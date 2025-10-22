אלקטריאון מדווחת: תוצאות יוצאות דופן בפרויקט הטעינה האלחוטית בכביש המהיר בצרפת

מדובר בפרויקט עולמי ראשון מסוגו בכביש מהיר, שבו הוטמעה מערכת טעינה אלחוטית של החברה לאורך כ־1.5 קילומטרים. המערכת מאפשרת טעינה רציפה של כלי רכב חשמליים – קלים וכבדים – תוך כדי נסיעה וללא צורך בעצירה או חיבור פיזי לחשמל;

התוצאות שהתקבלו ממעבדות חיצוניות בלתי תלויות הצביעו על ביצועים יוצאי דופן, עמידה בדרישת הספק רגעי ממוצע של מעל 200 קילוואט והספק שיא של למעלה מ-300 קילוואט בטעינה אלחוטית דינאמית – ביצועים דומים לאלה של מטענים קוויים (סטטיים) אולטרא-מהירים;

הפרויקט מנוהל במסגרת הקונסורציום בהובלת VINCI, ובליווי מדעי עצמאי של אוניברסיטת Gustave Eiffel, כחלק מתוכנית לאומית לפריסת כבישים חשמליים באורך כולל של 9,000 קילומטרים עד שנת 2035.

אלקטריאון וירלס בע"מ (ת"א: אלוס) מתכבדת להודיע על הצלחה טכנולוגית בפרויקט הדגל שלה בצרפת. בהמשך להודעת החברה מחודש יולי 2023 בדבר זכייתה במכרז הראשון בצרפת להקמת כביש חשמלי אלחוטי על פני כביש A10, כחלק מקונסורציום בראשות VINCI Autoroutes ("VINCI") ובמימון בנק ההשקעות הציבורי הצרפתי BpiFrance, מתכבדת החברה לעדכן כי הקונסורציום השלים בהצלחה את שלב ניסויי נהיגה בכביש, במסגרתו הופעלה ונבדקה טכנולוגיית הטעינה האלחוטית הדינמית של החברה בתנאי תנועה אמיתיים.

מדובר בפרויקט עולמי ראשון מסוגו בכביש מהיר פעיל, שבו הוטמעה מערכת טעינה אלחוטית של החברה לאורך כ־1.5 קילומטרים. המערכת מאפשרת טעינה רציפה של כלי רכב חשמליים, קלים וכבדים, תוך כדי נסיעה וללא צורך בעצירה או חיבור פיזי לחשמל. יתרונה הייחודי של הטכנולוגיה טמון בכך שהתשתית המוטמעת בכביש היא שיתופית: אותה מערכת טעינה משותפת מאפשרת טעינה של סוגי רכב שונים, בעלי הספקים וצרכים מגוונים, מבלי להידרש לשינוי או התאמה כלשהי בתשתית. בהשלמת שלב זה, החברה מדגימה מודל טעינה אוניברסלי, הפועל כשכבת תשתית אחת עבור כלל המשתמשים בכביש. במהלך הניסויים בוצעו נסיעות מבחן של משאית, רכב מסחרי, רכב פרטי ואוטובוס חשמלי, המצוידים כולם במקלטי טעינה אלחוטית של אלקטריאון.

תוצאות הניסויים מעידות על ביצועים מרשימים במיוחד של המערכת: נמדדה העברת הספק ממוצע העולה על 200 קילוואט, והספק רגעי העולה על300 קילוואט – נתונים אשר למיטב ידיעת החברה, הינם יוצאי דופן בהשוואה למערכות טעינה אלחוטית דינמית אחרות בעולם, ומדגימים את היכולות ההנדסיות העתידיות של טכנולוגיית החברה. יצוין כי רמת ההספק של 200 קילוואט נקבעה על ידי משרד התחבורה הצרפתי כיעד רשמי במכרז, במטרה לאפשר למשאית הנעה בכביש מהיר – הצורכת כ־100 קילוואט באופן רציף – לא רק לשמור על רמת טעינתה לאורך הנסיעה, אלא גם לסיים את מקטע הכביש כשהיא טעונה יותר מהמצב בו הייתה לפני שהתחילה את הנסיעה. בכך, על כל יחידת אנרגיה שהרכב צורך, הוא מקבל שתי יחידות: אחת לצורך הנסיעה ואחת נוספת לטעינה נטו, ובמילים אחרות: כל קילומטר נסיעה בכביש החשמלי האלחוטי מייצר עוד קילומטר טעון. יצוין, כי היישום של יכולות אלה יכול להיעשות גם ברכבים הצורכים פחות אנרגיה, דוגמת רכבים פרטיים, כאשר אותה מערכת תאפשר יחסי טעינה גבוהים אף יותר – עד פי שלושה מהאנרגיה הנצרכת – והכול על גבי אותה תשתית כביש, ללא כל שינוי או התאמה נדרשת בתשתית עצמה. בנוסף לבחינות הספק הטעינה, נבחנו עמידות מכאנית של התשתית הטכנולוגית בצד הכביש, אמינות פעולת מערכת הטעינה במהלך תנועה, ועמידה בדרישות בטיחות מחמירות.

