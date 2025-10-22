פייבוקס עוברת למודל מסלולים חדש: PayBox Basic · PayBox Plus · PayBox Plus Young

חברת פייבוקס (PayBox) משיקה מודל חדש ועוברת לפעול בשלושה מסלולי פעילות, המותאמים להרגלי השימוש של קהלי היעד השונים באפליקציית פייבוקס: מסלול PayBox Basic החינמי, שמיועד ללקוחות שרק מעבירים, מקבלים ואוספים כסף בסכומים מצומצמים יחסית; מסלול PayBox Plus החינמי גם הוא, שמיועד ללקוחות פעילים שרוצים להעביר ולקבל יותר כסף ולהשתמש בפייבוקס כארנק צובר ריבית שאפשר לשלם איתו בכל מקום; ומסלול PayBox Plus Young המיועד למשפחות, שמעוניינות גם בכלי חינוך פיננסי לילדים.

המהלך מבטא שלב נוסף באבולוציה של פייבוקס, מאפליקציית העברות ואיסוף כסף בלבד, לאפליקציה שמאפשרת גם ניהול כסף אישי, משותף ומשפחתי בצורה פשוטה ונוחה.

שלושת המסלולים החדשים:

PayBox Basic - המסלול הבסיסי החינמי, שמיועד ללקוחות שמעוניינים בפתרון פשוט ונוח לאיסוף כסף קבוצתי ולהעברה וקבלה של סכומים קטנים. המסלול הבסיסי יאפשר: העברה של עד 1,000 שקל מכרטיס אשראי ו- 10,000 שקל מהיתרה בכל חודש; טעינת כספים ישירות מחשבון הבנק (אפשרות שתתווסף בקרוב); קבלה של עד 50,000 שקל בשנה, ללא עמלות; ואחזקת יתרות של עד 20,000 שקל בכל רגע נתון. ההצטרפות למסלול היא אוטומטית, כך שעם ההצטרפות ל-PayBox, המשתמש משויך מיד למסלול PayBox Basic.

PayBox Plus - מסלול מורחב, בחינם, המיועד לבעלי כרטיס אשראי פייבוקס (החינמי לכל החיים). מיועד ללקוחות שרוצים לעשות שימוש נרחב יותר באפליקציה. המסלול המורחב יאפשר: העברה של עד 10,000 שקל בחודש, מכרטיס או מיתרה; טעינת כספים ישירות מחשבון הבנק (אפשרות שתתווסף בקרוב); קבלה של עד 100,000 שקל בשנה, ללא עמלות; אחזקת יתרות של עד 20,000 שקל בכל רגע נתון; ריבית של 2.5%-5% על היתרות באפליקציה; פתיחת חשבונות (Boxים) אישיים ומשותפים; יכולת תשלום עם היתרות בכל מקום; עמלת המרת מט"ח של 1%; ושירות VIP בכל פנייה לשירות הלקוחות. ההצטרפות למסלול PayBox Plus מתבצעת על ידי הנפקת כרטיס אשראי פייבוקס, דיגיטלי וחינמי לכל החיים, ישירות מהאפליקציה. מאות אלפי הלקוחות שכבר מחזיקים בכרטיס פייבוקס יצורפו באופן אוטומטי.

PayBox Plus Young - מסלול הכולל את כל היתרונות של מסלול PayBox Plus, בתוספת ארנק דיגיטלי לילדים (בגילאי 8 עד 18), שמאפשר להם לשלם בכל מקום, לקבל ולהעביר כסף, לעקוב אחרי ההוצאות, לפתוח קופות חיסכון ולצבור ריבית, והכול בפיקוח ובשליטה מלאים של ההורים. העלות של מסלול PayBox Plus Young היא 4.90 שקלים בחודש עבור הילד הראשון והשני, כשהילד השלישי ומעלה בחינם (או 7.90 ₪ עבור כרטיס פיזי).

אריק פרישמן, מנכ"ל פייבוקס: "בשנים האחרונות השקנו מגוון רחב של יכולות חדשות, מעבר להעברה ואיסוף כספים. במהלך הנוכחי אנחנו למעשה אורזים את היכולות האלה ב-3 מסלולים, שמותאמים להרגלי השימוש ולצרכים של הקהלים המרכזיים בפייבוקס- לקוחות שעושים שימוש מצומצם יחסית באפליקציה, לקוחות פעילים שרוצים לקבל ולהעביר יותר ולהשתמש בפייבוקס כארנק שצובר ריבית ושאפשר לשלם איתו בכל מקום, ומשפחות שמעוניינות גם בארנק דיגיטלי גם עבור הילדים. מעבר לעשיית הסדר עבור הלקוחות שלנו, המעבר למסלולים גם נועד לאפשר לפייבוקס לחזק את המודל העסקי שלה מבלי לגבות עמלות, על ידי מיקוד המשאבים והצעות הערך בלקוחות הפעילים, שמעוניינים ועושים שימוש נרחב יותר בשירות".