50% מהדירקטורים: עסקאות עם בעלי עניין חושפות אותנו לתביעות יותר מכל גורם אחר

פאהן קנה ניהול בקרה GT Israel ערכה סקר מקיף בקרב כ-100 דירקטורים מחברות ציבוריות מובילות במשק הישראלי. הסקר, שנערך במסגרת כנס "מועדון ארוחת הבוקר לדירקטורים חברי ועדות ביקורת", חושף את האתגרים הבוערים על שולחן הדירקטורים בישראל.

אחד הממצאים המעניניים מהסקר מצביע על כך שמחצית (50%) מהדירקטורים מזהים את עסקאות בעלי העניין כגורם המרכזי לחשיפה לתביעות. 25% נוספים הצביעו על שימוש במידע פנים כמקור סיכון משמעותי, בעוד שכ-15% ציינו טעויות בדיווחים כספיים. הנתונים משקפים את הרגישות הגבוהה של דירקטורים לסוגיות ממשל תאגידי ואת החשש הגובר מתביעות נגזרות ותביעות ייצוגיות.

המצב הביטחוני המתמשך מטיל צל כבד על התחזיות העסקיות. שליש (33%) מהדירקטורים מעריכים שבטווח הארוך יש חשש להמשך פעילות החברה בנסיבות הנוכחיות. 30% נוספים צופים קיטון מהותי בהכנסות כתוצאה מירידה בנפח הפעילות הגלובלית, ורק 19% מהנשאלים אינם רואים השפעה משמעותית על עסקיהם. הנתונים מדגישים את החששות העמוקים מהשלכות המצב הגיאופוליטי על הכלכלה הישראלית.

בתחום הסייבר והטכנולוגיה, 65% מהדירקטורים דיווחו שהתקיים דיון מעמיק בנושא איומי הסייבר בשנה האחרונה- מה שמעיד על מודעות גבוהה לסיכונים.

רק 36% מהחברות טרם נערכו למהפכת הבינה המלאכותית אף כי היא מהותית עבורן, בעוד ש-32% כבר משתמשות בטכנולוגיה, ו-20% מכירות בחשיבותה אך רק החלו בהיערכות.

לגבי היערכות לתיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, שנכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025, עולה תמונה מורכבת מתוצאות הסקר. רק רבע ממשיבי הסקר הצהירו כי חברתן מכירה את משמעויות תיקון החוק ומוכנה בהתאם. אולם, רוב מקרב הדירקטורים (35%) ציין שעל אף שהנושא רלוונטי לחברה, טרם הושלם הטיפול בו, בנוסף ל-23% שציינו כי הנושא עלה אך התקבלה חוות דעת שאינה רלוונטית כלל לארגון, 15% נוספים הודו שהנושא לא עלה כלל.

נושא רגולציית הפרטיות עולה כאתגר משמעותי, כאשר 34% מהדירקטורים ציינו את חוק הגנת הפרטיות והטיפול במידע אישי כנושא הרגולטורי המטריד ביותר.

כדי להגביר את אמון המשקיעים, 37% מהדירקטורים סבורים שנדרשים קריטריונים נוקשים יותר לבחירת דירקטורים. 30% דוגלים בהתמחות עמוקה יותר בתחום הפעילות של החברה, אך 22% מזהירים שרגולציה מוגברת עלולה דווקא להקשות על גיוס דירקטורים איכותיים.

בנוגע למנגנון הכיסוי הביטוחי לדירקטורים שנועד להגן עליהם באופן מיטבי, 38% ציינו שהחברה לא הקטינה את הכיסוי, אולם הסיכונים גדלו בשנים האחרונות והם כבר אינם בטוחים עד כמה הכיסוי מספיק. כ-10% דיווחו שבשנים האחרונות החברה הקטינה את הכיסוי, עקב עליות הפרמיה ולהערכתם הוא איננו מספיק. 24% דיווחו שלא בוצעה הערכה רצינית של סיכונים וכיסויים על ידי החברה ומביעים דאגה מכך.

רו"ח יוסי גינוסר, מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה GT Israel:

"הסקר משקף את המורכבות חסרת התקדים שדירקטורים בישראל מתמודדים איתה. העובדה שמחצית מהדירקטורים מזהים עסקאות עם בעלי עניין כמוקד הסיכון העיקרי, לצד החששות מהמצב הביטחוני ואתגרי הסייבר והפרטיות, מחייבת גישה מקצועית ומובנית לניהול סיכונים. דירקטורים שמשקיעים כעת בחיזוק מערכי הבקרה הפנימית, ביקורת חקירתית מתקדמת והיערכות מקיפה לאיומי סייבר ורגולציית פרטיות, יוכלו לא רק לצמצם את החשיפה האישית והתאגידית, אלא גם להוביל את החברות שלהם בביטחון רב יותר בסביבה העסקית המאתגרת הזו."