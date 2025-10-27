שר האוצר ״נוריד מיסים על הכנסות מעבודה"

על הורדת מסים:

לאורך כל המלחמה אמרתי שזה מסוג הרגעים שבהם הכלכלה מתגייסת למאמצי המלחמה והביטחון, אבל זו השקעה ולא הוצאה. אמרתי שהניצחון יביא בעזרת השם ביטחון והביטחון יחזיר לכלכלה בתשואה פנטסטית בהרבה שנים של צמיחה ושיפור איכות החיים.

ואם להודות על האמת, זה קרה הרבה יותר מהר ממה שחשבנו כולנו. תראו את השקל, והבורסה, וההיטק, והכנסות המדינה, ושוק התעסוקה, וירידת פרמיית הסיכון התשואות על האג"ח הממשלתי.

ואם להיות ריאליים, אז זו בעזרת השם רק ההתחלה. יש לכלכלה הישראלית את כל הנתונים כדי לבצע קפיצה אדירה בכל הסקטורים כך מי שיכנס עכשיו לשוק וישקיע ירוויח הרבה מאוד כסף. כשר האוצר אעשה את כל הדרוש כדי לתמוך בכך.

יש מי שמזלזלים בכך שאני חוזר ומזכיר את עזרת השם בכלכלה. הביקורת הזו נובעת כנראה מחוסר הבנה בסיסי באמונה וביהדות.

עזרת השם אינה סותרת השתדלות אנושית ופעולה נכונה ומקצועית שלנו. הפוך לחלוטין. זה נכון בכל התחומים.

היו לנו אין ספור ניסים ונפלאות במלחמה הזו שהביאו להישגים צבאיים כבירים בכל זירות הלחימה. הניסים האלו לא התרחשו לבד. יש אנשי מודיעין וטייסים וחימושים וטכנולוגיות הכי טובות בעולם. ובעיקר יש לנו לוחמים ומפקדים מדהימים, בסדיר ובמילואים, עם רוח לחימה מדהימה ועם נחישות ומקצועיות שאין בשום מקום בעולם. ויש גם החלטות נכונות שקיבלנו בדרג המדיני בניהול המלחמה.

אבל אותן פעולות ואותם אמצעים בדיוק יכולים היו חלילה להביא גם לתוצאות אחרות לחלוטין. ברוך השם ובעזרתו אנחנו משנים את המזרח התיכון, מפרקים את ציר הרשע האיראני ומבצרים את ביטחון ישראל ואת נצח ישראל. בחומש קוראים לזה "וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל".

וזה בדיוק אותו הדבר בכלכלה. הכלכלה הישראלית נשענת על יוזמה וחדשנות ויצירתיות ומעוף ונחישות. היא נשענת על הראש היהודי והנכונות לעבוד קשה. היא נשענת על כוחות החיים הבריאים של עם ישראל. על ציונות ואהבת הארץ והמדינה ועל ניהול נכון שלנו את הכלכלה.

ניהול שידע איפה להרחיב כדי לספק למכונת המלחמה את צרכיה בחזית ובעורף עד הניצחון, ואיפה לצמצם כדי לשמור על מסגרות פיסקליות ועל אמון השווקים.

ניהול נכון שידע לעטוף את המפונים והניצולים ואת המילואימניקים הגיבורים שלנו ואת בני המשפחות שלהם )כן, תמחאו להם כפיים!( ולהעניק רשת ביטחון לעסקים בכל רחבי הארץ שנפגעו במהלך המלחמה כדי לבנות את החוסן הלאומי של העורף ואת האחריות והערבות ההדדית שלנו כעם וכמדינה.

ניהול מקצועי שידע להוביל צעדי התכנסות פרנממנטים מקבילים של כמעט 3 אחוזי תוצר במצטבר בשני תקציבי המלחמה שהעברנו לשנים 24 ו 25

ניהול מקצועי שידע לעבוד יחד איתכם ועל כל השחקנים שעושים את הכלכלה, להגיע להסכמות ולשלב ידיים כדי לעשות את זה נכון וכדי להניח את מנועי הצמיחה הנדרשים גם בעת מלחמה.

כאן המקום להודות מאוד לירון על שיתוף הפעולה המדהים שלו. בחכמה, בנחישות, בהבנת המורכבות ובאומץ לעמוד מאחורי החלטות נכונות, גם אם הן לא תמיד פופולריות. ככה נראית מנהיגות ירון. תודה!

תודה גם לדובי אמיתי ולכל נשיאות המגזר העסקי. אתם שותפים נהדרים. נמשיך כך.

ועל גבי כוחות השוק והכלכלה העמידה והמגוונת שלנו, ועל גבי הניהול הנכון שלנו אותה למול אתגרי המלחמה יש לנו סיעתא דשמיא מדהימה ותראו את התוצאות.

