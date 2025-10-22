הודעה לחברות בעניין עדכון עמדות סגל בנושאי חיתום (החלטה 106-2 עד וכולל המשך רביעי)

רקע
במסגרת פרויקט לעדכון ורענון עמדות סגל בתחום החיתום, נערכה בחינה מקיפה של עמדות הסגל שפורסמו לאורך השנים, בדגש על העמדות שפורסמו בשנים 2008-2007 אגב התקנות החדשות שפורסמו בזמנו (החלטה 106-2 עד וכולל המשך רביעי). הבחינה נעשתה במטרה לזהות אילו עמדות נותרו רלוונטיות ותקפות נכון להיום, אילו עמדות דורשות עדכון או הבהרה, ואילו עמדות לא רלוונטיות ויש לבטלן (אם בשל שינויי חקיקה ואם בשל היותן חלק מהוראות מעבר שפקעו).
בנוסף, עמדות מסוג שו"ת (שאלות ותשובות) בהחלטות עבר הותאמו למתכונת של שאלות ותשובות כמקובל כיום, חלף פרסומן כעמדת סגל אחת בקובץ PDF, וזאת על מנת להקל על ההתמצאות בהן ועל עדכונן העתידי (שיטת פרסום זו לא הייתה נהוגה במועד פרסומן של העמדות המקוריות). על מנת להקל על הבנת השינויים, מסמך זה מרכז את השינויים שבוצעו לגבי כל אחת מהעמדות ומציג מתווה עדכני של העמדות הרלוונטיות.