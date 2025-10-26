הפניקס תשקיע עד 1 מיליארד ש"ח בחמישה פרויקטים של EDF סולאר

חברות EDF Power Solutions Israel ישראל וקבוצת הפניקס מודיעות על חתימת הסכם שותפות השקעה, במסגרתו תשקיע קבוצת הפניקס סכום כולל של עד 1 מיליארד ₪ בחמישה פרויקטים של אנרגיה מתחדשת במתח עליון – הכוללים מתקני PV, מתקני PV + STORAGE ומתקני אגירת אנרגיה(Storage Standalone) הנמצאים בבעלותה של חברת EDF Power Solutions ישראל.
חמשת הפרויקטים, המחזיקים בתיקי חיבור מאושרים בהיקף כולל של כ 750 מגה-ואט ולמעלה מ 2.5 ג׳יגה-ואט שעה של אגירה, מצויים בשלבי פיתוח מתקדמים, כאשר הפרויקטים הראשונים צפויים להגיע לסגירה פיננסית בסוף שנת 2025 ותחילת שנת 2026.
בין הפרויקטים נכללים פרויקטי BOT באשלים 3 (כ 110 מגה וואט מותקן) ודימונה (כ 300 מגה וואט מותקן) בהם זכתה EDF Power Solutions בשנה האחרונה, פרויקט אגירה Standalone שיוקם במסגרת מכרז רשות החשמל בו זכתה החברה, ופרויקטים בייזום עצמי המיועדים לאסדרת 'מודל שוק' במתח עליון.
במסגרת העסקה, הפניקס תרכוש 49% מהחזקות החברה בחמשת הפרויקטים במועד הסגירה הפיננסית, כאשר חברת EDF Power Solutions Israelתחזיק ב 51% הנותרים ותנהל את ההקמה והתפעול של הפרויקטים, במטרה לעמוד בייעדי ביצועים גבוהים, בהתאם למדיניותה הגלובלית לשמר סטנדרט גבוה מקצועית ותפעולית בנכסים שבבעלותה.
יצוין כי השלמת ההשקעה כפופה לקבלת אישורים מגופים רגולטוריים וצדדים שלישיים.
שירה לוי ביאלר, סמנכל"ית אסטרטגיה ומימון בחברת EDF מסרה כי היא מברכת על ההסכם עם קבוצת הפניקס, המצטרף לשורת שיתופי פעולה מוצלחים בין החברות בשורת פרויקטים סולאריים ברחבי הארץ. העסקה, מהגדולות והיצירתיות שנחתמו בישראל בתחום האנרגיות המתחדשות, מהווה ביטוי לאמון ארוך השנים בין שני הגופים ולפוטנציאל הכלכלי הרב הקיים בתחום האנרגיה הירוקה בישראל. אנו רואים במהלך זה צעד משמעותי נוסף בביסוס מעמדה של החברה כמובילה בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל.
אדיר יוסף, מנהל ההשקעות הישירות והתשתיות בפניקס - אנו שמחים לחבור ל EDF בעסקה על צבר ייזום הפרויקטים הסולאריים משולבי האגירה הגדול בישראל. מדובר בצבר ייחודי והכרחי בשוק האנרגיה המקומי, ובעסקה נוספת שמביאה לידי ביטוי את יכולתה של הפניקס להציע פתרונות מימון היברידיים ויצירתיים בשוק זה.
העסקה עם EDF ישראל, שותף ארוך טווח ושחקן מוביל בשוק המקומי, תשיג פרופיל ייחודי של תשואות ריאליות גבוהות ויציבות לתקופה ארוכה, המתאים לעמיתי הפניקס, לתיק הנוסטרו שלה ולשותפים נוספים שיצורפו בהמשך.