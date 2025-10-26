נור אינק ו-DCC בשת"פ אסטרטגי ענק: בלעדיות באמריקה בתמורה לרכישת דיו

DCC Print Vision תידרש לרכוש דיו מנור בהיקף מינימלי של כ–12 מיליון דולר ב–3 שנים לטובת שימור זכות הבלעדיות שתוענק לה

לדברי מר משה נור יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה: "ההסכם עם DCC הוא מהלך אסטרטגי חשוב המרחיב את נוכחותה של נור אינק לשווקים משמעותיים ביותר בעולם. מדובר בהסכם מאוד משמעותי מבחינת ההיקף שלו והמחויבויות של השותף האמריקאי וממלא אותנו בטחון רב באיכות וביכולות של הדיו החדשני שלנו.

אנו גאים לשתף פעולה עם חברה בעלת מוניטין רב וניסיון גלובלי עשיר, כדי להביא את טכנולוגיות הדיו החדשניות שלנו לשוק האמריקאי. שילוב הכוחות עם DCC צפוי להוביל את תחום ה- DTF לשלב הבא של קיימות, איכות וביצועים, ולבסס את נור כשחקנית מרכזית בזירה הבינלאומית.״

בהתאם להסכם, DCC Print Vision USA תקבל בלעדיות להפצת הדיו של נור ביבשת אמריקה, בכפוף לעמידתה ביעדי רכישת מאות טונות של דיו במהלך תקופת ההסכם – שהינו שלוש שנים, ולתשלום מקדמה שנתית בהתאם לתנאים שיסוכמו בהסכם הסופי;

בנוסף, נור אינק תקבל אופציות למניות בחברת ההפצה של DCC Print Vision USA;

לקבוצת DCC ניסיון של למעלה מ־45 שנה בתחום ההדפסה על טקסטיל, והיא בנתה מוניטין עולמי המבוסס על אמון, חדשנות ומצוינות טכנולוגית. החברה ממותגת כגוף ייחודי ומוביל בעולם המספק פתרונות הדפסה משולבים לתחומי האופנה, הביגוד הספורטיבי, המרצ'נדייז, עיצוב הבית ושילוט רך;

במסגרת שיתוף הפעולה, הציגו שתי החברות בתערוכת Printing United, שנערכה בסוף השבוע האחרון באורלנדו, פלורידה (ארה"ב), את פתרונות ה- DTF המשולבים – דיו DTF החדשני של נור אינק לצד מדפסות NeoFlex F-Series של DCC, המותאמות באופן מלא לדיו של נור ומספקות איכות צבע יוצאת דופן, עמידות גבוהה, ותפעול פשוט ויעיל;

הצדדים מתכננים לחתום על הסכם סופי מחייב לאחר השלמת מסמכי ההבנות, שיכלול את כל פרטי שיתוף הפעולה המסחרי והטכנולוגי.

שיתוף הפעולה כולל גם פיתוח והשקה של טכנולוגיית DTF נטולת אבקה (Powderless), מדובר בפריצת דרך עולמית בתחום ההדפסה הדיגיטלית לטקסטיל.

הטכנולוגיה, שפותחה על ידי נור אינק, מצויה בימים אלה בשלב בטא סופי וצפויה להיות מושקת באופן מסחרי בקרוב.

המערכת מאפשרת הדפסה ידידותית לסביבה, חיסכון משמעותי בצריכת אנרגיה וחומרים, ומעניקה תחושת מגע רכה ונעימה מבלי לוותר על עמידות ויציבות בתוצאות ההדפסה.

השותפות משלבת את טכנולוגיית הדיו החדשנית של נור עם פלטפורמת המדפסות

NeoFlex F-Series שלDCC , אשר תוכננה במיוחד לעבודה עם פורמולציות הדיו של נור. שילוב זה מאפשר איכות צבע יוצאת דופן, עמידות גבוהה בכביסות, מהירות הדפסה גבוהה ויציבות תפעולית מצוינת.

DCC תסתמך על התשתית המסחרית הרחבה שלה, הידע הטכני, וניסיונה הרב בשירות וביישומים תעשייתיים כדי להרחיב את ההפצה גם לפלטפורמות מדפסות נוספות ברחבי האזור.

לדברי מר Narendra Dadia, יו״ר קבוצת DCC, "במשך למעלה מארבעה עשורים ביססה קבוצת DCC את שמה על אמון, חדשנות ומצוינות בלתי מתפשרת. השותפות עם נור אינק היא ציון דרך משמעותי במסע הגלובלי שלנו – שילוב בין חדשנות עולמית בדיו דיגיטלי למערכות וטכנולוגיות ההדפסה המובילות שלנו, שיאפשר ללקוחותינו באמריקה ליהנות מביצועים ואמינות ברמה הגבוהה ביותר".

לדברי מר Dhaval Dadia, מנכ״ל קבוצת DCC, "שיתוף הפעולה עם נור אינק אינו רק הסכם הפצה – זהו צעד אסטרטגי לקראת בניית פלטפורמה עולמית משולבת למצוינות בתחום ה־DTF. יחד נוביל פתרונות חכמים, בני קיימא, וניצור חוויית לקוח חלקה שתסייע לעסקים לצמוח מהר יותר ובהצלחה רבה".

חברת נור אינק אינוביישנס בע"מ, העוסקת במחקר ופיתוח של סוגים שונים של דיו פיגמנטי מבוסס מים, ירוק וידידותי לסביבה, שמחה לעדכן כי חתמה על הסכם הבנות אסטרטגי עם קבוצת DCC, מהמובילות בעולם בתחום פתרונות ההדפסה לטקסטיל.

מזכר ההבנות קובע כי חברת DCC Print Vision USA, חברת בת של קבוצת DCC, תקבל בלעדיות לשיווק והפצת דיו DTF מתוצרת נור אינק ברחבי יבשת אמריקה, בכפוף לרכישת מאות טונות דיו DTF במהלך תקופת ההסכם (שלוש שנים) ולתשלום מקדמה שנתית בהתאם להסכמות הצדדים.