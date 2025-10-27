על יוקר המחיה, מדיניות הריבית וראש העיר הבא של ניו יורק

בשבוע שעבר, למרות שהממשל האמריקאי שובת כבר כמעט 4 שבועות, פורסמו בארה"ב נתוני מדד המחירים לצרכן. הנתונים לא הראו שיפור של ממש. קצב האינפלציה בארה"ב עלה מ-2.9% באוגוסט ל-3.0% בספטמבר. למעשה, נראה שהאינפלציה בארה"ב מאצה באופן הדרגתי. באפריל האחרון עמד קצב האינפלציה בארה"ב על 2.3%, ומאז היא עלתה באיטיות עד לרמה הנוכחית. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, הסתכמה גם היא ב-3%.

בשוק המניות האמריקאי קיבלו משום מה את הנתונים בברכה. המשקיעים התחזקו בהערכתם שלאור הנתונים החדשים – הבנק המרכזי יפחית השבוע את הריבית בארה"ב ברבע אחוז נוסף לרמה של 4%.

אם לשפוט על פי ההצהרות של ראשי ה'פד' מהעת האחרונה, הריבית אכן אמורה לרדת. זו מסורת ארוכת שנים בארה"ב שה'פד' – מלבד ניהול הריבית עצמה – מנסה תמיד לנהל גם את ציפיות השוק לגבי הריבית. אם בכירי ה'פד' ובעיקר יו"ר ה'פד', ג'רום פאואל, היו סבורים שאין להוריד הפעם את הריבית, הם היו מנסים לרמוז על כך עוד בטרם פרסום ההחלטה.

ועדיין – תמיד יש מקום להפתעות. ה'פד' אינו חייב להפחית את הריבית ותמיד קיימת האפשרות שהוא יעדיף להשתהות עם ההחלטה. במיוחד כאשר חסרים לו כעת נתונים על שוק התעסוקה עקב השבתת הממשל.





האם זה נכון מבחינת ה'פד' להפחית כעת את הריבית? אני סבור שלא. כפי שניתן לראות בגרף המצורף, מזה 4 וחצי שנים האינפלציה בארה"ב נמצאת מעל ליעד הרב שנתי של ה'פד'.

יעד אינפלציה הוא לא סתם סיסמא. הוא מצפן. הוא המספר הקבוע שלאורו מנהל ה'פד' את מדיניותו. ל'פד', שלא כמו בנק ישראל, יש אמנם עוד משימה חשובה: שמירה על תעסוקה מלאה או קרוב לכך. אבל זו רק המטרה המשנית. כאשר שתי המטרות הללו מתנגשות, ברוב המקרים העדיפות של ה'פד' תהיה שמירה על יציבות המחירים.

אינפלציה גבוהה מהרצוי נוטה להשפיע בכל מיני כיוונים, לא כולם צפויים. על שוק המניות האמריקאי למשל היא לא כל כך השפיעה השנה. עם זאת, חשוב לזכור שב-2022, שבמהלכה טיפסה האינפלציה בארה"ב לקצב שיא של כ-9%, שוק המניות האמריקאי דווקא נפל בשיעור ניכר. מדד נאסד"ק איבד במהלך 2022 כ-33% מערכו ו-S&P500 נפל בכ-25% מהשיא שלו.

השפעה נפוצה אחרת היא על המטבע של המדינה. ואכן, הדולר האמריקאי נפל מאז תחילת השנה בכ-12% לעומת היורו. ערכו ירד מ-1.03 דולר ליורו ל-1.15 דולר ליורו.

האינפלציה משפיעה על הפוליטיקה

השפעה מוכרת אחרת של אינפלציה גבוהה היא פוליטית. בין אם האינפלציה מתרחשת בגלל אירועים חיצוניים ובין אם בגלל אירועים והחלטות מקומיות – הציבור תמיד יאשים את נבחריו בעליית יוקר המחיה. מבחינתו – הם האחראים ליציבות מחירים, הרבה יותר מאשר הבנק המרכזי.

מדינה ישראל היתה אמנם עסוקה באחרונה במתן שבחים לטראמפ ולשליחיו למזרח התיכון שהצליחו לייצר עסקה להפסקת המלחמה והחזרת החטופים. בארה"ב עם זאת, מרבית תשומת הלב של הציבור מתרכזת באחרונה בעליה שחלה ביוקר המחיה.

