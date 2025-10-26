S&P500 ומדד ת"א 35 - ניתוח טכני - שיא חדש - ממה להיזהר

וול-סטריט – מדד S&P500





אין חדש תחת השמש והמדד הצליח שוב להשיג שיא כל הזמנים. אבל, ולמרות נתוני האינפלציה המצוינים של יום שישי (3.0% במקום צפי של 3.1%), אנו מוקפים במזהירים ומתריעים. והאמת היא שהמגמה החיובית הנוכחית פשוט דרמטית! אורך חייה עצום ורב (הסגמנט המגמתי האחרון מחזיק מאז ה-07-04-2025). למעשה, המרחיבים מדברים על תחילת העניין במרס 2009 ואנו נצמצם זאת לסיום 2022, כאשר נקבעו תנאי הריביות החדשים. כמו כן, מעבר למדד עצמו, ישנן אינדיקאציות של זרימות הון עצומות, עקביות, ומתמשכות מכל הכיוונים (פאסיביים ואקטיביים) ועל רמות שיא של סנטימנט חיובי. כאלו שהיו לאזהרה לגבי תיקון ומימוש קרובים מאוד.

תוסיפו לכך את העונתיות הקשה של הסתיו, כהכנה לעונתיות החיובית של עונת החגים הנוצריים, וקיבלתם קוקטייל של חששות, ואף מועקה, אצל רבים מן השחקנים. אגב, המגמה החיובית במתכות היקרות, והירידה במחיר האנרגיה, כסממנים של האטה כלכלית מהולה במשבר סיסטמי, לא הוסיפו בריאות לאלו שרוצים להשקיע כסף חדש או להחליט מה עושים עם הכסף הישן המושקע. אז, בעצם, מה לעשות? העצה שלי הייתה ונשארה: לא עושים כלום עד שלא מוכח שהמגמה משתנה. מדוע? כי אותם סממנים של קיצוניות חיובית יכולים להחזיק עוד המון זמן, כפי שהם מחזיקים בצורה אופטימאלית ממש מאז 23-05-2025. אז החלה להיווצר התעלה העולה ב-45 מעלות, כאשר המחיר אינו חורג לתקופות ארוכות מימים בודדים מהממוצע הנע 20 ולעולם לא חוצה את קו המגמה התומך שהוא הגבול התחתון של התעלה.

פונדמנטלית, לא צריך להרחיב על הסכנות: מן הבעיה המתמדת של החוב, הגידול בהחזרים שלו, ההאטה הכלכלית בייצור ובשירותים, ובמיוחד, ועד החולשה הגדולה החדשה בעולם התעסוקה. הגיאו-פוליטיקה אינה נותנת גם היא מנוחה בדמות רגיעה קטנה במזרח התיכון אבל התלקחות קשה ביחסים בין ארה"ב ורוסיה על רקע המלחמה שאינה מוכנה לעצור באוקראינה. היחסים עם סין לא משתפרים ויש לנו גם מעצור בין הממשל והקונגרס כאשר חלק מן הממשל משותק בגלל חוסר באישור חלק התקציב הרלוונטי. אם כל אלו קיימים מדוע השוק עדיין עולה? כי יש יותר כסף שרוצה להיות מושקע מאשר הכסף שנמצא אצל אלו שמפחדים מן העמדה. וככל שהמדדים יעלו, עם תנודתיות, וככל שלא יהיה ברבור שחור באמת, הנזילות המתמדת תמשיך לדחוף את המניות הגדולות קדימה ואלו ימשיכו למשוך את המדדים.

וכך, טכנית אומר את שאמרתי כבר הרבה פעמים בעבר: עליכם להיות קשובים לשוק ברמה השבועית לפחות, ורצוי ברמה היומית לכמה דקות. אם הוא שובר מטה את הממוצע הנע 20, זהו סימן ראשוני של בעיה אבל לא מספיק גדולה על מנת לקבוע שהכיוון התהפך. שבירת קוו המגמה התומך הוא השלב השני של הנסיגה שיהיה חשוב לציון. מצב כזה ידרוש לצמצם בהחלט סיכונים. ובנייה של שיאים ושפלים יורדים, תאשר לנו סופית שיש כאן משהו אחר. יש לזכור: רוב הכספים של רוב הציבור יהיה "תמיד בפנים" בגלל היותו נמצא תחת ניהול של מנהלי הכספים של הפנסיות, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, וכו... רק על הכסף המנוהל באופן נזיל ניתן לייחס את הנאמר. אבל, יש לזכור גם שמותר להתייעץ תמיד עם אנשי המקצוע לצורך שינוי מסלולי השקעה במידת הצורך.

ישראל – מדד ת"א 35





העסקה נתנה והעסקה לקחה. תהי שמה של העסקה... אבל, העסקה, ויש לומר התוכנית, אינה מתה כלל. 21 הנקודות עדיין חיות ובועטות כאשר רק הראשונה מבוצעת (חלקית...): החזרת החטופים כולם מול 2000 מחבלים. על שאר הנקודות באים לכאן הרבה אמריקאיים לשמור כאילו היו ביצי משק טריים שמהם יצוץ השלום במזרח התיכון כולו.

כאשר העסקה הובאה לאוויר העולם, רבים ראו בה עשן ואשליות. האם החמאס באמת יפרק את נשקו? והאם הרצועה תפורז, כך שיוכלו להתחיל לשקם את מה שנהרס? השוק קפץ על שני דברים בטוחים: חטופים בבית והפסקה (זמנית...) של הלחימה. מאז ה-16-10 אנו עדים לשוק שחדרו אליו הספקות אחרי שהחלק המשמח הסתיים. הבעיה היא שממשלת ישראל קרועה בין הפטיש הטראמפי והסדן של "הניצחון המוחלט על החמאס".

הבחירות בסוף 2026 קרובות מדיי מכדי שלא ישיגו את ההישג הפשוט של שלטון אחר מהחמאס ברצועה. וכאשר הבכירים האמריקאיים מסתובבים כאן ומונעים מאתנו את מה שאנו יכולים עכשיו לעשות, ללא חשש לפגוע בחטופים, ישנה תחושה של Dead end. למרות הכול, לא ניתן לומר משהו שלילי באמת על השוק שלנו: ראשית, הדולר-שקל עדיין מראה כמה אופטימיות ישנה בזירה של המשקיעים הזרים. שנית, וול-סטריט החיובית עדיין מהווה גב תומך חזק למדי.

ושלישית, ההצהרות של כל בכירי הממשל, כולל הנשיא, עומדות בציפייה הפשוטה של "אין חמאס בעזה". וכך, טכנית, אנו יכולים להתעלם לרגע מכל הרקע הגיאו-פוליטי פונדמנטלי הזה ולומר שהירידה שראינו מאז ה-16-10 הינה בדיקה בריאה של הפריצה של ה-29-09-2025. פריצה שתאושר על ידי הבדיקה הזו ושמשם נתחיל סגמנט עולה חדש ובריא יותר. ועכשיו נקודת הציון והאזהרה: אם המדד חודר חזרה לתחום הדשדוש שהיה קודם לפריצה (3150-2900) נראה בזה בעיה ראשונה. ירידה מתחת ל-2900 תהיה בעיה חמורה הרבה יותר כי היא תייצר שפל חדש נמוך מקודמו וזה כבר מבטל את ההגדרה הפורמאלית של המגמה החיובית. נקווה שזה לא יקרה. המון הצלחה לכולם!

