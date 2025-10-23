יעז יזמות מצטרפת לבורסה לניירות ערך בתל אביב

הבוקר (23.10.25) פתחה הנהלת חברת יעז יזמות את המסחר, לרגל הרישום בבורסה לניירות ערך.

י.ע.ז יזמות היא אחת מ- 18 חברות אשר בחרו להנפיק את מניותיהן לראשונה בת"א מתחילת השנה. בתקופה מאתגרת שכזו, כל הנפקה חדשה היא סמל לחוסנו ועוצמתו של שוק ההון המקומי.

יע.ז יזמות ובניה פועלת למעלה מעשור בתחום ההתחדשות העירונית, וכיום היא נחשבת לאחת המובילות בתל אביב עם מעורבות ביותר מ-80 פרויקטים של תמ"א 38 ופינוי-בינוי.

הפוטנציאל של יעז ניכר גם בנתונים המרשימים: הכנסות שנתיות של מעל 50 מיליון שקל ושווי שוק של כ-240 מיליון שקל, לאחר גיוס מוצלח של 43 מיליון שקל בהנפקה.

תומר רייפמן מנכ"ל ובעלים יעז יזמות מסר: "הנפקת יעז יזמות מהווה ציון דרך משמעותי בהתפתחות החברה וביטוי לאמון שהשוק רוחש לפעילות שלנו. בעשור האחרון ביססנו את מעמדנו כשחקן מוביל בהתחדשות העירונית בתל אביב, עם צבר של עשרות פרויקטים, בשלבים שונים, תוך יצירת שותפויות חזקות עם הדיירים, הרשויות והמערכת הבנקאית. הרישום למסחר בבורסה יאפשר לנו להמשיך במסלול הצמיחה, להרחיב את היקף הפעילות ולתרום לעיצוב פני העיר והדיור בישראל. כחברה ציבורית, אנו מחויבים לייצר ערך מתמשך למשקיעים באמצעות ניהול אחראי, שקוף וממוקד צמיחה ארוכת-טווח״.

תום אלחדיף, מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים במחלקה הכלכלית בבורסה, אמר: "כשליש מסך הגיוסים בהנפקות לציבור בשנת 2025 בוצעו ע"י חברות נדל"ן ובנייה. זה איתות חזק לכוחו של הענף, שממשיך לצמוח ולהוביל את הכלכלה הישראלית קדימה. תת-ענף הבנייה כולל כיום 55 מניות בבורסה של תל אביב, בשווי מצרפי כולל של כ-94 מיליארד שקל. אני מאחל לחברה, לעובדים, ולבעלי המניות המשך הצלחה, שגשוג וצמיחה, לטובת הלקוחות, המשקיעים והמשק הישראלי כולו."

