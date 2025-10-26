אם טראמפ ושי ילחצו ידיים – השווקים עלולים להתפוצץ כלפי מעלה

השווקים דרוכים לקראת פגישת טראמפ- שי: “אם יהיה הסכם – השוורים יחזרו לרוץ”

המשקיעים בשוקי ההון נכנסים לשבוע רגיש במיוחד, שבו ייפגשו נשיא ארה”ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג’ינפינג על רקע המתיחות המסחרית ההולכת ומחריפה. במקביל, עונת הדוחות בוול סטריט ממשיכה להצביע על עוצמה של ענקיות הטכנולוגיה – לצד סימני התקררות, ועניין גובר בזהב שממשיך לשמור על רמות שיא.

פול מרינו, סמנכ"ל ההכנסות של חברת ההשקעות Themes ETFs, מציין כי “המו"מ בין ארה"ב לסין נכנס לשלב קריטי”. לדבריו, “אם הפגישה בין טראמפ לשי תסתיים בהודעה על הסכם מאוזן ותגיע במקביל להורדת ריבית נוספת מצד הפד – צפויה ריצה מחודשת של השווקים עד סוף השנה, כולל פריצה לשיאים חדשים בקריפטו”.

עם זאת, הוא מזהיר כי "הפד נוקט גישה זהירה. למרות שהוועדה במגמת הקלה, הסיכוי להפחתת ריבית של 0.5% נותר נמוך, אלא אם נראה הידרדרות חדה בנתוני התעסוקה או בצריכה."

ענקיות הטכנולוגיה: “צמיחה עם משמעת”

בזירת הדוחות, המיקוד נשאר על ענקיות הטכנולוגיה.

לדברי סילביה יבלונסקי, מנהלת ההשקעות הראשית בחברת Defiance ETFs, “חברות הטכנולוגיה הגדולות – מיקרוסופט, מטא, אפל ואמזון – שוב עקפו את התחזיות, אך הרווחיות מתמתנת. אנחנו רואים מעבר לשלב שבו הצמיחה נמשכת, אך בקצב מאוזן יותר”.

יבלונסקי מסבירה כי “הדגש של החברות עובר ממירוץ צמיחה אינסופי ל’צמיחה עם משמעת’ – כלומר שמירה על פרודוקטיביות, ניהול עלויות והשקעות ממוקדות בענן ובבינה מלאכותית”. לדבריה, גם החברות שאינן חשופות ישירות ל-AI מציגות “ביצועים סולידיים, פחות נוצצים אך יציבים, ומתמקדות בשמירה על תזרים חיובי ובקרה על הוצאות”.

ויולטה טודורובה: “העייפות במניות ה-AI מורגשת – המשקיעים מחפשים ערך”

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מוסיפה כי “העונה הנוכחית מסמנת סיבוב כיוון – לא יציאה מהשוק, אלא רוטציה פנימית”. לדבריה, “אחרי תקופה ארוכה שבה מניות ה-AI משכו את כל תשומת הלב, אנחנו רואים מעבר מדוד יותר לסקטורים שמציעים ערך, דיבידנדים ויציבות”.

היא מציינת כי למרות שמעל 80% מהחברות במדד S&P500 עקפו את התחזיות, “התגובה של השוק מתונה מאוד – סימן לעייפות ולזהירות בקרב המשקיעים”.

בנוגע לזהב, טודורובה מדגישה כי הירידה החדה שנרשמה בשבוע האחרון “היא תיקון טכני בלבד לאחר ראלי של יותר מ-50% מתחילת השנה. הביקושים הבסיסיים והקנייה מצד בנקים מרכזיים ממשיכים לתמוך במחירים בטווח הארוך”.

הזהב לא נכנע: “התחזיות לשנת 2026 מדברות על 4,000 דולר לאונקיה”

יבלונסקי מוסיפה כי “הזהב כלל לא נמצא במגמת ירידה – הוא נסחר קרוב לשיא של כל הזמנים סביב 3,730 דולר לאונקיה, כשהתחזיות של גולדמן זאקס מדברות על 4,000 דולר עד אמצע 2026”. לדבריה, “אמנם נראים תיקונים קצרי טווח, אך הזהב ממשיך ליהנות מהציפייה למדיניות מוניטרית מרחיבה ומהביקוש לנכסי מקלט”.

סיכום: שלב חדש של זהירות ואופטימיות מבוקרת

הקו המשותף בין המומחים ברור: השווקים נמצאים בשלב מעבר – בין ציפייה לרגיעה גיאופוליטית לבין תחושת זהירות נוכח הערכות שווי גבוהות.

אם הפד יאותת על המשך הפחתת ריבית והפגישה בין טראמפ לשי תסתיים באווירה חיובית, ייתכן ששוקי ההון יקבלו זריקת אנרגיה מחודשת לסיום השנה.