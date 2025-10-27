הממשלה אישרה את תכנית הדיור הלאומית

הממשלה אישרה היום את תכנית הדיור הלאומית בהובלת שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ - מהלך בהיקף של כ־1.4 מיליארד ש״ח שנועד לשמר את מגמת ירידת מחירי הדיור ולהבטיח נשיגות דיור לאזרחי ישראל.
התוכנית תמשיך את תנופת הענף שנרשמה בעקבות תכנית האצת הנדל״ן של השנתיים האחרונות, שבזכותה חלה עלייה משמעותית בשיווקי הקרקע ובהיתרי הבנייה, ותעניק חמצן נוסף לענף הבנייה ולרשויות המקומיות.
עיקרי התוכנית:
תמרוץ בנייה בפריפריה באמצעות העמקת סבסוד הוצאות פיתוח – 750 מיליון ש״ח.
תמרוץ רשויות מקומיות עם גידול באוכלוסייה והרחבת היצע הדיור – 300 מיליון ש״ח.
חיזוק תחום ההתחדשות העירונית – 250 מיליון ש״ח.
תכנון לטווח ארוך בקרקע פרטית מרובת בעלים – 30 מיליון ש״ח.
ייעול הליכי גיוס עובדים לענף הבנייה – 60 מיליון ש״ח.
התוכנית מהווה נדבך משמעותי במדיניות הממשלה להשגת יעדיה הלאומיים בפיתוח הנגב והגליל, הגדלת היצע הדיור והתאמתו לצורכי האוכלוסייה, לצד המשך מתן עדיפות למשרתי המילואים במסגרת שיווקי הקרקע והגרלות "דירה בהנחה".
שר הבינוי והשיכון, חיים כץ: "הנתונים בשטח מוכיחים שתוכניות האצה ממוקדות מביאות תוצאות – שיווקים נרחבים, עלייה בקצב הבנייה והרחבת ההיצע בכל רחבי הארץ. התכנית שאושרה היום שומרת על המומנטום, מחזקת את הרשויות המקומיות וממשיכה להזרים חמצן לענף הבנייה שהוא מנוע צמיחה מרכזי למשק. נמשיך לתת עדיפות ברורה למשרתי המילואים, ומי שנותן למדינה – יקבל ממנה חזרה."
שר האוצר, בצלאל סמוטריץ: ״שוק הדיור הוא מנוע צמיחה אדיר לכלכלה הישראלית, ובניווט נכון שלו ניתן להביא בשורה אמיתית לזוגות צעירים ולשנות את המציאות הדמוגרפית בנגב ובגליל. התכנית הלאומית שאישרנו מתמקדת בהעמקת סבסודי הפיתוח ובהתחדשות עירונית בפריפריה, ותאפשר שיווק עשרות אלפי יחידות דיור בהנחה לזכאים – עם דגש על משרתי המילואים. זו תכנית שמייצרת אופק של צמיחה, תעסוקה ופיתוח אזורי באזורים שזקוקים לכך יותר מכל."
מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן: "תכנית האצת הנדל״ן של השנתיים האחרונות הובילה לקפיצה בקצב השיווק והבנייה. התכנית החדשה נותנת המשכיות, מרחיבה את הפעילות בשטח, ומקדמת פתרונות ארוכי טווח באמצעות התחדשות עירונית, תמרוץ הרשויות וחיזוק כוח האדם בענף. זוהי תשתית חיונית ליציבות שוק הדיור בישראל."