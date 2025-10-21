הגברת התחרות במערכת הבנקאית בדיון בכנסת

ועדת המשנה של ועדת הכלכלה לתחרות ושירות ללקוח במערכת הבנקאית, בראשות ח"כ רון כץ, דנה היום בהמלצות הצוות שמינו שר האוצר ונגיד בנק ישראל לבחינת האמצעים להגברת התחרות במערכת הבנקאית למגזר הקמעונאי.

ח"כ כץ ציין בפתח הישיבה כי "אם נוכל להוזיל את האשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים נראה גם הקלה משמעותית ביוקר המחיה".

את הדוח הציגה רפרנטית פיננסים באגף התקציבים באוצר עפרי אשל, שאמרה , כי למרות חשיבותה של המערכת הבנקאית היא סובלת מרמת תחרות מאוד נמוכה, שמיתרגמת לשירות פחות טוב, מחיר יותר גבוה והקצאה לא יעילה של האשראי במשק. לדבריה, המלצות הצוות מבקשות לפתוח את השער בפני שחקנים חוץ בנקאיים למקורות מימון זולים, באמצעות מתווה רישוי מדורג שיסיר חסמי כניסה למערכת הבנקאית.

יו"ר פורום מחוללי תחרות רועי פולקמן, אמר כי "מאז רפורמת שטרום ב-2017 חלפו 7 שנים והוקם בנק אחד ועוד אחד בדרך, אבל מפץ זה לא הביא. אני רוצה לראות מדד הצלחה שבשנה אחת מביא 7 בנקים, ולא בנק אחד ב-7 שנים. ההמלצות שהוגשו לא יבואו את הפיצוח הזה. יש פה דוח חשוב אבל לא אמיץ, ונדרשת רגל מסיימת של חברי הכנסת כדי שזה יקרה".

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, ישראל מימון, אמר: "חוששים שהמוסדיים ישלטו בבנק שמהווה 2.5% ואח"כ 5% מהמערכת הבנקאית, אבל אם זה יקרה זה אומר שהרפורמה עובדת – ואם זה עובד אז תחילו עליהם את הכללים שחלים על הבנקים.

סמנכ"לית הפניקס גמא, קרן ז'ורנו פילוסוף, הגיבה: "אם הרגולציה תהייה בדיוק כמו הרגולציה על הבנקים, החברה תישאר מחוץ למשחק".

לא מתאים לבתי ההשקעות

מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, נמרוד ספיר, הוסיף בנושא, כי "בתי ההשקעות כבר חוללו תחרות במסחר בני"ע, אך הדרישות בדוח לא מתאימות להם. לדבריו, בתי השקעות כבר מפוקחים על ידי שני רגולטורים, ואם יוטל עליהם גם כל נהלי בנק ישראל זה לא ריאלי ולא ישים".

גלי כספרי, מנהלת מחלקת המחקר באיגוד הבנקים, אמרה שצריך לוודא שלא נעשות טעויות, וקראה להוריד את הרף של מה שייחשב בנק קטן שגוף מוסדי יכול להחזיק בו. הוא הוסיפה, כי אסור לתת לבנקים חדשים פטור מהוראות של הוגנות מול הלקוח ושל יציבות, לאפשר לבנקים לפעול בתחומים נוספים ולהקל על הבנקים גם בכל הקשור להגבלת שכר הבכירים שמקשה עליהם לשמר כוח אדם איכותי.

מנכ"ל עוגן, שגיא בלשה, ציין כי עוגן הוא הגוף שיהיה בעתיד הבנק החברתי והוא פועל ללא מטרת רווח, ולכן התמריץ שלו הוא לסייע למי שהבנקים פחות חפצים בייקרם – וכדי שהוא יוכל להשלים את התהליך ולהקים בנק צריך להתאים את הרפורמה לבנקים חברתיים שמגייסים הון עצמי גם מפילנתרופיה ונשלטים ע"י עמותה.

המלצות הצוות דווקא יפגעו בתחרות

נציגת לובי 99, אלה תמיר שלמה, מתחה ביקורת על ההמלצה לשבור את ההפרדה המבנית ולאפשר לגופים המוסדיים להחזיק בבנק קטן. "אנחנו רואים בזה צעד מסוכן, הליכה למשבר עם עיניים פקוחות. זה לא רק שלא יקדם תחרות, זה יפגע בתחרות. מי יממן את הסיכונים אם הם יתממשו? הציבור", אמרה.

נציגת התנועה לאיכות השלטון, טלילה דביר, הוסיפה כי זה ביטול דה פקטו של רפורמת בכר.

נציגת האוצר אשל התייחסה לדברים ואמרה כי רפורמת בכר פתחה את התחרות במימון לעסקים גדולים, ונדרש לשכפל את המהלך גם בתחרות על האשראי לעסקים הקטנים ומשקי הבית. לדבריה, הדוח התייחס לסיכונים ולחשש מניגודי עניינים. מנהל האגף הפיננסי בבנק ישראל, יוסי סעדון, הוסיף כי בבנק מודעים לחשיפה המסוימת לסיכון שנלקחת כאן, אבל יש גם עלות על אי עשייה.

ח"כ כץ סיכם את הדיון ואמר: "הגענו לרגע שמשרד האוצר ובנק ישראל רוצים לפתוח את השוק ומגיע להם על כך מילה טובה. הוא הוסיף כי עכשיו צריך להתייחס לפרטים הקטנים ולקחת סיכונים, כי אחרת נישאר עם שוק ריכוזי שהתחרות בו מתקרבת לאפס. עוד אמר ח"כ כץ כי יכנס דיון נוסף בנושא התמריצים והגנות ינוקא לבנקים הקטנים, "כדי שנשב פה בעוד זמן לא רב ונפתח את הדלת לעוד 7-8 בנקים".