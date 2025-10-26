קבוצת אפקון ממשיכה בחיזוק מעמדה במגזר התשתיות עם זכייה משמעותית נוספת

חברת הבת של אפקון תשמש כקבלן משנה בפרויקט להרחבת המבנה הקרקעי ואזור ההסעדה בטרמינל 3 בנתב"ג.
דודי הראלי, מנכ״ל קבוצת אפקון: ״ההסכם מחזק את מעמדנו בשוק הפרויקטים הלאומיים הצומח ומצטרף לשורת פרויקטים אסטרטגיים שנמצאים בביצוע. מדובר בביטוי נוסף ליכולות המקצועיות הגבוהות של הקבוצה ולהעמקת פעילותנו בתחום מערכות אלקטרו-מכאניות מורכבות. עבודה זו מתווספת לצבר העבודות הרווחי והאיכותי של הקבוצה. קבוצת אפקון תמשיך לפעול להרחבת תחומי פעילותה תוך שילוב כלל יכולותיה למתן ערך מוסף ללקוחותינו ולהשיא ערך לבעלי מניותינו".
קבוצת אפקון החזקות, מהחברות המובילות, בישראל בביצוע ומתן שירות לאתרים ולפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה, מודיעה כי צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בחברה, זכה במכרז לביצוע עבודות להרחבת המבנה הקרקעי ומתחם המזון של טרמינל 3 בנתב"ג.
בהתאם להסכם בין החברה הבת של אפקון לבין הזוכה, החברה הבת תבצע עבור הזוכה כקבלן משנה שלו את כלל המערכות האלקטרו-מכאניות בפרויקט, בתמורה לסכום של כ- 67 מיליוני ש"ח.
תקופת העבודות הינה כ- 30 חודשים ממועד קבלת צו תחילת העבודות, אשר צפוי להתקבל בשבועות הקרובים.