הפד צפוי להוריד ריבית השבוע, האג"ח הישראלי מגלם ירידה חדה: הריבית ב-3.5% תוך שנה

נקודות עיקריות:

בעולם:

ארה"ב: מדד מנהלי הרכש מצביע על המשך התרחבות הפעילות, ונתוני האינפלציה הפתיעו מטה.

גוש האירו: מדד מנהלי הרכש מצביע על התרחבות מתונה בהובלת הכלכלה הגרמנית.

כיוון לעתיד הפד צפוי להפחית ריבית ב-25 נ"ב בישיבתו השבוע, להערכתנו, השווקים מגלמים את מלוא הפחתות הריבית הצפויות עד סוף 2026.

בישראל:

נתוני מכירת דירות בחודשים האחרונים התאפיינו בתנודות חדות, ולכן, יש צורך להמתין לנתונים נוספים על-מנת להבין מהן המגמות האמיתיות, כאשר הפחתות הריבית הצפויות אכן עשויות להוביל להאצה בפעילות הענף.

ההתפתחויות האחרונות הובילו לירידה בציפיות הריבית ובפרמיית הסיכון של מדינת ישראל.

כיוון לעתיד: להערכתנו, בנק ישראל יפחית ריבית בסוף נובמבר, ועוד שנה תעמוד הריבית על 3.5%, לעומת ריבית של 3.3% המגולמת בשוק.

ארה"ב

מדד מנהלי הרכש עלה ל-54.8 נקודות באוקטובר, לעומת 53.9 בספטמבר ומצביע על התרחבות מהירה בכלכלת ארה"ב, על רקע שיפור במדד בשירותים שעלה ל-55.2 נקודות, לעומת 54.2 בחודש הקודם, במקביל, המדד בתעשייה עלה ב-0.2 נ"ב ל-52.2. השיפור נתמך בגידול בהזמנות חדשות מקומיות בעוד בהזמנות החדשות לייצוא נרשמה ירידה לרמת שפל של 6 חודשים, לאור מדיניות המכסים. בעקבות השבתת הממשל הנמשכת מאז תחילת אוקטובר, ללא מועד סיום באופק, לנתונים אלה חשיבות משמעותית להבנת מצבה של כלכלת ארה"ב.

מדד המחירים לצרכן עלה בספטמבר ב-0.3%, ומדד הליבה הפתיע מטה ועלה ב-0.2% בעקבות עליה מתונה מהצפוי בשכר הדירה ובמחירי המכוניות המשומשות, מנגד, נרשמה עליה במחירי מוצרים המושפעים ממכסים. קצב האינפלציה ואינפלציית הליבה עמד על 3%.

אירופה

מדד מנהלי הרכש עלה באוקטובר ל-52.2 נקודות, בעקבות שיפור במגזר השירותים. העליה נובעת מעליה במדד הגרמני ל-53.8, הרמה הגבוהה ביותר בשנתיים וחצי האחרונות, מנגד המדד הצרפתי ירד ל-46.8, רמת שפל שמונה חודשים, על רקע אי הודאות הפוליטית במדינה.

ה-ECB צפוי לשמור על הריבית ללא שינוי בהחלטת הריבית השבוע ולחזור על המסר לפיו הריבית נמצאת במקום הנכון.

ישראל

לאחר ירידה מתמשכת במכירת דירות חדשות החל מאמצע 2024, חלה ביולי-אוגוסט עליה של 17% בהשוואה לרבעון השני (ממוצע חודשי), זאת, במידה רבה על רקע זינוק במכירת דירות בסבסוד ממשלתי, בחודש אוגוסט. בנוסף, הושפעו נתוני אוגוסט ממבצע מכירת דירות באזור נתניה (על-פי נתוני הכלכלן הראשי באוצר). במקביל, נרשמה עליה מתונה במכירת דירות יד שניה, וכתוצאה, הרמה החודשית של כלל הדירות שנמכרו ביולי-אוגוסט היתה גבוהה ב-8% בהשוואה לרבעון השני, אם כי נמוכה ב-10% לעומת הרבעון האחרון אשתקד (21%- לגבי דירות חדשות). יתרה מכך, על רקע המלחמה מול איראן, הפעילות בחודש יוני היתה חלשה במיוחד, כך שהיקפי המכירות בחודשיים שלאחריה, יש בהם גם בכדי לפצות על חולשה זו.

היקף הדירות החדשות שנותרו למכירה בחודש אוגוסט הוסיף לעלות במתינות לרמה של 83.8 אלף דירות (73.7 אלף בסוף 2024), אולם, חשוב לחזור ולהדגיש, כי במסגרת זו נכללות גם דירות, שהוצאו בגינן היתרי בניה בלבד. כתוצאה מהגידול במכירת דירות חדשות, נבלמה בשלב זה העליה החדה במספר חודשי ההיצע, ברמה של 28.4 חודשים, לעומת 28.9 בחודש יוני.

לאור התנודות החדות במכירת דירות בחודשים האחרונים, יש צורך להמתין לנתוני החודשים הקרובים על-מנת להבין מהן המגמות בשוק הנדל"ן למגורים, כאשר הפחתת הריבית הצפויה (ראו בפרק האג"ח הממשלתי) אכן עשויה להוביל להאצה בפעילות הענף.