ומכאן להמשך:

שוחחתי עם ראש הממשלה ואנחנו נחושים להעביר בעזרת השםתקציב מדינה לשנת 26 . תקציב שיהיה בסימן ממלחמה לצמיחה.

גם בשנת 26 נידרש עדיין לשאת בנטל המלחמה ולממן בעשרות מיליארדים את הוצאותיה. אנחנו נדרשים גם להיערך למול מפת האיומים העדכנית שלנו ולכן השנה הזו עדיין מאתגרת מאוד פיסקלית. אני נחוש, בדיוק כפי שעשיתי בכל התקציבים שהעברתי עד כה לנהוג באחריות ולשמור על מסגרות פיסקליות.

אנחנו חייבים לייצב את יחס החוב לתוצר ולהתכנס למגמת ירידה כדי למלא מחדש את מחסני הגמישות הפיסקלית שלנו ולהיערך למשבר הבא.

חבריי השרים, שגילו אחריות מדהימה לכל אורך המלחמה, הבינו את גודל השעה ונכנסו תחת האלונקה גם בצעדים לא קלים, יידרשו להמשיך בכך גם בשנה הבאה כדי לייצב את הכלכלה, להקל על אזרחי ישראל ולהיכנס למסלול צמיחה מואץ.

מערכת הביטחון תהיה חייבת להתייעל ולהתכנס לתקציב סביר. הוא עדיין יהיה גבוה יותר מאשר לפני המלחמה, וזה כנראה ישאר ככה בשנים הקרובות, אבל זה לא יכול להמשיך כמו בשנתיים האחרונות שבהם המערכת קיבלה שיק פתוח כמעט ללא מגבלות ויהיה חייב לחזור למספרים נורמליים.

המרכיב המרכזי בהצמחת המשק יהיה להזרים לו המון המון המון כסף, יותר בזול, כסף שיניע את גלגלי הכלכלה:

נעשה את זה בשורת רפורמות פורצות דרך:

* רפורמת הפקדונות שתאפשר סוף סוף נגישות לכסף זול גם לגופי אשראי אחרים שאינם הבנקים ותיצור סוף סוף תחרות אמיתית בשוק האשראי.

* אחרי שנים של סחבת נחוקק סוף סוף את הקמת מאגר אשראי לעסקים. אנחנו רואים את התועלת הרבה של המאגר הזה להגדלת והוזלת האשראי למשקי הבית. זה קריטי גם לעסקים הקטנים והבינוניים .

* ארביזטראז - פתיחת חשבונות השקעה משוכללים שיסייעו לנו להוציא מאות מיליארדים ששוכבים כאבו שאין לה הופכים בבנקים ואם הם זורמים לכלכלה זה במחיר גבוהה ותשואה נמוכה, ונזרים אותם דרך שוק ההון במגוון מכשירים בתנאי מיסוי אחידים לכלכלה - במחיר זול ובתשואה גבוהה הרבה יותר לחוסכים. זה גם יזרים חמצן כלכלי למשק וגם יגדיל את הרווחים ואת הכנסות המדינה.

* בתקופה הקרובה אתם תשמעו על רפורמה דרמטית בתחום קרנות הגידור. בתעשיה הזו יש פי עשר כסף מבתעשיית ההון-סיכון ומסיבות שונות היא כמעט אינה קיימת בארץ. אנחנו בדרך ליצירת אקו-סיסטם שלם של תעשיית הפיננסים בישראל. גם המהלך הזה יזרים לכלכלה שלנו הון רב ויפתח סביב ה עסקית גדולה.

* תיקון 9 (2) לפקודת מס הכנסה שיאפשר להגדיל את ההשקעות בתשתית באמצעות קופות הגמל.

* נעודד השקעות הון במגוון צעדים שעוד מוקדם לפרט, ועוד.

במקביל, וכפי שכבר אמרתי, נוריד מיסים על הכנסות מעבודה כדי לעודד יציאה לעבודה והגדלת פיריון, ובכדי להקל על מעמד הביניים שנשא על גבו את מרבית הנטל במלחמה הזו, גם בכלכלה וגם בשירות המילואים, הביא לנו את הניצחון וצריך להיות הראשון שנהנה מפירותיו הכלכליים.

בנוסף, נעודד עליה באמצעות הטבות מס דרמטיות. זה ציוני וזה יביא לכאן הון אנושי והון כלכלי רב שיצמיח גם הוא את המשק.

תכנית הנדל"ן שאישרנו היום בממשלה תצא בעיקרה במזומן בשנה הבאה ותתמוך בהגדלת היצע הדיור בעשרות אלפי יחידות דיור.

