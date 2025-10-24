הנתון החשוב בארה"ב התפרסם, זו ההשפעה על ריבית ה-FED

נתוני מדד המחירים לצרכן התפרסמו היום. הנתונים יצאו מתחת לצפי. וול סטריט קיבלה את הנתון באופן חיובי, שכן זה סוגר את הגולל להורדת הריבית הקרובה. נציין שגם לפני הנתון, הורדת הריבית בשבוע הבא היתה כבר 'סיפור גמור', אבל אין כמו גושפנקא נוספת כדי לעודד את המשקיעים.

נתוני המדד הכללי והליבה

המדד הכללי, יצא 0.3%, נמוך מהצפי שהיה 0.4%. המדד השנתי יצא 3% לעומת צפי של 3.1%. ארבעה חודשים רצופים שהמדד הכללי מציג קריאה נמוכה מהצפי.מדד הליבה יצא אף הוא נמוך מהצפי על 0.2% מול צפי של 0.3%, בנתון החודשי. הנתון השנתי יצא על 3% לעומת צפי של 3.1%.נזכיר שמדד הליבה מוציא החוצה את נתוני המזון והאנרגיה, שלא רק שהם תנודתיים יותר, אלא גם שמושפעים יותר מאירועים אקסוגניים, שלמדיניות הבנק המרכזי אין כמעט השפעה.

האינפלציה מתקבעת על 3%

לפי בדיקה שלי על הנתונים בפועל מול נתוני קצב האינפלציה לפי נתוני 3, 4, ו-6 חודשים אחרונים בנירמול שנתי, אפשר לראות שבעוד שהנתון בפועל עומד על 3%, קצב האינפלציה לפי 3 חודשים אחרונים עומד על 3.25%, קצב האינפלציה לפי 4 חודשים עומד על 3.04% וקצב האינפלציה לפי 6 חודשים עומ על 2.63%. אפשר להגיש שקצב האינפלציה (אינפלציית ליבה) בהחלט מתקדם בכיוון הרצוי, להזכיר היעד הוא 2%.

כן ראוי לציין שהנתונים הראו בעבר קריאות נמוכות יותר. קצב האינפלציה לפי 6 חודשים כבר עמד על 2.22% באוגוסט, וקצב האינפלציה לפי 4 חודשים עמד על 1.81% ביוני. נזכיר גם שהקריאה הכללית הראתה 2.8% אינפלציה ל-12 חודשים, במהלך אפריל-יוני, כך שאנחנו מעט גבוהים יותר מהשפל שראינו.

אינפלציית הליבה נמצאת סביב 2.8%-3.2% בעשרת החודשים האחרונים. קצב ירידה מעט איטי ולא משכנע, אבל כל עוד הפד לא חושש מהתפרצות אינפלציונית זה בסדר.

הורדת הריבית סגורה

הנתון הנוכחי התפרסם בעיכוב, לאור השבתת הממשל, שעדיין מתקיימת. לשכת הסטטיסטיקה של משרד העבודה, מפרסמת לא מעט נתונים, אולם הנתון היחיד שהתפרסם החודש הוא מדד המחירים לצרכן שהתפרסם בעיכוב.

בכל מקרה, הערכות לפי החוזים על ריבית הפד הראו מעל 90% סיכוי שהריבית תרד בהודעה הקרובה, בלי קשר לנתונים.

לאור זאת הודעת הריבית הצפויה ביום רביעי הקרוב (נזכיר שעה 20 ולא שעה 21 כרגיל, בשל המעבר לשעון חורף בישראל שמוקדם יותר בשבוע מהמעבר של ארה"ב), לא צפויה לעורר דרמה. מה גם שאין פירסום של התחזית הכלכלית (ה-SEP), כך שההודעה השבוע לא צפויה לעורר עניין משמעותי. כמובן כל זה צריך לקחת בעירבון מוגבל, כי לפאוול יש יכולת להזיז את השווקים בהבל פה.

