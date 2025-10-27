טל רז מונתה למנכ״לית משותפת באלטשולר שחם פייננשל סרביסס

בית ההשקעות אלטשולר שחם מודיע על מינוי טל רז למנכ״לית משותפת של אלטשולר שחם פייננשל סרביסס לצד המייסד והמנכ״ל יוסי מנשה.
רז (43), הצטרפה לאלטשולר שחם בשנת 2021 וכיהנה עד לאחרונה בתפקיד סמנכ״לית פיתוח עסקי, במסגרתו הובילה מהלכים אסטרטגיים משמעותיים ובהם רכישת הארנק הדיגיטלי Laya, השקת מערכת התשלומים הבינלאומית OPEN וכן כיהנה כחברת הנהלה בחברת הוריזון מבית אלטשולר שחם.
רז מביאה עימה ניסיון מקצועי עשיר של למעלה מ-15 שנים בעולם התשלומים והפינטק, כיהנה כמנהלת חדר העסקאות של בנק ירושלים וכן הייתה שותפה להקמה והובלה של תחום כרטיסי החיוב, כולל פיתוח מוצרים חדשים ושיתופי פעולה עם חברות פינטק ורגולטורים. טרם לכן שימשה ככלכלנית בכירה וראש תחום כלכלה ופיתוח עסקי בכלל פיננסים. במסגרת תפקידה החדש תהיה אחראית להמשך פיתוח מנועי הצמיחה של החברה ולגיבוש שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים וארגונים בארץ ובעולם, ותוביל את פעילות הלקוחות העסקיים של החברה.
רז, נשואה+2, בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במשפטים מטעם אוניברסיטת בר אילן.
המינוי נעשה על רקע הרחבת פעילותה של אלטשולר שחם פייננשל סרביסס.
החברה מציעה כיום ללקוחות פרטיים ועסקיים מגוון שירותי מט"ח הכוללים המרות מטבע, פיקדונות במטבע חוץ ושירותי גידור, שבעבר היו זמינים בעיקר לחברות גדולות. פעילות זו מהווה את ליבת העשייה של החברה, ועל גביה נוספו במהלך השנה האחרונה מיזמים חדשים בתחום הפינטק: החברה השיקה את OPEN, מערכת תשלומים בינלאומית המיועדת ליבואנים ויצואנים, המאפשרת ביצוע העברות כספים ביותר מ-180 מדינות וניהול יתרות בכ-38 מטבעות שונים.
המערכת פועלת גם בתשתיות מקומיות ולא רק באמצעות מערכת SWIFT ואינה כוללת עמלות המרה. בנוסף, עלות ההעברה נמוכה ושערי ההמרה נחשבים לאטרקטיביים במיוחד, כך שהיא מהווה חלופה למערכת הבנקאית, שבה העלויות לביצוע פעולות מסוג זה גבוהות יותר. בנוסף, החברה רכשה את הארנק הדיגיטלי Laya, שצבר בתוך פחות משנה עשרות אלפי משתמשים ומאפשר ביצוע תשלומים בחו״ל במטבע מקומי ללא עמלת המרת מט"ח, ניהול מספר מטבעות בכרטיס אחד ופיצול הוצאות בין משתמשים.
מהלכים אלה משקפים את מגמת ההתפתחות של החברה ואת הרחבת סל השירותים שהיא מציעה ללקוחותיה בתחומי התשלומים והפינטק.