טיאסג׳י (TSG) רוכשת את א.ש.ד ניהול נכסים: מתחזקת בשוק המוניציפאלי

חברת טיאסג'י (TSG), העוסקת בפיתוח של מערכות ומוצרי תוכנה ופתרונות מתקדמים למגזר הביטחוני והאזרחי, מודיעה על רכישת 100% ממניות חברת א.ש.ד ניהול נכסים תמורת כ 44 מיליון ₪. הרכישה מתבצעת באמצעות חברת הבת בר טכנולוגיות, ומהווה נדבך מרכזי במהלך אסטרטגי רחב של TSG לחיזוק מעמדה בשוק המוניציפאלי והרחבת סל הפתרונות לרשויות המקומיות ולגופים ציבוריים.

א.ש.ד, שנוסדה בשנת 1993, נחשבת לאחת החברות המובילות בישראל בתחומי ניהול הנכסים, מדידות, סקרים מוניציפאליים ורישום מקרקעין. כמו כן, החברה מונה כ-70 עובדים מקצועיים - בהם מהנדסים ומהנדסי תוכנה, מודדים, אדריכליםושמאים - ומספקת שירותים לרשויות רבות ברחבי הארץ, למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור. בשנת 2024 הציגה החברה הכנסות של כ-24 מיליון ש"ח ורווח תפעולי של כ-8.2 מיליון ש"ח.

הרכישה מתבצעת לפי מכפיל של כ-5 על הרווח המייצג של החברה הנרכשת ומשקפת אמון משמעותי בפוטנציאל הצמיחה של א.ש.ד וביכולת הסינרגיה עם תחומי הפעילות של TSG.

המהלך נועד להרחיב את נוכחותה של TSG בשוק המוניציפלי ולשלב בין יכולות טכנולוגיות מתקדמות, ניסיון הנדסי רב-שנים וניהול תפעולי חכם. שילוב הידע והטכנולוגיה של TSG עם מומחיותה של א.ש.ד צפוי לייצר פלטפורמה ייחודית לניהול נכסים ומידע מוניציפאלי - שתספק לרשויות ולמשרדי ממשלה כלים חדשניים לניהול חכם של נדל"ן ציבורי ושטחים עירוניים.

באמצעות רכישת א.ש.ד, TSG מרחיבה את פעילותה ברשויות המובילות בישראל ומבססת דריסת רגל גם בקרב משרדי ממשלה נוספים. המהלך מהווה מנוע צמיחה אסטרטגי שיחזק את מעמדה של החברה כספקית טכנולוגיה ושירותים מרכזית למגזר הציבורי בישראל.

אריק קילמן מנכ"ל טיאסג'י: "רכישת א.ש.ד מהווה מהלך משמעותי באסטרטגיה שלנו להרחבת הפעילות האזרחית של הקבוצה ולחיזוק מעמדנו כספקית מובילה של פתרונות טכנולוגיים למגזר הציבורי. שילוב היכולות המקצועיות של א.ש.ד עם הפתרונות המתקדמים של TSG יאפשר לנו להעניק לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה כלים חכמים לקבלת החלטות מבוססות נתונים, לשפר את היעילות התפעולית ולהעצים את חוויית השירות לתושב."

קילמן הוסיף כי "הסינרגיה בין החברות צפויה להאיץ את הצמיחה העסקית והטכנולוגית של א.ש.ד, ולהוות מנוע משמעותי בהמשך התרחבות הפעילות האזרחית של קבוצת TSG."

מאיר פדרסקי, משנה למנכ"ל טיאסג'י ומנכ"ל בר טכנולוגיות: "רכישת א.ש.ד היא צעד טבעי בהתפתחות של חברת בר, צעד שמחזק את המיצוב שלנו כחברה מובילה הנותנת מעטפת מלאה של מערכות ושירותים בתחומי המקרקעין וההנדסה. השילוב בין הידע הרב והניסיון של עובדי א.ש.ד לבין היכולות הטכנולוגיות והניהוליות שלנו יאפשר לנו להציע לרשויות המקומיות ולגופים ציבוריים פתרון הוליסטי מהשטח ועד למערכות ניהול חכמות ומבוססות נתונים."

אלברט איתן, מנכ"ל א.ש.ד: "הצטרפותנו ל-TSG חברה טכנולוגית מהמובילות בישראל, מהווה עבורנו קפיצת מדרגה עסקית וטכנולוגית. הסינרגיה עם טיאסג'י תאפשר לנו להעמיק את הטרנספורמציה הדיגיטלית של תחום הנדל"ן הציבורי והממשלתי ולבצע פרויקטים רחבי היקף ללקוחותינו תוך מתן שירותים חדשניים ועתירי ערך."