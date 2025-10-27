שבוע שיא של החלטות ריבית: הפד צפוי להוריד ריבית למרות העיוורון לנתוני התעסוקה

החלטות ריבית צפויות השבוע ביום רביעי מצד הבנק הפדרלי של ארה"ב, הבנק המרכזי האירופי והבנק של יפן (שניהם ביום חמישי). נראה כי ה־ECB צפוי להשאיר את הריבית באירופה ללא שינוי. שינוי פוליטי ביפן עשוי לצמצם את הציפיות להעלאת ריבית קרובה מצד הבנק של יפן.

חוזים עתידיים על מדדי המניות בארה"ב עלו לאחר שארה"ב וסין הגיעו להסכמה על מסגרת להסכם סחר, מהלך שעשוי למנוע העלאת מכסים של 157% על סחורות סיניות וכן על רקע ציפיות המשקיעים להפחתת ריבית מצד הפד.

עם זאת, ייתכן שהשווקים יגלו כי שלוש החלטות ריבית באותו שבוע יוצרות עומס על המשקיעים במיוחד כשההצדקות לכל אחת מהן שונות בין אזור לאזור. חששות אשראי ומתיחות גיאו־פוליטית עלולים להחליש את הסנטימנט, במיוחד לאור החשש כי שוקי המניות מתומחרים ביתר.

נתוני מאקרו צפויים לשפוך אור על השאלה המרכזית: עד כמה הכלכלות הלאומיות מצליחות להתמודד עם השינויים במדיניות. בתחום האינפלציה, מדד המחירים לצרכן של טוקיו לחודש אוקטובר והמדד ההרמוני של גוש האירו יתפרסמו ביום שישי – לאחר החלטות הריבית של ה־ECB וה־BoJ. מדד המחירים לצרכן בגרמניה צפוי להתפרסם מוקדם יותר, ביום חמישי, יחד עם נתוני התמ"ג לרבעון השלישי בגוש האירו. יפן תפרסם באותו יום נתוני ייצור תעשייתי ומכירות קמעונאיות, וסין תפרסם את מדדי מנהלי הרכש בענפי הייצור והשירותים (PMI). בארה"ב, השבתת הממשל ממשיכה למנוע פרסום נתונים רשמיים, דבר שמגביר את אי־הוודאות בשווקים.

ארה"ב: ישיבת FOMC מאתגרת על רקע השבתת הממשל

כל העיניים מופנות השבוע לישיבת ועדת השוק הפתוח של הפד (28–29 באוקטובר). בישיבה הקודמת בספטמבר, הרחיב הפד את תחזיותיו (SEP) עד סוף 2028, עם תחזית לריבית של 3.1%. לסוף 2025 התחזית עומדת על 3.6%, מה שמרמז על שתי הפחתות ריבית נוספות השנה.

למרות העיוורון הזמני של הפד לנתוני שוק העבודה, בשל השבתת הממשל, ההערכה היא שהוועדה תחליט על הורדת ריבית נוספת של 0.25% (לרמה של 3.75%–4.00%). בהיעדר נתונים רשמיים, המשקיעים מסתמכים על נתונים אזוריים וסקרים, שרובם מצביעים על היחלשות שוק העבודה שתימשך עד סוף השנה.

האטה בצמיחה (פחות ביקוש לעובדים) ומגבלות הגירה על היצע העבודה מצננות את השוק. להערכתנו, הפד ימשיך להפחית ריבית לרמה "נייטרלית" נמוכה בכ־1%–1.25% מהרמה הנוכחית. גם סיום מדיניות צמצום המאזן (QT) יהיה במוקד, כשבשוק מעריכים כי תסתיים רק מ־2026 ואילך.

בשורה התחתונה:

צפויה הורדת ריבית נוספת בישיבת הפד השבוע. אף שאין נתוני תעסוקה רשמיים לחודש ספטמבר (עקב השבתת הממשל), הנתונים האזוריים מצביעים על המשך היחלשות שוק העבודה לקראת סוף השנה.

