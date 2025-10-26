ניתוח BofA וגולדמן: העולם ערוך ל"פריחה ובועות" – שוק האג"ח גונב את ההצגה מהזהב

עוד 2 סקירות סופר מעניינות, אחת של מייקל הרטנט והשנייה של גולדמן חדר מסחר.

BofA:

מייקל הרטנט, משווה את התקופה הנוכחית לזו שבאה מיד לאחר המשבר הפיננסי העולמי, ומציין כי ב־24 החודשים שלאחר קריסת ליהמן בראדרס נרשמו 313 הורדות ריבית מצד בנקים מרכזיים ברחבי העולם, בעוד שהתוצר המקומי הגולמי הנומינלי של ארצות הברית ירד ב־2.5% מהשיא לשפל. לעומת זאת, במהלך 24 החודשים האחרונים נרשמו 312 הורדות ריבית גלובליות , בעת שהתוצר הנומינלי של ארצות הברית עלה ב־11%.

אין זה פלא, מציין הארטנט, ש״העולם ערוך לתקופות של פריחה, בועות ופיחות ערך הכסף״.

וכשמדברים על פיחות ערך הכסף, הארטנט מציין כי בשבוע האחרון הזהב שעלָה ב-60% במהלך 2025 איבד מעט מהתנופה שלו, לאחר שזרימות ההון לזהב בארבעת החודשים האחרונים היו גבוהות יותר מאשר בכל 14 השנים שקדמו לכך. קשה להמשיך להמר על פיחות המטבע כאשר תשואת האג”ח ל־10 שנים נמצאת מתחת ל־4%, ארצות הברית רשמה עודף תקציבי בספטמבר, והדולר האמריקאי אינו מצליח לרדת מתחת לשפל של אפריל (מדד DXY 98).

אבל בעוד כולם עוקבים באובססיביות אחרי כל תנודה בזהב, דווקא האג”ח המשעממות כביכול גנבו את ההצגה בשלושת החודשים האחרונים. הארטנט מחשב כי מאז שנחתם ״החוק הגדול והיפ״ ביולי, אג”ח האוצר נטולות הקופון (ZROZ, תשואה של 10.7%) השוו את ביצועיהן למדד הנאסד״ק (10.7%) ואף עקפו את מדד S&P 500 (8.5%). הארטנט, שקורא ללקוחותיו כבר רוב 2025 להחזיק בפוזיציה ארוכה באג”ח, מעריך שאם מדד המחירים לצרכן של ספטמבר ירד ל־3% (מה שאכן קרה, יצא מתחת לתחזיות) תשואות האגח ימשיכו לרדת אז ״שומרי הסף״ של שוק האג”ח צפויים להיכנע.״

על מניות הגלובליות:

מייקל ממליץ ״כי עסקה בין ארצות הברית לסין (קנה בשמועה, מכור בעובדה) עשויה לסמן את סיום הראלי במניות שהחל מאז רמות השפל של המכסים באפריל.״

Goldman:

סוחרי גולדמן מציינים כמה נקודות שכדאי לשקול לפני שלוחצים על כפתור המכירה:

1. נזילות בכל מקום: ה־M2 הגלובלי עלה במשך 22 חודשים רצופים (בממוצע של ‎+94 מיליארד דולר לחודש); נכסי קרנות הכסף- מאנו מרקט עלו ב־10% מתחילת השנה והגיעו ל־7.3 טריליון דולר.

2. רכישות עצמיות (Buybacks) בשיא: בייבקים בהיקף של ‎1.15 טריליון דולר מתחילת השנה , שיא כל הזמנים. הרבעון הרביעי הוא בדרך כלל התקופה העמוסה ביותר ברכישות חוזרות, על רקע היצע הנפקות מצומצם.

3. טירוף לקוחות פרטיים : מחזורי מסחר אדירים (למשל, מניית BYND נסחרה ביותר מ־2 מיליארד מניות פעמיים השבוע) מעידים על כוח מטורף של המשקיעים הפרטיים.

4. זרימות זרות יציבות: שיעור ההחזקה של משקיעים זרים במניות אמריקאיות ממשיך לשבור שיאים.

בינתיים:

TA-125 : +0.95%

TA-RealEstate : +1.7%

TA-Banks : +0.15%