הנתונים היומיים של בנק ישראל באשר לרכישות בכרטיסי אשראי (בישראל בלבד) מצביעים על צריכה פרטית יחסית חזקה, כאשר היקף הרכישות הממוצע בשבוע האחרון היה גבוה בכ-14% בהשוואה לרמתן בתחילת השנה.

להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע: ארה"ב: ריבית (29/10); גוש האירו: ריבית (30/10); ישראל: סחר החוץ של ישראל - 9/25, סקר כוח אדם - 9/25, משרות פנויות - 9/25 (27/10), המדד החודשי לפעילות המשק - 9/25 (28/10).

אג"ח ממשלתי בחו"ל

המחסור בנתונים לאור השבתת הממשל בארה"ב לא ימנע מהפד להפחית ריבית השבוע, ובפרט לאור ההפתעה מטה בנתוני האינפלציה והחששות מחולשה בשוק העבודה. הפחתה של 25 נ"ב השבוע ל-3.75%-4%, יחד עם הפחתה נוספת בדצמבר מגולמים במלואם בשווקים, יחד עם שלוש הפחתות נוספות ב-2026 ל-2.9%.

במהלך השבוע נעו התשואות בין השפעות מנוגדות, עליית מחיר הנפט תמכה בעליית תשואות בעוד נתוני האינפלציה תמכו בירידת תשואות, בסיכום שבועי עלו התשואות לשנתיים ב-2 נ"ב והתשואות ל-10 שנים ירדו ב-1 נ"ב. בהיעדר נתונים כלכליים לאור השבתת הממשל, קיים פוטנציאל להפתעה לגבי עוצמת הפעילות הכלכלית עם חזרת הממשל לעבודה. אולם, להערכתנו, הסיכוי להפתעה מטה שתביא להפחתת ריבית חדה מזו המגולמת בשווקים הינו נמוך, ולכן הפוטנציאל לירידת תשואות הינו מוגבל.

שוק האג"ח הממשלתיות בישראל

בדומה לשוק האמריקאי, ירדו במהלך השבוע התשואות השקליות בישראל בשיעור מזערי, והפער ל-10 שנים עומד על 2- נ"ב. יש לציין, כי בימים שקדמו לחתימה על הסכם להפסקת המלחמה ולהחזרת החטופים, עמד פער התשואות בממוצע על כ-15 נ"ב. החתימה על ההסכם הובילה לירידה בציפיות הריבית, ותמכה בירידה בתשואות הריאליות והנומינליות. נכון להיום, השוק מתמחר בהסתברות של 100% הפחתת ריבית בסוף נובמבר, הסתברות של כ-40% להפחתה בינואר, והפחתה של קרוב ל-1.25% תוך שנה. לשם השוואה, לפני כחודש, השוק העניק הסתברות של כ-40% להפחתת ריבית בנובמבר, וגילם ריבית של 3.6%-3.5% עוד שנה. אנו מעריכים שהריבית תרד בסוף נובמבר, לאחר מכן בראשית ינואר, ותעמוד עוד שנה על 3.5%. זאת, תחת ההנחה שהפסקת האש תישמר, ושהממשלה תנקוט במדיניות תקציבית אחראית בגיבוש תקציב 2026.

הירידה בפרמיית הסיכון של המשק באה לידי ביטוי גם בירידה במרווח הדולרי בין אג"ח ממשלת ישראל לאג"ח האמריקאי ל-103 נ"ב, לעומת 110 לערך בסוף ספטמבר וכ-80 לפני ה-07/10/2023, וכן בירידה בפרמיית ה-CDS (פרמיית הביטוח) ל-73 נ"ב לעומת כ-80 נ"ב וכ-50 נ"ב, בהתאמה.

סחורות

מחיר הנפט עלב בשיעור חד של 7.6% ל- 65.9$ לחבית, על רקע הסנקציות שהטיל טראמפ על שתי חברות נפט רוסיות, המפיקות כ-50% מיצוא הנפט הרוסי. פגיעה ביצוא הנפט של חברות אלה, צפויה להעביר את שוק הנפט הגלובלי ממצב של עודף היצע למצב של עודף ביקוש, במידה והסנקציות לא יבוטלו. אמנם, עד כה רוסיה עקפה בהצלחה את הסנקציות שהוטלו עליה, אולם האיומים של הממשל האמריקאי כי יטיל מכסים על מדינות שמייבאות נפט מרוסיה פוגע ביצוא הנפט הרוסי, ועל פי דיווחים אחרונים, הממשל הסיני השהה את יבוא הנפט מרוסיה, במקביל לצמצום היבוא ההודי. במידה והסנקציות יתממשו ולא יבוטלו לפני כניסתן לתוקף, מחיר הנפט צפוי להמשיך ולעלות.

הזהב התממש השבוע וירד ב- 3.3% ל- 4,113$, לאחר שרשם עליות חדות מתחילת השנה ועל רקע הגידול באחזקות המשקיעים הפיננסיים בזהב.

