בנק לאומי מודיע: נטליה הגנדורף מונתה למנהלת זרוע מימון חדשה

בנק לאומי מודיע היום (שלישי) על מינויה של נטליה הגנדורף למנהלת זרוע פעילות אשראי חדשה, שתעסוק בפיתוח פתרונות מימון יצירתיים - המותאמים לצורכי הלקוחות. הפעילות תהיה במגוון תחומים עסקיים ותהווה זרוע משלימה לפעילות קווי האשראי של הבנק.
להגנדורף ניסיון מקצועי עשיר וארוך שנים בתחום האשראי. ב-25 השנים האחרונות עבדה בחטיבה העסקית בבנק דיסקונט. בין השאר, שימשה מנהלת סקטור, מנהלת אגף מוצרי אשראי מורכבים ובתפקידה האחרון ניהלה את המערך העסקי, שניהל את האשראי של הבנק לחברות גדולות בסקטורים השונים. בכל תפקידיה הובילה שורה ארוכה של עסקאות מורכבות בתחומים מגוונים, פיתחה והגדילה קווי עסקים וניהלה היקפי אשראי בשווי של עשרות מיליארדי שקלים. הגנדורף היא בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים - שניהם מאוניברסיטת בר אילן.
מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן: "אני בטוח שנטליה תתרום רבות ללאומי מניסיונה העשיר. זרוע הפעילות שאנו מקימים תהווה מנוע צמיחה משמעותי של הבנק בתחום האשראי, לרבות יוזמות עסקיות תקדימיות ומוצרים חדשים. היא תאפשר לנו להציע ללקוחות מגוון רחב של פתרונות מימון חדשניים ויצירתיים, שיינתנו בצורה יעילה ומהירה בעזרת כלים טכנולוגיים מתקדמים - ויסייעו ללאומי לשמור על מעמדו כבנק הגדול והמוביל בישראל".