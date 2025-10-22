מינויים חדשים בקבוצת קליל

בקבוצת קליל יצרנית החלונות והאלומיניום המובילה בישראל (מכרמיאל) בוצעו בימים אלו מינויים חדשים:
1. גב' מירית וולמן מונתה לסמנכ"לית הכספים של הקבוצה. מירית בעלת תואר שני במימון והנדסה פיננסית ,תואר שני במשפטים ותואר ראשון בכלכלה וניהול, שימשה בשנים אחרונות כסמנכ"לית הכספים בקבוצת נייר חדרה ובחברת א.א פוליטיב.
מירית מחליפה בתפקידה את יוני רובינזון שפרש לגמלאות לאחר 37 שנים בקליל.
2. לדירקטוריון קבוצת קליל מונו בימים אלו:
איילת צרפתי רוזן בעלת ניסיון רב כמנכ"לית בחברות גדולות במשק. בעשור אחרון כיהנה כמנכ"לית חברת IDIGITAL ואייקון גרופ וכמנכ"לית חטיבת החטיפים באסם. בשנה אחרונה שימשה כיועצת אסטרטגית לחברת קליל.
שלמה (מומי) שלו משמש כיום כיו"ר פעיל בחברה הציבורית גי'.אף.סי ויו"ר פעיל בחברת הציבורית הנסחרת בתל-אביב ובנאסד"ק וחברת XTL Biopharmaceuticals ויו"ר יזם ומשקיע בחברת טרי-טיוב ובעבר שימש בתפקידים בכירים כיו"ר ומנכ"ל בחברות מובילות.
צורי דבוש יו"ר קליל: "כל המינויים החדשים בקבוצה הינם חלק מגדילת פעילות החברה וכניסה לתחומים ושווקים חדשים".