לקישוריות מהירה ובטוחה ל- IoT ולמערכות AI פיזיות (Physical AI)

חברת סיוה (נאסד"ק: CEVA), המספקת טכנולוגיות קישוריות אלחוטיות, חישה חכמה ובינה מלאכותית למכשירי קצה, מודיעה על שני הישגים משמעותיים נוספים המחזקים את ההובלה שלה בתחום ה-Smart Edge.

סיוה היא ספקית ה-IP הראשונה בעולם שעוברת בהצלחה הסמכה לתקן Bluetooth® 6.0 עם Channel Sounding, שכבר אומץ על ידי למעלה מ-10 לקוחות של החברה, וכן משיקה את Ceva-Waves Wi-Fi® 7 1x1 Client IP - פתרון חדש לקישוריות עתירת ביצועים ודלת השהיה, שכבר אומץ על ידי יצרניות מוליכים למחצה מובילות.

שני הפתרונות החדשים נועדו לענות על הביקוש הגובר לקישוריות מדויקת מבחינת מיקום מרחבי, אמינה וחסכונית, וליצור את התשתית הטכנולוגית לדור הבא של מכשירי IoT, רכב חכם ותעשייה חכמה –

המשלבים בינה מלאכותית בקצה (Edge AI) ויכולות Physical AI שמאפשרות למכשירים לחוש, להבין ולפעול בעולם הפיזי.

Bluetooth 6.0 עם :Channel Sounding מיקום מדויק ואבטחה ברמה חדשה

סיוה הודיעה כי היא ספקית ה-IP הראשונה שעברה הסמכה ל-Bluetooth® 6.0 עם תמיכה ב-Channel Sounding, ומובילה בכך את תחום הקישוריות האלחוטית לדור הבא של יישומים עתירי ביצועים. הטכנולוגיה, שכבר אומצה על ידי למעלה מ-10 לקוחות של סיוה, קובעת רף חדש לדיוק מיקום, אבטחה ואמינות בשווקי הרכב, התעשייה וה-IoT.

Channel Sounding מאפשר קביעה מדויקת של מרחק בין מכשירים ברמת דיוק של עשרה סנטימטר, תוך עמידות בפני הפרעות ותקיפות. בשילוב עם AI מקומי במכשיר, מתקבלת אינטליגנציה מרחבית בזמן אמת - ללא תלות בענן - שתומכת ביישומים כמו מפתחות דיגיטליים לרכב, ניווט פנימי, גישה חכמה ובקרת תעשייה.

טל שלו, סמנכ"ל ומנהל חטיבת ה-Wireless IoT בסיוה, מסר Bluetooth 6.0: ״פותח עידן חדש בקצה החכם, עםChannel Sounding המאפשר מיקום מדויק ואבטחה גבוהה. כספקית ה-IP הראשונה שעוברת הסמכה לתקן זה, וכמקור אחד לשילוב קישוריות ו-AI במכשירים, סיוה מסייעת ללקוחות לקצר זמני פיתוח, להפחית מורכבות ולהעניק חוויות משתמש חכמות ובטוחות יותר".

Wi-Fi 7 1x1 Client IP: קישוריות מהירה ומבוססת AI למכשירי IoT חכמים

סיוה מכריזה גם על זמינות כללית של ,Ceva-Waves Wi-Fi® 7 1x1 Client IP שמבוסס על תקן IEEE 802.11be ומציע ביצועים גבוהים במיוחד והשהיה נמוכה - אידיאלי למכשירי IoT מבוססי AI, מכשירים לבישים, בית חכם ותעשייה חכמה.

הפתרון מאפשר חיבור אמין ומהיר במיוחד במכשירים ניידים ובסביבות צפופות, תוך חיסכון בהספק ותמיכה ביישומי Edge AI. שילוב ה-Wi-Fi 7 עם משפחת מעבדי ה-NeuPro™ NPU של סיוה מספק תשתית יעילה למכשירים המסוגלים לחבר, לחוש ולהסיק מסקנות בזמן אמת - וליצור דור חדש של מערכות Physical AI שמבינות ופועלות בעולם האמיתי.

טל שלו הוסיף: "אנו גאים להשיק את Ceva-Waves Wi-Fi 7 1x1 Client IP". "היכולות החדשות של Wi-Fi 7 מביאות קפיצת מדרגה במהירות, באמינות ובהשהיה (latency), ומאפשרות ללקוחותינו לקצר את זמני הפיתוח ולהציע חוויות IoT חכמות ומבוססות בינה מלאכותית".