וכאן אני קורא לאזרחי ישראל: אל תהיו פרייארים! תתמקחו עם הקבלנים. תורידו מחירים. יש להם עוד המון לאן לרדת. אל תמהרו לקנות. לא יחסר היצע בשנים הבאות ואין שום סיבה לתת לקבלנים להעלות מחירים עוד ועוד.

שאף אחד לא יחשוב שאחרי המלחמה, מצב הרוח הלאומי משתפר, הריבית תרד ותהיה הסתערות על דירות שתאפשר לקבלנים להעלות שוב מחירים. אין שום סיבה שזה יקרה.

אני חוזר וקורא לאזרחי ישראל - בואו נישאר בשוק של קונים ולא בשוק של מוכרים. אל תמהרו לקנות, תדרשו הורדת מחירים נוספת ואל תקנו ממי שלא מוריד מחירים. ושוב, תהיו רגועים - הולך להיות היצע גדול מאוד בכל אזורי הארץ בשנים הבאות. אנחנו מתכננים ומשווקים ומעמיקים סבסודי פיתוח והתחדשות עירונית ומביאים עוד עשרות אלפי עובדים זרים.

אני קורא לנגיד בנק ישראל לבצע את הצעד המתבקש על בסיס כלל נתוני המאקרו והמגמה החיובית של האינפלציה, להוריד את הריבית ולתמוך במאמצים שלנו להקל על המשק ולסייע לו לצמוח במהירות. העסקים משוועים לזה, הציבור זקוק לזה, ונתוני הכלכלה תומכים בזה.

אני מבקש להודות כאן לשי אהרונוביץ, ודרכו לכל עובדי ועובדות רשות המיסים שעושים עבודה יוצאת מן הכלל, בהרחבת בסיס המס ובמאבק חכם וחסר פשרות בהון השחור, בשיפור השירות, הפחתת בירוקרטיה )יכול להיות שלכם תהיה פחות עבודה בשנים הבאות...( וכמובן, בתמיכה המדהימה בעם ישראל בתקופת המלחמה, הן במה שנוגע לנזקים ישירים של המלחמה והן במה שנוגע לנזקים עקיפים.

ומילה אחת מדינית לסיום:

אין ספק שההישגים הכבירים שלנו בכל זירות הלחימה ושיפור היציבה האסטרטגית שלנו במרחב פותחים דלתות להזדמנויות מדיניות רבות שטומנות בחובן פוטנציאל כלכלי אדיר שיכול לקחת את כל מה שתיארתי ולהוסיף עליו קומה במכפלות רבות.

אנחנו גרים בשכונה שבה כולם בורחים מהחלש וחוברים לחזק, שכונה שבה מכבדים את מי שעומד על שלו ומכבד את עצמו. ואין ספק שאחרי השנתיים האחרונות אנחנו ברוך השם הרבה יותר חזקים.

אבל דווקא לכן אנחנו חייבים להתעקש שאלו יהיו הסכמים של שלום תמורת שלום. שלום אמת שמבוסס על אמת ולא על שקר של הקמת מדינת טרור שתסכן את עתידנו ואת קיומנו. הסכמים שמבוססים על כבוד הדדי ולא על התרפסות.

אף אחד, אני חוזר - אף אחד, לא עושה לנו טובה כשהוא מנרמל איתנו יחסים ומצטרף להסכמי אברהם. תמיד הושטנו יש לשלום, וכאמור, גם כעת אנחנו פתוחים לברירתות ושיתופי פעולה של win-win . אבל שאף אחד לא יעלה בדעתו להציב לנו תנאים של חלוקת ארץ המולדת שלנו והתכחשות למורשת, למסורת, לשורשים ולזכויות התנכיות וההיסטוריות שלנו בחבלי המולדת ביהודה ושומרון.

מי שיציב לנו תנאים מופרכים ומסוכנים כאלה נסתדר מצויין בלעדיו עוד 77 שנים, בדיוק כמו שהסתדרנו מצוין בלעדיו ב 77 השנים האחרונות.

מדינת ישראל היא מעצמה של רוח, של ערכים ודמוקרטיה, מעצמה של קידמה וחדשנות וטכנולוגיה. מעצמה צבאית, תעשייתית וכלכלית ומי שיעשה איתנו עסקים ירוויח. אבל, כאמור, אנחנו לא נתחנן לאף אחד, לא נתכחש לארץ האחת ויחידה שלנו ולא נסכן את קיומנו בשביל שום הסכם.

חברים וחברות, אם נשלב ידיים ונעשה את הדברים הנכונים תהיה כאן בעזרת השם בשנים הקרובות קפיצה כלכלית אדירה על רקע תוצאות המלחמה והירידה בסיכונים הגיאו-פוליטיים של ישראל כתוצאה ממנה. מי שישאר מאחור ולא יהיה חלק מהזינוק הזה פשוט יפספס את הרכבת ויפסיד.

תודה רבה!