תוצאות שלב הבדיקות מבהירות כי החברה עמדה בכל הקריטריונים שנקבעו במסגרת המכרז ואף הקדימה את לוחות הזמנים שנקבעו על ידי משרד התחבורה הצרפתי, בעוד שהמתחרה של החברה, אשר מציעה טכנולוגית טעינה דינאמית המבוססת על מסילת טעינה, הדורשת מגע פיזי בין הרכב לתשתית, טרם קיבלה אישור להתקין את הטכנולוגיה על הכביש, ובהתאמה, טרם התמודדה עם בדיקות כלשהן בתנאי דרך אמיתיים. החברה מעריכה כי נתונים אלו ממקמים את החברה כגורם המוביל בתחום מערכות הכביש החשמלי (Electric Road Systems – "ERS"), וכחברה הראשונה שהוכיחה יכולת טעינה דינמית בטוחה, יעילה ובשלה להתקנה בכבישים מהירים.

הניסויים בוצעו במהלך 14 החודשים האחרונים, בליווי אוניברסיטת גוסטב אייפל, מוסד אקדמי ציבורי מוביל בצרפת, האחראי לכ־25% מהמחקר הלאומי בתחום התחבורה והתשתיות – אשר שימשה בפרויקט כגורם מדעי חיצוני ובלתי תלוי. האוניברסיטה, המתמחה במחקר יישומי בתחומי הניידות, הבטיחות וההנדסה התחבורתית, נבחרה על ידי הקונסורציום לביצוע בחינה טכנולוגית מקיפה של ביצועי המערכת ושל עמידתה בתקנים. במסגרת הניסויים השתתפו שלוש מעבדות מחקר של האוניברסיטה לצורך הערכת ביצועי המערכת והספיקיה: מעבדת בדיקה וניסוי של תשתיות תחבורה (LAMES); מעבדת גלים אלקטרומגנטיים ואותות לתחבורה (LEOST); ומעבדת אינסטרומנטציה, סימולציה וניסוי (IMSE). קבלת תוצאות חיוביות מגורם מחקרי עצמאי אמין כאוניברסיטת גוסטב אייפל מהווה חותמת רשמית לאמינות, לבשלות וליעילות של טכנולוגיית החברה, ומהווה שלב קריטי בדרך להרחבת פריסת הכבישים החשמליים בצרפת.

הפרויקט מהווה שלב יישומי ראשון בתוכנית הלאומית של ממשלת צרפת לפריסת מערכות ERS באורך של כ־5,000 ק"מ עד שנת 2030 וכ־9,000 ק"מ עד שנת 2035. להערכת החברה, השלמת שלב בדיקות הביצועים בהצלחה מהווה הוכחה טכנולוגית וביצועית לישימות של טכנולוגיית הטעינה הדינמית האלחוטית שפיתחה, ומסמנת ציון דרך משמעותי בחיזוק מעמדה של החברה כספקית פתרונות טעינה אלחוטית, למגוון כלי רכב ולמגוון יישומים, וכשותפה אסטרטגית טבעית לגופי ממשל ולחברות רכב. כמו כן, החברה רואה בפרויקט A10 נדבך מרכזי בביסוס מעמדה כשותפה טכנולוגית מובילה של חברת התשתיות VINCI, עמה היא פועלת בפרויקטים נוספים ברחבי העולם, וכבסיס לשילוב מערכות טעינה דינמיות בכבישים מהירים, בתחבורה ציבורית ובלוגיסטיקה חכמה, בצרפת, וברמה הבינלאומית.

לדברי אורן עזר, יו"ר ומנכ"ל אלקטריאון, "זהו רגע מכריע בהתפתחות הכבישים החשמליים בקנה מידה עולמי. ביצועי המערכת יוצאי הדופן, שהודגמו בפרויקט ונבחנו על ידי מעבדות עצמאיות בצרפת, מראים כי המערכת שלנו היא המערכת היחידה שיודעת לספק טעינה דינאמית לרכבים, בעוצמה ובאמינות, ושאין לה מתחרות המסוגלות לעמוד ברף שקבעה. הטכנולוגיה של אלקטריאון עומדת בכל הדרישות שנקבעו על ידי ממשלת צרפת ואף עולה עליהן. אני מאמין כי התוצאות האלה סוללות את הדרך להתקנה בצרפת של אלפי קילומטרים של כביש אלחוטי עם טכנולוגיית החברה, ובהמשך באירופה כולה״.