עונת הדוחות בארה"ב: צמיחה דו־ספרתית צפויה

חברות המייצגות כ־25% משווי השוק של מדד S&P 500 כבר פרסמו את דוחותיהן. כרגיל, הבנקים פתחו את העונה, והבנקים הגדולים בארה"ב הציגו תוצאות חזקות. תוצאותיהם של הבנקים האזוריים הקטנים יותר הרגיעו חלקית את המשקיעים, לאחר שהתברר כי הפסדי האשראי נותרו מקרים נקודתיים בלבד.

בממוצע, 87% מהחברות במדד שהגישו דוחות עקפו את תחזיות האנליסטים עם הפתעה ממוצעת של 7.2%. כעת הצמיחה השנתית הצפויה ברווחים לרבעון השלישי עומדת על 9.2%, וצפויה אף לעלות ככל שיימשך פרסום הדוחות. השבוע הנוכחי הוא העמוס ביותר בעונה, עם חברות שמייצגות כ־44% משווי המדד, כולל רובן של "שבע המופלאות" (Magnificent 7). אותן חברות צפויות להמשיך ולהיות מנוע הצמיחה המרכזי, אף על פי שניכרת התרחבות חיובית בצמיחה גם בקרב יתר 493 החברות.

בשורה תחתונה: נושא הבינה המלאכותית יישאר במוקד, אך המשקיעים מתחילים להתמקד כעת בתשואה על ההשקעות (ROI) בתחום ה-AI. השפעות המכסים צפויות להתבהר יותר ככל שהמלאים שנצברו מראש יתמעטו, אך צעדים פיסקליים תומכים, ירידת ריביות ודולר חלש עשויים לאזן את המגמות השליליות.

הבנק המרכזי האירופי (ECB): יציבות וניהול סיכונים במרכז

הבנק המרכזי האירופי שומר על ריבית הפקדונות ברמה של 2.00% מאז יוני 2025, לאחר שמונה הפחתות ריבית שבוצעו בין יוני 2024 ליוני 2025, ירידה כוללת של 2 נקודות אחוז לאחר שהאינפלציה חזרה ליעד. מפרוטוקול ישיבת ספטמבר עולה כי קיימת הסכמה רחבה בקרב קובעי המדיניות שהמדיניות הנוכחית מתאימה לשמירה על יעד אינפלציה של 2% בטווח הבינוני.

האינפלציה השנתית עומדת על 2.2% והליבה על 2.4%, נתונים שמחזקים גישה זהירה. הצמיחה השנתית ברבעון השני (1.5%) מצביעה על כלכלה חזקה אך פגיעה. גורמים בבנק הביעו דאגה מהשלכות פיסקליות של מתיחות סחר. המשקיעים מצפים ליציבות ריבית בטווח הקרוב, עם אפשרות לחידוש העלאות רק לקראת סוף 2026.

בשורה תחתונה: ה־ECB ממשיך במדיניות ריבית יציבה ותלויה בנתונים. הקונצנזוס לשבוע הקרוב, ללא שינוי בריבית, תוך שמירה על מוכנות לפעול אם יתעוררו זעזועים כלכליים.

יפן: הבנק המרכזי צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי

בנק יפן (BoJ) צפוי להתכנס השבוע, וברקע, לחץ אינפלציוני מתמשך, בעיקר עקב מחירי מזון גבוהים. עם זאת, הסבירות היא שהבנק ישאיר את הריבית ללא שינוי. ראשת הממשלה החדשה, סאנה טאקאיצ’י, צפויה להציג תוכנית תמריצים כלכלית, בהשראת מדיניות "אבנומיקס". הבנק צפוי לנקוט גישת "נחכה ונראה" כדי למנוע תנודתיות חריגה בשווקים, במיוחד כשבמקביל הפדרל ריזרב צפוי להוריד ריבית.

בשורה תחתונה: בנק יפן צפוי לשמור על ריבית יציבה בטווח הקצר. עם זאת, אם הלחץ האינפלציוני יגבר בעקבות התמריצים, תיתכן בחינה מחודשת של העלאות ריבית ברבעונים הבאים.