דירוג יומי קרנות עד 30% מניות - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

אחרי הססנות גדולה, השוק סגר בחיוב לא קטן. וכך, הקרנות יצאו בהתאם: חיוב יומי: ת"א 35 ות"א 125. בחיוב החודשי נמצא את ת"א 90 ומניות בנייה כאשר החלק השנתי מכוסה על ידי הבנקים וקצת ביטוח. בחלק השלילי של הדברים, הרמה היומית מכוונת לדולר, תעשייה בישראל, כאשר החלק החודשי מצביע עדיין על הבנקים. בצד השנתי נציין את מה שכבר צייננו הרבה פעמים בעבר: הדולר והאג"ח שלו.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה:

הסיום החיובי של היום, ושל השבוע, הצליח לגרום למה שאנו תמיד אוהבים: כל הטווחים של כל הקרנות ירוקים! בחלק היומי קיבלנו את ההובלה מצד אלפי בנדק, עם 0.32% מול ממוצעים של 0.17% ו-0.08% כאשר מתחילת החודש ההובלה נמצאת בידיים של אלטשולר שחם עם 2.37% מול 1.38% ו-1.0%.

ואז אנו מגיעים לקרן של דיאמונד המובילה מתחילת השנה (16.60% מול 14.70% ו-11.58%) ושנתית (26.28% מול 21.83% ו-16.50%). בטווח הארוך יותר, של השלוש שנים, נמצא את הקרן של ילין לפידות עם 49.51% מול 41.69% ו-36.01%. הקרן של דיאמונד הינה היקרה ביותר עם 0.89% אבל לא נראה שמישהו יתלונן על כך עקב הביצועים של הקרן. רק הקרן של אילים מעוכבת עדכון ויש לנו 4 קרנות עם גיוסים דו-ספרתיים כאשר המגייסת ביותר מגיעה מבית פוקוס דווקא.



הבורסות

ארה"ב: אחרי שראינו בשורות טובות בחזית המלאים של הנפט אתמול (1.0- מיליוני חביות במקום תוספת של 2.2 מיליונים) ראינו היום את ההיפך בגז הטבעי: עלייה במלאי של 87 מיליארדי קוב במקום עליה צפויה של 78 מיליארדים בלבד. מה כל זה אומר? שהמיתון וההאטה קיימים, אבל לא בעוצמה שניתן להרחיב ולומר עליה שהיא כללית ורחבה מספיק. וזה מה שעודד מאוד את המשקיעים היום, לקראת נתוני האינפלציה, נתוני אמון הצרכנים ונתוני סקרי מנהלי הרכש, מחר.

וכך, היה זה יום של עליות, אשר קירב שוב את המדד לחלק העליון של הדשדוש היומי ובכלל לשיא כל הזמנים העומד על 6765. בי ה-13 וה-17 לחודש ראינו סכנה של שבירה מטה במדד העיקרי וזה הכניס הרבה אנשים ללחץ קשה לאור העונתיות הלא מחמיאה כל כך... והנה, למרות הכול ועל בסיס התקווה שנראה המשך להורדת הריבית מצד הפד, המדד חוזר לאזורים הגבוהים שלו בהססנות אבל בעקביות תוך יומית מעניינת.

כל פעם שהתקרב המדד לתמיכת פיבוטים חשובים ראינו קונים עצלים קמים ועושים את מה שצריך כדי לומר "חיוב" בצורה חזקה מספיק. חייבים לציין שוב: למרות שהיו גמגומים בצד המופלאות לאחרונה, כאשר הנסדק מוביל את העליות, זהו סימן מובהק של מגמה טובה וזה מה שקרה היום (23-10), יום חמישי. הנה סיום היום:





תל-אביב: כמו שכבר כתבנו כאן, אנו נמצאים בזמנים של חוסר יציבות. מצד אחד, יש בהחלט תחושה של סוף מלחמה, עם תוכנית די ברורה ליום שאחרי (מבית ממשל טראמפ). אבל, מצד שני, אנו עומדים כל יום תחת הרושם שהחבילה הולכת להתפרק לה ושהיא עומדת על קרעי תרנגולת... התחושה הזו מתחזקת כל פעם שמגיע לכאן בכיר אמריקאי זה או אחר, בגלל שעובדה כזו רק מחזקת את ההנחה שיש צורך בהשגחה ושליטה חיצונית לנעשה. כאילו אומרים: "אם ניתן לילידים לעשות את העבודה לבד הם עוד יהרסו את ההישג". מבחינתנו, ההישג הגדול הראשון היה החזרת החטופים החיים, וחלק מן החללים, כאשר האחרים יגיעו בהחלט.

כל השאר נראה קצת מעורפל ודורש המון התמדה ועבודה קשה כאשר מתמודדים עם "מתווכים" לא כל כך קלים כמו קטאר, תורכיה, מצרים ואפילו סעודיה ואחרות. בכל אופן, זו הסיבה לתנודתיות הגדולה בשוק: יום של ירידות, יום של יציבות חיובית, ויום של ערבוביה גדולה. ביום חמישי ראינו את כל הצבעים בכל הסקטורים. ועוד משהו: מכיוון שהיום החשוב בוול-סטריט יהיה יום שישי, בו איננו פעילים, לא ניתן לקחת הרבה תובנות משם. ורק תנודתיות נוספת מגיעה מן המבט על החוזים העתידיים של המדדים העיקריים האמריקאיים. בסופו של היום, ושל השבוע, קיבלנו: ת"א 35 (0.63%), ת"א 90 (0.81%) כאשר כל הסקטורים סיימו בירוק אחרי יום קשה מאוד של אדמומיות מתחלפת: טכנולוגיה (0.21%), בנקים (0.17%), נדל"ן (1.62%), פיננסים (0.82%), ומניות קטנות (0.26%).



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-22-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ה"יובש" במחזורים ממשיך לתת אותותיו, וביום רביעי ראינו מחזור כללי של 1.416 מיליארדי שקלים בלבד עבור כל המניות שיש במדד המניות העיקרי ת"א 35. זה ממשיך להיות נמוך מאוד. הפעם, המוסדיים ירדו מהגדר ודווקא עשו מעשה וסחרו לא רע: קניות: 485.0, מכירות: 480.7, נטו => 4.3. אמנם נטו נמוך מאד אבל חיובי וזה תמיד עדיף על שלילי... המניות שנמכרו נטו הכי הרבה היו: מזרחי טפחות (26.4-) ולאומי (34.1-). והמניות שנקנו הכי הרבה נטו היו ניו-מד אנרג יהש (17.7) וטבע (79.9).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה