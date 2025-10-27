אינווסטו קפיטל משקיעה ב"אמריקה השנייה": רכישת מרכז מסחרי בצפון קרוליינה

אינווסטו קפיטל, חברת השקעות נדל"ן בבעלותם של אוהד ארד ונועם שפלטר, מודיעה על רכישת המרכז המסחרי Plaza Magnolia, הממוקם בעיר מורגנטון שבצפון קרוליינה, ארצות הברית, תמורת כ־30 מיליון שקל.
זהו המרכז המסחרי 11 שרוכשת החברה בארה"ב בשנים האחרונות, צעד נוסף בהתרחבותה בשוק האמריקאי.
המרכז, ששטחו כ־9,600 מ"ר, נמצא לאורך Avenue Burkemont - אחד מצירי התנועה המרכזיים בעיר, ומציע נגישות גבוהה וחשיפה רחבה ללקוחות. במתחם פועלים שוכרי עוגן לאומיים ובינלאומיים, ביניהם: דומינוס פיצה הנסחרת בנאסד״ק, Harbor Freight, Rent-A-Center הנסחרת בנאסד״ק, Big Lots הנסחרת בבורסת ניו יורק, ו־Subway. המרכז מאוכלס בשיעור של כ־79 אחוז, עם תמהיל מגוון של מסעדות, חנויות קמעונאות ועסקים מקומיים, כאשר יתרת השטחים הפנויים מהווה הזדמנות ישירה להשבחת הנכס באמצעות השכרת יחידות חדשות לעסקים בתחומי בריאות, שירותים פיננסיים ומזון.
הנכס עבר לאחרונה שיפוץ מקיף שכלל חידוש חזיתות, ריצוף חניון ושדרוג תאורה לשלטי LED, והוא נמצא במצב תחזוקתי מעולה שאינו דורש השקעות הוניות נוספות.
"בעשור האחרון חווה שוק הנדל״ן המסחרי בארצות הברית שינוי עומק. בעוד מרכזי הערים הגדולות מתמודדים עם לחצי מימון ועלויות תפעול גבוהות, השווקים המשניים: כמו Morganton, מציגים יציבות תעסוקתית, גידול דמוגרפי וביקוש צרכני אמיתי. מספרים אוהד ארד ונועם שפלטר, בעלים משותפים באינווסטו קפיטל. האסטרטגיה שלנו ממוקדת בדיוק באזורים האלה: קהילות בעלות ביקוש אורגני שאינן תלויות בתיירות או במרכזים פיננסיים. Plaza Magnolia ממחיש היטב את המודל הזה: נכס פעיל עם בסיס שוכרים איכותי ותזרים קיים, לצד פוטנציאל השבחה מובהק".
מורגנטון, הממוקמת בלב הרי האפלצ'ים הדרומיים כ־75 מייל ממערב לשארלוט, נהנית מתשתיות מתקדמות, מערכת חינוך איכותית ובית חולים אזורי גדול (UNC Blue Ridge Health) המעסיק אלפי עובדים ומהווה מנוע כלכלי משמעותי. ברדיוס של עשרה מייל מהמרכז גרים למעלה מ־70 אלף תושבים בעלי הכנסה חציונית של כ־79 אלף דולר לשנה, מעל לממוצע הארצי, עם שיעור אבטלה הנמוך משני אחוזים. סביבת הנכס כוללת רשתות מסחריות גדולות כמו Walmart ו־Lowe’s, אזורי מגורים מתפתחים ומוסדות חינוך, המבטיחים תנועה יציבה של לקוחות וביקוש קבוע לשטחי מסחר.
האסטרטגיה של אינווסטו קפיטל במתחם מבוססת על שילוב בין תשואה מיידית מתזרים שוכרים קיים לבין השבחת ערך הנכס בטווח של 24 עד 36 חודשים. החברה מתכננת להרחיב את תמהיל השוכרים, למקד את ההשכרה בשירותים קהילתיים בתחומי בריאות, יופי וכושר, ולבצע שדרוגים תדמיתיים שיחזקו את הנראות והאטרקטיביות של המרכז. לאחר תקופת ההשבחה תשקול החברה מימוש אסטרטגי של הנכס באמצעות מכירתו למשקיע מוסדי או לרשת קמעונאית פרטית במחיר גבוה משמעותית ממחיר הרכישה.
אינווסטו קפיטל הוקמה על ידי אוהד ארד ונועם שפלטר, ומנהלת כיום נכסים בשווי מצרפי של כ־700 מיליון דולר. פעילותה כוללת מרכזים מסחריים, מתחמי מגורים, בנייני משרדים, קרקעות לפיתוח ומאות בתים בבנייה חדשה, והיא פרוסה כיום ב־11 מדינות בארצות הברית ובהן ניו יורק, פלורידה, טקסס, אוהיו, אינדיאנה, ג'ורג'יה, אילינוי, דרום וצפון קרוליינה וקליפורניה, וכן בפורטוגל. בשנת 2018 חברו המייסדים ליזם ואיש העסקים האמריקאי גרנט קרדון, מייסד תנועת 10X ומי שהוכתר על ידי מגזין פורבס כ"איש המכירות הטוב בעולם", ומאז מייצגת החברה את פעילותו בישראל במסגרת חברת הבת Be Rich Mindset.