את ההשפעה הגדולה שיש ליוקר המחיה בארה"ב ניתן לראות בימים אלו ממש במרוץ לבחירת ראש העיר הבא של ניו יורק. תושבים רבים של ניו יורק קובלים בשנים האחרונות על מחירי הדיור המאמירים, על העלייה במחירי המזון, התחבורה, החינוך, שירותי הרפואה והשירותים העירוניים.

מי שרוכב על הגל של "מלחמה ביוקר המחייה" הוא זוהרן ממדאני, המועמד המוביל לראשות העיר הגדולה של החוף המזרחי. ממדני הוא פוליטקאי מוסלמי צעיר (34) שמשתייך לזרם השמאל הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית. אם יזכה הוא עשוי להיות המוסלמי הראשון בתפקיד הרם.

ממדאני הוא בנה של הבמאית ההודית מירה נאיר והאקדמאי מחמוד ממדאני, יליד אוגנדה ממוצא הודי. הוא נולד בקמפלה, בירת אוגנדה, ועבר לניו יורק בגיל שבע. ב־2018 קיבל אזרחות אמריקאית ובתחילת השנה נישא לאמנית ממוצא סורי. יש לו תואר בלימודי אפריקה ממכללת בודווין במיין. לפני כניסתו לפוליטיקה היה יועץ למניעת עיקולים וסייע לבעלי בתים ממעמד נמוך.

ממדאני נכנס לפוליטיקה של ניו יורק כמתנדב בבחירות המיוחדות שנערכו בשנת 2015 למחוז ה-23 של מועצת העיר ניו יורק. הוא הצטרף לארגון "הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה" ושימש בתפקידי מפתח בקמפיינים פוליטיים שונים של המפלגה הדמוקרטית.

הוא נבחר לראשונה ב־2020 לאספה המחוקקת של מדינת של ניו יורק מטעם רובע קווינס, וזכה מאז לשתי כהונות נוספות. במהלך כהונתו, יזם מאות הצעות חוק, תמך בתחבורה ציבורית בחינם, ברפורמות בתחום הדיור ובמאבק בזיהום. בין הישגיו נמנו תקצוב רכבת תחתית, פיילוט לאוטובוסים בחינם וסיכול הקמת תחנת כוח מזהמת.

באוקטובר 2024 הוא הכריז על מועמדותו לראשות עיריית ניו יורק. בקיץ האחרון ניצח בפריימריס של המפלגה הדמוקרטית לבחירת מועמדה לראש העיר. מצעו מתמקד בשלושה נושאים מרכזיים: תחבורה ציבורית בחינם, ייצוב שכר הדירה בעיר, וחינוך חינם לגיל הרך. יש לו גם הצעות להקים חנויות מכולת בבעלות עירונית להבטחת ביטחון תזונתי ותוכניות נוספות להפחתת יוקר המחיה. הצלחתו הגדולה בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית התבטאה בהבאת מצביעים צעירים רבים בגילאי 18–34 לקלפי.

נכון לעכשיו ממדאני מוביל בסקרים בפער גדול על המועמד העצמאי וראש העיר לשעבר, אנדרו קואמו. אחד הסקרים האחרונים הראה כי הוא מקבל 45% תמיכה מתושבי ניו יורק לעומת 28% שמקבל קואומו.

הבחירות לראשות עיריית ניו יורק יתקיימו ב-4 בנובמבר. זכייה של ממדאני בבחירות הללו תהיה איתות אזהרה הן לממשל טראמפ והן לישראל.

בניו יורק חיים כמיליון מוסלמים, שמהווים כ-12% מהבוחרים. ממדאני שזר את אמונתו הדתית בקמפיין שלו עוד מימיו הראשונים, כשיצא לסיורים בשכונות בזמן צום הרמדאן. הוא העביר את מסריו על יוקר המחיה במסגדים ובמרכזים קהילתיים מוסלמיים ברחבי העיר.ממדאני נוהג לבקר בחריפות את ישראל. בין השאר הוא האשים את ישראל ברצח עם בעזה והביע תמיכה בתושביה הפלסטינים.