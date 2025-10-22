ישפרו בעסקת ענק ביוון: רכשה את המרינה החדשה ברודוס

המרינה משתרעת על כ-260 דונם ותכלול כ- 30 אלף מ"ר למסחר לסוגיו ומסעדות, , כ-370 דירות בשלושה מגדלי מגורים, וילות יוקרה ושני בתי מלון.

כיום בנוי בפועל כ- 3,500 מ"ר מסחר שמושכר לסוחרים שונים.

המרינה כוללת 380 עמדות עגינה קיימות ועוד כ-240 בשלבי בנייה מתקדמים. בסך הכל, תכלול המרינה עד 620 מקומות עגינה.

חברת הנדל"ן המניב ישפרו, בבעלות כידן דהרי וירון אדיב מדווחת הבוקר על עסקה אסטרטגית ביוון.

החברה רוכשת את המרינה החדשה ברודוס על פי מחיר רכישה של כ – 200 מיליון שקל.

המרינה החדשה ברודוס מתפרסת על פני 260 דונם ונחשבת לאחד מהפרויקטים היוקרתיים ביוון. היא כוללת שטח ימי של כ- 140 דונם עליו בנויות נכון להיום 380 עמדות עגינה בפועל המניבות הכנסה שוטפת וכן כ- 180 עד 240 עמדות עגינה נמצאות בשלבי ביצוע. ובסך הכל, תכלול המרינה עד 620 עמדות עגינה. לצד המרינה כ-118 דונם, עליהם בנויים נכון להיום 3,200 מ"ר שטחי משרדים, מסחר ומסעדות, לצד טיילת.

בנוסף, לקרקע זכויות בנייה המסתכמות בעשרות אלפי מ"ר לשימוש מסחרי, מועדון יאכטות, מספר מגדלי מגורים, וילות, בתי מלון ומגרשי-חניה. במרינה מתוכננים להבנות הרכיבים הבאים:

הארכה של שורת החנויות והמסעדות הבנויה כיום (כ-1,800 מ"ר מתוך מבנים בשטח כולל של כ-3,200 מ"ר), בעוד כ- 28,000 מ"ר. ברודוס מבקרים כ-3.5 מיליון תיירים בשנה וחרף זאת אין עדיין באי רודוס מרכז מסחרי. חברת המרינה תשקוד על בניית תמהיל של מסחר לסוגיו וחנויות עילית, מסעדות, אולמי-אירועים, מרכזי ספא וחניות, על מנת שיהיה אבן-שואבת למיליוני התיירים המבקרים ברודוס מדי שנה.

בניית רכיבי המגורים (residential) הבאים: שלושה מגדלי דירות ובהם 333 דירות, בתמהיל של דירות סטודיו עד דירות 4 חדרים, ובשטח כולל של כ-28,000 מ"ר; 22 וילות בקו הראשון למים, בשטח כולל של כ-5,700 מ"ר; 13 דירות-ענק עם נוף למים, בשטח כולל של כ-4,050 מ"ר.

בניית רכיבי המלונאות הבאים: מלון ובו כ-90 חדרים, בשטח כולל של כ-8,600 מ"ר. חברת המרינה תפעל לאתר רשת מלונות יוקרה עולמית בעלת-שם, לשם תכנון המלון ותפעולו; מועדון יאכטות (yacht club) הכולל כ-40 סוויטות מפוארות ומועדון, בשטח כולל של כ-2,000 מ"ר; 333 דירות. בסך הכל, מתוכננים כ-467 יחידות וחדרים לשימושי מלונאות.

הערכת שווי שביצע מעריך שווי בלתי-תלוי ביוון לפי תקני IFRS, לצורך דוחותיה של חברת המרינה היוונית, אמדה את שווי נכסי המרינה בכ- 250 מיליון אירו.

על פי מקורות רשמיים ברודוס, מדי שנה מבקרים ברודוס כ-3.5 מיליון תיירים, מתוכם כמיליון תיירים בשנה מגיעים לאי על פני ספינות תענוגות, יאכטות וקטמרנים. בהקשר זה יצויין, כי הביקושים לעגינה עלו בשנים האחרונות בשיעור ניכר בשל ביקוש רב והם צפויים לעלות עוד בשנים הקרובות, ככל שיגדל מספר כלי השייט.

כידן דהרי בעלים ויו"ר ישפרו ותנופורט: "ישפרו תנופורט היא אחת מקבוצות הנדל"ן המניב הגדולות. עסקת רכישת המרינה הינה בעלת פוטנציאל גדול להשבחה ולתשואה גבוהה על ההשקעה ואנו שמחים שהצלחנו לגבור על חברות רבות ולבצע את הרכישה ובעתיד להציף ערך משמעותי נוסף לחברה. מדובר באחד הפרויקטים המרכזיים והיוקרתיים ביוון כולה של מתחמים מעורבים עם פיתוח שעונה לסטנדרטים סביבתיים גבוהים.

את הרכישה ביצענו בשותפות עם חברות בבעלותם של ירון נאור ועמנואל שלם, שהינם בעלי ניסיון עתיר בתחום התפעולי, הפיננסי והנדל"ני. אנו משוכנעים כי השותפות עימם תשיא ערך לכל הצדדים".

